Не всі у світі засуджують російські удари. І саме цим Путін користується, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав світ до посилення тиску на РФ, щоб змусити країну-агресора припинити удари по Україні.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні весь день тривали рятувальні роботи, аварійні роботи в різних наших регіонах і містах. Тернопіль, Луцьк, Київ і область, Полтавщина, Хмельниччина, Львівщина, Чернігівщина, Одещина, Сумщина. Загалом 80 людей постраждали – усім надано допомогу. На жаль, є загиблі. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих – у Києві та в Луцьку. Мої співчуття рідним і близьким. Під завалами ще можуть бути люди. Загиблі в Києві – це рятувальники, які прибули на місце після першого удару і, на жаль, були вбиті повторним російським ударом. Данило Скадін, Андрій Ременний та Павло Єзгор – пожежники-рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Цинічний російський удар по звичайних містах. Більш ніж 400 безпілотників, більш як 40 ракет. Значну частину вдалося збити. Але не всі", - сказав глава держави.

Президент зауважив, що не всі у світі засуджують удари РФ по Україні.

"І, на жаль, не всі у світі засуджують такі удари. І саме цим Путін користується. Він виторговує собі час, щоб продовжувати воювати. Росіяни постійно намагаються розколоти світ, щоб не дати посилити тиск за війну. Треба чітко бачити завдання. Дипломатія має спрацювати, гарантії безпеки мають бути, мир має бути встановлений, і для цього потрібні початкові кроки, зокрема припинення вогню", - заявив Зеленський.

Він також закликав міжнародну спільноту до посилення тиску на Росію.

"Треба тиснути на Росію, щоб це було і щоб удари припинились", - наголосив очільник держави.

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