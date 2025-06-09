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Новини Фото Візит до Київщини
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Глава МЗС Литви Будріс прибув до Києва: обговорюватиме ситуацію на фронті та мирні перемовини. ФОТО

У понеділок, 9 червня, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс прибув до Києва з робочим візитом. 

Про це повідомляє пресслужба литовського МЗС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Будріс прибув до Києва

Будріс має зустрітися з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, віцепрем’єркою з питань євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром з питань стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним, секретарем РНБО Олександром Литвиненком, головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Під час візиту планується обговорити ситуацію на фронті, міжнародні зусилля з припинення бойових дій та початку мирних переговорів, а також питання гарантій безпеки України, військову й гуманітарну допомогу, дипломатичну та фінансову підтримку, євроінтеграцію та заходи протидії Росії.

Як зазначається, це вже третій візит Кястутіса Будріса до України з моменту його призначення на посаду. Востаннє він відвідував Київ 1 квітня 2025 року.

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Автор: 

візит (1613) Литва (2448) МЗС (4173)


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тобто!
у весняні перемовини не награлися?
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09.06.2025 13:32 Відповісти
хіба, Литва з нами, теж воює...
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09.06.2025 14:02 Відповісти
 
 