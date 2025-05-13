Вучич после визита в Москву заявил о желании Сербии ускорить вступление в ЕС, - Reuters

Лидер Сербии Александр Вучич после визита в Москву на 8-9 мая заявил, что страна остается преданной своему плану вступить в ЕС. По его словам, Сербия хочет ускорить этот процесс.

8 и 9 мая Вучич посетил Россию для участия в параде по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне. Там он также встретился с Путиным и главой Китая Си Цзиньпином.

После встречи с президентом Европейского совета Антонио Коштой президент Сербии заявил, что Белград хочет ускорить свою европейскую интеграцию и открыть новые разделы переговоров с ЕС.

"Атмосфера (в ЕС)... не совсем замечательная. Я убежден, что это из-за поездки в Москву, но... я верю, что Европа с пониманием отнесется к прогрессу, достигнутому благодаря заслугам", - сказал он.

По его словам, сербское правительство будет работать над внедрением реформ, необходимых для вступления в ЕС.

В то же время Кошта отметил, что Сербия в своем стремлении к членству в ЕС должна согласовать свою внешнюю политику с политикой блока, включающей введение санкций против РФ.

"Ключевым элементом нашей общей внешней политики и политики безопасности является четкое осуждение грубого вторжения России в Украину и поддержка Украины в достижении справедливого и прочного мира", - сказал он.

Напомним, Вучич, который прибыл в Москву по приглашению российского диктатора Владимира Путина, заявил, что не боится наказания за визит.

