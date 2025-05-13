РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11014 посетителей онлайн
Новости 9 мая в России
5 524 54

Вучич после визита в Москву заявил о желании Сербии ускорить вступление в ЕС, - Reuters

Визит Вучича в Россию. Сербия хочет быстрее вступить в ЕС

Лидер Сербии Александр Вучич после визита в Москву на 8-9 мая заявил, что страна остается преданной своему плану вступить в ЕС. По его словам, Сербия хочет ускорить этот процесс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

8 и 9 мая Вучич посетил Россию для участия в параде по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне. Там он также встретился с Путиным и главой Китая Си Цзиньпином.

После встречи с президентом Европейского совета Антонио Коштой президент Сербии заявил, что Белград хочет ускорить свою европейскую интеграцию и открыть новые разделы переговоров с ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отношения с режимом Путина не могут быть обычными на фоне агрессии против Украины, - ЕС о визите Вучича в РФ 9 мая

"Атмосфера (в ЕС)... не совсем замечательная. Я убежден, что это из-за поездки в Москву, но... я верю, что Европа с пониманием отнесется к прогрессу, достигнутому благодаря заслугам", - сказал он.

По его словам, сербское правительство будет работать над внедрением реформ, необходимых для вступления в ЕС.

В то же время Кошта отметил, что Сербия в своем стремлении к членству в ЕС должна согласовать свою внешнюю политику с политикой блока, включающей введение санкций против РФ.

Также читайте: Самолет Вучича совершил вынужденную посадку в Баку "из-за боевых действий между РФ и Украиной", - сербские СМИ

"Ключевым элементом нашей общей внешней политики и политики безопасности является четкое осуждение грубого вторжения России в Украину и поддержка Украины в достижении справедливого и прочного мира", - сказал он.

Напомним, Вучич, который прибыл в Москву по приглашению российского диктатора Владимира Путина, заявил, что не боится наказания за визит.

Также читайте: Каллас о визите Вучича в Москву: Все эти визиты остаются на совести тех, кто готов стоять рядом с Путиным, который ведет войну сейчас

Автор: 

