Вучич после визита в Москву заявил о желании Сербии ускорить вступление в ЕС, - Reuters
Лидер Сербии Александр Вучич после визита в Москву на 8-9 мая заявил, что страна остается преданной своему плану вступить в ЕС. По его словам, Сербия хочет ускорить этот процесс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
8 и 9 мая Вучич посетил Россию для участия в параде по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне. Там он также встретился с Путиным и главой Китая Си Цзиньпином.
После встречи с президентом Европейского совета Антонио Коштой президент Сербии заявил, что Белград хочет ускорить свою европейскую интеграцию и открыть новые разделы переговоров с ЕС.
"Атмосфера (в ЕС)... не совсем замечательная. Я убежден, что это из-за поездки в Москву, но... я верю, что Европа с пониманием отнесется к прогрессу, достигнутому благодаря заслугам", - сказал он.
По его словам, сербское правительство будет работать над внедрением реформ, необходимых для вступления в ЕС.
В то же время Кошта отметил, что Сербия в своем стремлении к членству в ЕС должна согласовать свою внешнюю политику с политикой блока, включающей введение санкций против РФ.
"Ключевым элементом нашей общей внешней политики и политики безопасности является четкое осуждение грубого вторжения России в Украину и поддержка Украины в достижении справедливого и прочного мира", - сказал он.
Напомним, Вучич, который прибыл в Москву по приглашению российского диктатора Владимира Путина, заявил, что не боится наказания за визит.
що, там з непохитним ультиматумом плєшивому?
переноситься?
І рібку зїсти і на куй сісти - гасло Вучича.
Таким дорога в таможенный союз к твоему кумиру путину
Он так охарактеризовал отъезд из России: «Если я когда-нибудь соскучусь по такой жизни, я могу пару дней пожить в своем сарае во Франции»!!!