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Новини Візит української делегації до США
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Зеленський заслухав доповідь української делегації після візиту до США: Готуємо нові спільні політичні та економічні кроки

Зеленський заслухав посадовців, які здійснили візит до США

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації щодо візиту та зустрічей у Сполучених Штатах. 

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Доповідь нашої команди щодо візиту та зустрічей у Сполучених Штатах. Оборонна підтримка для України, санкції проти Росії, дипломатичні перспективи, а також захист свободи й протидія російській дезінформації", - розповів глава держави.

За словами Зеленського, українська делегація представила партнерам справжні наміри російського керівництва.

"Попри багатослівʼя на перемовинах і в медіа російська армія готується до подальших бойових дій і можливості розширити війну. Також представили інформацію про спроможності російського воєнного виробництва й заробітки Росії від нафти та інших джерел, які повинні бути обмежені заради миру", - сказав очільник держави.

Він додав, що українська делегація мала хороші зустрічі на всіх рівнях: адміністрація США, Державний департамент, Конгрес, громадські діячі та аналітичні центри, медіа.

"Готуємо нові спільні політичні та економічні кроки. Цінуємо ту силу, із якою законопроєкт сенаторів Грема і Блюменталя щодо санкції проти Росії та її спільників за війну може реально наблизити мир. Вдячні всім, хто допомагає", - заявив президент.

Дивіться також: Не всі у світі засуджують російські удари. І саме цим Путін користується, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

візит (1611) Зеленський Володимир (24339) США (23390)


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Топ коментарі
+9
Фоткі корідорні подивився.
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06.06.2025 21:10 Відповісти
+4
А шкода, що ми так і не почули начальника транспортного цеха
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06.06.2025 21:22 Відповісти
+3
що дослухав?
що тобі їрмачня привезла?
партія в понг пінг може?
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06.06.2025 21:02 Відповісти
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що дослухав?
що тобі їрмачня привезла?
партія в понг пінг може?
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06.06.2025 21:02 Відповісти
сопля очко...
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06.06.2025 21:04 Відповісти
Фоткі корідорні подивився.
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06.06.2025 21:10 Відповісти
А кацапи тим часом скоро візьмуть Суми і зайдуть і Дніпро.
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06.06.2025 21:04 Відповісти
ага -- "і києв за трі дня!" -- що ти ботяра новороджена мелеш???
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06.06.2025 21:29 Відповісти
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06.06.2025 21:06 Відповісти
Окуляри забув одягнути 🤓
Далі все без змін 🤣
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06.06.2025 21:07 Відповісти
для повного їздеця не достає тільки агрохіміка на перемовини...
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06.06.2025 21:10 Відповісти
Дивно... 😲 Єрмак з Омериків смс-ки не писав про перебіг візиту??!! І смайлики з сердечками не посилав???!!! 😲😲
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06.06.2025 21:12 Відповісти
ну як не писав? - писав по спец-зв'язку.
"мене тут не поважають, буба, хочь і в прикиді і не в кедах.
за поца вважають як і тебе...
що робити?
переодягнутися?"
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06.06.2025 21:34 Відповісти
Ой ***.....
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06.06.2025 21:12 Відповісти
Не заслухав, а доповів: за вашої відсутності ніяких значних подій не сталося.
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06.06.2025 21:21 Відповісти
А шкода, що ми так і не почули начальника транспортного цеха
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06.06.2025 21:22 Відповісти
Показуха
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06.06.2025 21:26 Відповісти
Потужно ви обісрались
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06.06.2025 21:32 Відповісти
Невже дєрьмак розповів, як його лишили на порозі (чи, навіть, ЗА порогом) з найкращими побажаннями в особистому житті?
"Победомєтр" вже згорів чи тільки зашкалює?

Які повноваження має особа, що не є державним службовцем? На якій підставі "завгоспу" надано допуск до державної таємниці? Якими посадовими обов'язками на нього покладена функція реалізації зовнішньої політики країни?
Вже тільки за те, що найвеличніше делегувало всі ці повноваження пустому місцю, ЗЕ! світить років 15 мінімум. Ну а укази про призначення Баканова і його заступників (з підписом янєлоха) вже тягнуть на ст.111 ККУ (за наслідками, як мінімум)
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06.06.2025 21:32 Відповісти
"хороші зустрічі на всіх рівнях"

Джерело: https://censor.net/ua/n3556600

В основному в коридорах. Що не приховує навіть сам Єрмак. Більше немає чим похвалитись.
Його фото-звіт.
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06.06.2025 21:41 Відповісти
Пішло н...й , чмо тупориле!
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06.06.2025 21:45 Відповісти
Ну про що, прострочений чотириразовий ухилянт, може розуміти, під час отого «заслухування»?? Йому, уже готові рішення несуть, як і трампу!! Зникни він десь за кордоном, чи із запареною абдристовичем мівіною, нічого б, і НЕ сталося!
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06.06.2025 22:10 Відповісти
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06.06.2025 22:10 Відповісти
 
 