Сербия (407) членство в ЕС (1115) Вучич Александр (86)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Угу. ***** Угорщини в ЄС мало, треба ще одного троянського коня.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:05 Ответить
+21
А чому не в ТС?
показать весь комментарий
13.05.2025 14:06 Ответить
+20
На щура скаженого він ******.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Угу. ***** Угорщини в ЄС мало, треба ще одного троянського коня.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:05 Ответить
Яйця відрізати вучичу й сирими згодувати ботоксному , яка НАХ Європа для чуханів ?
показать весь комментарий
13.05.2025 14:07 Ответить
Ботоксне чухно , на старості на Кернеса ****** , той його зачекався з Кобзоном разом
показать весь комментарий
13.05.2025 14:09 Ответить
На щура скаженого він ******.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:20 Ответить
Два підара!
показать весь комментарий
13.05.2025 14:56 Ответить
А ось *** тобі, а не Євросоюз! фіци з орбаном і так достатньо на теренах Європи, ****** в рашку! 🤬
показать весь комментарий
13.05.2025 14:54 Ответить
А чому не в ТС?
показать весь комментарий
13.05.2025 14:06 Ответить
Видно ліліпутін тепер в ЄС приймає - раз такі заяви...
показать весь комментарий
13.05.2025 14:54 Ответить
Женіть нахер цього путінського холуя.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:07 Ответить
А чому не на болота вступ? Не сподобалось дівятамая?
показать весь комментарий
13.05.2025 14:07 Ответить
Грьобані маріонетки!
показать весь комментарий
13.05.2025 14:08 Ответить
не ображай ляльок це дешева повія
показать весь комментарий
13.05.2025 14:53 Ответить
радянська класика: «… а потім подзвонити в двері і попросити принести туалетний папір».
показать весь комментарий
13.05.2025 14:08 Ответить
Чому б ні? З цими безхребетними навіть КНДР вступити може.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:08 Ответить
Да хтоо б сумнівався що всі ці ************* і агенти потрібні ***** тільки в якості диверсантів в тилу противника тобто ЄС і НАТО. ***** дав своєму агенту завдання якнайскоріше влитися в ряди ЄС і заблокувати все нахрен. Тому що ЄС вже думає як позбавити права голосу Вугорщину а коли вже блокувати рішення буде три і більше держав то ЄС буде мертвий.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:10 Ответить
у компанії з орбаном і фіцой Вучичу буде веселіше "соображать на троїх" проти ЄС..
показать весь комментарий
13.05.2025 14:15 Ответить
Нах… они там нужны ! 🤪
показать весь комментарий
13.05.2025 14:46 Ответить
орбан, фіцо та вучіч - руцько-троянська трійка гнедих у ЄС
показать весь комментарий
13.05.2025 15:16 Ответить
Результат візиту до московії:
показать весь комментарий
13.05.2025 14:16 Ответить
А що так швиденько з заявами??? Це наказ хкуйла прийти на допомогу ЧМоРбану і Фіцьку для розвалу ЄС?? Чи просто для замилення своєї провини як флюгера йо..нутого, що і без вітру мотається на шпилі????
показать весь комментарий
13.05.2025 14:17 Ответить
Єдина причина, чому він хоче це зробити, полягає в тому, що тоді він приєднається до Угорщини у накладанні вето на всі резолюції ЄС. Особливо щодо допомоги Україні та її інтеграції в ЄС. Так наказав йому його господар.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:18 Ответить
Напевно Путлер дав Вучичу завдання - разом з Орбаном та Фіцо розвалити ЄС зсередини... Свого роду Троянський кінь...
показать весь комментарий
13.05.2025 14:18 Ответить
Скоріше троянське ху...ло
показать весь комментарий
13.05.2025 14:32 Ответить
Це, щоб доєднатися до Мадярщини та Словаччини? А Європі це точно потрібно?
показать весь комментарий
13.05.2025 14:18 Ответить
Це він до ху'ла моржового кремлівського літав, щоб сказати йому про"чітке засудження брутального вторгнення Росії в Україну..." - який "принциповий та сміливий".
показать весь комментарий
13.05.2025 14:19 Ответить
"старший приказал" "Ручечник" (фільм Місце зустрічі змінити неможна)
показать весь комментарий
13.05.2025 14:20 Ответить
Напевно перепутав.Тайожний союз.Я всім на Заході кажу-ви захоплені від мордору?Тоді валіть тоді і поживіть там принаймі місяць.Вучичу було достатньо два дні.Напевно його там і не помітили,Сі був головний.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:22 Ответить
кремль впроваджує в ЄС додаткову агентуру?
показать весь комментарий
13.05.2025 14:22 Ответить
Лицеміри! Оці проросійські нацисти хочуть рибку з'їсти і нахер сісти!
