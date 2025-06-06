Зеленський заслухав доповідь української делегації після візиту до США: Готуємо нові спільні політичні та економічні кроки

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації щодо візиту та зустрічей у Сполучених Штатах.

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Доповідь нашої команди щодо візиту та зустрічей у Сполучених Штатах. Оборонна підтримка для України, санкції проти Росії, дипломатичні перспективи, а також захист свободи й протидія російській дезінформації", - розповів глава держави.

За словами Зеленського, українська делегація представила партнерам справжні наміри російського керівництва.

"Попри багатослівʼя на перемовинах і в медіа російська армія готується до подальших бойових дій і можливості розширити війну. Також представили інформацію про спроможності російського воєнного виробництва й заробітки Росії від нафти та інших джерел, які повинні бути обмежені заради миру", - сказав очільник держави.

Він додав, що українська делегація мала хороші зустрічі на всіх рівнях: адміністрація США, Державний департамент, Конгрес, громадські діячі та аналітичні центри, медіа.

"Готуємо нові спільні політичні та економічні кроки. Цінуємо ту силу, із якою законопроєкт сенаторів Грема і Блюменталя щодо санкції проти Росії та її спільників за війну може реально наблизити мир. Вдячні всім, хто допомагає", - заявив президент.

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