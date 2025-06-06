Зеленський заслухав доповідь української делегації після візиту до США: Готуємо нові спільні політичні та економічні кроки
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації щодо візиту та зустрічей у Сполучених Штатах.
Про це він розповів у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Доповідь нашої команди щодо візиту та зустрічей у Сполучених Штатах. Оборонна підтримка для України, санкції проти Росії, дипломатичні перспективи, а також захист свободи й протидія російській дезінформації", - розповів глава держави.
За словами Зеленського, українська делегація представила партнерам справжні наміри російського керівництва.
"Попри багатослівʼя на перемовинах і в медіа російська армія готується до подальших бойових дій і можливості розширити війну. Також представили інформацію про спроможності російського воєнного виробництва й заробітки Росії від нафти та інших джерел, які повинні бути обмежені заради миру", - сказав очільник держави.
Він додав, що українська делегація мала хороші зустрічі на всіх рівнях: адміністрація США, Державний департамент, Конгрес, громадські діячі та аналітичні центри, медіа.
"Готуємо нові спільні політичні та економічні кроки. Цінуємо ту силу, із якою законопроєкт сенаторів Грема і Блюменталя щодо санкції проти Росії та її спільників за війну може реально наблизити мир. Вдячні всім, хто допомагає", - заявив президент.
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що тобі їрмачня привезла?
партія в понг пінг може?
Далі все без змін 🤣
"мене тут не поважають, буба, хочь і в прикиді і не в кедах.
за поца вважають як і тебе...
що робити?
переодягнутися?"
"Победомєтр" вже згорів чи тільки зашкалює?
Які повноваження має особа, що не є державним службовцем? На якій підставі "завгоспу" надано допуск до державної таємниці? Якими посадовими обов'язками на нього покладена функція реалізації зовнішньої політики країни?
Вже тільки за те, що найвеличніше делегувало всі ці повноваження пустому місцю, ЗЕ! світить років 15 мінімум. Ну а укази про призначення Баканова і його заступників (з підписом янєлоха) вже тягнуть на ст.111 ККУ (за наслідками, як мінімум)
Джерело: https://censor.net/ua/n3556600
В основному в коридорах. Що не приховує навіть сам Єрмак. Більше немає чим похвалитись.
Його фото-звіт.