показать весь комментарий
13.05.2025 14:23 Ответить
каллас, а ну, здвинь брови і так пальчиком: нунуну....
що, там з непохитним ультиматумом плєшивому?
переноситься?
показать весь комментарий
13.05.2025 14:24 Ответить
А я собі так ще міркував - а чого це Вучич нагадує пасивного гоміка, а оно вихожить шо не нагадує а саме такий і є.
І рібку зїсти і на куй сісти - гасло Вучича.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:25 Ответить
Хто буде поряд з Вучичем - плюньте йому в пику від мого імені (можна і від свого імені також)!
показать весь комментарий
13.05.2025 14:25 Ответить
из серии "сцы в глаза - божа роса"
показать весь комментарий
13.05.2025 14:26 Ответить
Ху...ло дало наказ, бо просто так гроші платити не буде
показать весь комментарий
13.05.2025 14:30 Ответить
Сербия и Украина будут идти в ЕС, как горизонту, по разным причинам но суть одна, это вечный процесс.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:35 Ответить
***@н отримав інструкції від ху@ла. А ви приймайте цю падаль. Вам мало того, що ви пригріли у Європейських інституціях ******* і недостреленого словацького під@раса.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:39 Ответить
Людство зійшло з розуму ! Воно заслужило на ядерну війну зі знищенням всього живого. Якщо не вмієте вибирати собі правителів, не можете жити в мирі, то і нахрен коптити цю планету !
показать весь комментарий
13.05.2025 14:39 Ответить
Сербія хіба не усвідомлює, що з нею після таких візитів до Х-уйловщини дуже нескоро розпочнуть переговори про вступ, мабуть, не усвідомлює, з огляду на таку дивну заяву Вукича - прискорення європейської інтеграції, з яких це куїв сербів, друзів Сатани, будуть прискорено інтегрувати до союзу? Втім, писали і про те, що Сербія потрапить у Євросоюз не раніше України, чи навіть після неї, тому, враховуючи сьогоднішні реалії, мабуть, не за життя Вукича.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:47 Ответить
тобто Вучича
показать весь комментарий
13.05.2025 14:50 Ответить
Вучич, ты хитросделанный, хочешь сразу и на х.. сесть и рыбку съесть.
Таким дорога в таможенный союз к твоему кумиру путину
показать весь комментарий
13.05.2025 14:57 Ответить
Та так хоче, так хоче шо аж до ***** поїхав поцілувати його в сраку.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:59 Ответить
Мабуть ху@ло газом дешевим підкупив цих Сербо дурів .
показать весь комментарий
13.05.2025 15:01 Ответить
ЄС має послати сербів нах і запропонувати їм приєднатися до тайожного союзу. Там їм місце серед дикої орди і північнокорейців.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:04 Ответить
Інколи здається що ЄС вигідно мати таких орбано-вучичів."Ми от всіма ж руками"За",але ж он він....а в нас таке законодавство."
показать весь комментарий
13.05.2025 15:12 Ответить
сербський підкуйловник отримав "цу" від куйла."Давай сунь носа в ЄС.ПОРА ЙОГО РОЗВАЛЮВАТИ "
показать весь комментарий
13.05.2025 15:27 Ответить
Тут актуален кейс Депардье, когда его гэбуха нанимала с Сигалом и Монсоном, а пациент не выдержал даже контракта: "Россия это большой вонючий сарай".
Он так охарактеризовал отъезд из России: «Если я когда-нибудь соскучусь по такой жизни, я могу пару дней пожить в своем сарае во Франции»!!!
показать весь комментарий
13.05.2025 15:46 Ответить
Ну, сербія - не расєя, а з кетайськими грошима там можна жити не як у сараї
показать весь комментарий
13.05.2025 16:00 Ответить
Буде ще одне орбаноподібне, якщо приймуть до ЄС - як "не мытьем, так катаньем" кетай руками #уйла прорубує "адін путь" до Європи. І схоже, вже домовився з рудим, щоб той не щемив плєшивого. От же ж наобирали...
показать весь комментарий
13.05.2025 15:58 Ответить
На фото - Пучич и Вучич
показать весь комментарий
13.05.2025 16:31 Ответить
Він упоротий? Скатавшись в мацкву він вже отріцатєльно прискорив вступ.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:43 Ответить
Є такі грибочки - отсосіновики... 🍄
показать весь комментарий
13.05.2025 17:12 Ответить
"Та ну нах*р...", сказав Вучич коротко, після візиту до москви
показать весь комментарий
13.05.2025 18:24 Ответить
питання тут не в подонку вучичу, а в лицемірному Єс. Нормальна організація мала б виступити із завою, що вступ в Єс після його вчинку неможливий. Все.
показать весь комментарий
14.05.2025 00:28 Ответить
Не терпеться приєднатися до компанії додіків/фіцив/орбанів.
показать весь комментарий
22.05.2025 16:34 Ответить
 
 