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Не всі у світі засуджують російські удари. І саме цим Путін користується, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав світ до посилення тиску на РФ, щоб змусити країну-агресора припинити удари по Україні.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні весь день тривали рятувальні роботи, аварійні роботи в різних наших регіонах і містах. Тернопіль, Луцьк, Київ і область, Полтавщина, Хмельниччина, Львівщина, Чернігівщина, Одещина, Сумщина. Загалом 80 людей постраждали – усім надано допомогу. На жаль, є загиблі. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих – у Києві та в Луцьку. Мої співчуття рідним і близьким. Під завалами ще можуть бути люди. Загиблі в Києві – це рятувальники, які прибули на місце після першого удару і, на жаль, були вбиті повторним російським ударом. Данило Скадін, Андрій Ременний та Павло Єзгор – пожежники-рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Цинічний російський удар по звичайних містах. Більш ніж 400 безпілотників, більш як 40 ракет. Значну частину вдалося збити. Але не всі", - сказав глава держави.

Президент зауважив, що не всі у світі засуджують удари РФ по Україні.

"І, на жаль, не всі у світі засуджують такі удари. І саме цим Путін користується. Він виторговує собі час, щоб продовжувати воювати. Росіяни постійно намагаються розколоти світ, щоб не дати посилити тиск за війну. Треба чітко бачити завдання. Дипломатія має спрацювати, гарантії безпеки мають бути, мир має бути встановлений, і для цього потрібні початкові кроки, зокрема припинення вогню", - заявив Зеленський.

Він також закликав міжнародну спільноту до посилення тиску на Росію.

"Треба тиснути на Росію, щоб це було і щоб удари припинились", - наголосив очільник держави.

Дивіться також: Перші хвилини після російського обстрілу житлового будинку в Києві. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24339) обстріл (29141) росія (66037)


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Топ коментарі
+9
Походу впал в транс. Твердит одно и то же каждые полчаса.
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06.06.2025 20:44 Відповісти
+8
Zелю під арешт
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06.06.2025 20:44 Відповісти
+5
Так, якби всі у світі засудили російські удари, то такий совістливий персонаж як путін точно зупинився б. "Я раніше чому злий був - тому що міжнародного засудження не було"
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06.06.2025 20:48 Відповісти
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Zелю під арешт
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06.06.2025 20:44 Відповісти
Походу впал в транс. Твердит одно и то же каждые полчаса.
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06.06.2025 20:44 Відповісти
а на що він більше здатен???
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06.06.2025 21:44 Відповісти
Так, якби всі у світі засудили російські удари, то такий совістливий персонаж як путін точно зупинився б. "Я раніше чому злий був - тому що міжнародного засудження не було"
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06.06.2025 20:48 Відповісти
він натякає на своє найближче оточення?
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06.06.2025 20:48 Відповісти
величайший и потужнейший боневтик никак не возьмет в толк, что даже если б все на свете "засуджували російські удари" - ничего б не изменилось, русня и дальше будет наносить ударьі . против сильі - только сила - а не хрипльіе видосики.
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06.06.2025 20:50 Відповісти
Гарна пісня ПОВІТРЯНА ТРЕВОГА
https://youtu.be/bfxgIPg2IC0?si=U5IzQSOeKdZeXgrl
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06.06.2025 20:54 Відповісти
ти мерзота ще у 2021 відмовлявся публічно назвати ***** вбивцею коли тебе просили про це журналісти, після цього ти можеш звинувачувати хіба що відображення власної неголеної пики у дзеркалі
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06.06.2025 20:55 Відповісти
Не всі у світі засуджують російські удари. І саме цим Путін користується

І шо б ми робили без цих пояснень, га?
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06.06.2025 21:01 Відповісти
Володя тримає інтригу 🤣
Вова, їхнє "засудження" і "стурбованість", це вже давно мем, такий самий, як твоя "потужність", "незламність" і "стійкість" 🤡
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06.06.2025 21:01 Відповісти
Прийде час, і думаю що дуже ского коли прийдеться казати хто само.
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06.06.2025 21:09 Відповісти
розкажи нам, як ти засуджував окупацію Криму у 2014 році та пересування кордону на Донбасі
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06.06.2025 21:13 Відповісти
Знову "світ" в лайні а зе у білому!
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06.06.2025 21:17 Відповісти
Навіть якби нас підтримував весь Захід - це 1 млд нас - інші 7 млд або за рашку або їм пох
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06.06.2025 21:21 Відповісти
Ну росіяне в принципі можуть зробити з ватанів тіпа Кучми та Зелькі патріотами своїм тупим дебілізмом. Бубочку скоріше за все і свої до смерті налякали темою " на речке Терек злой чечен точит свой кінжал" і тому він став свідомим.
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06.06.2025 21:26 Відповісти
останнім часом я взалі не бачу в новинах ніяких засуджень звірст з боку росії, навіть співчуття немає.
Це, що загальний тренд?
Чи наши новини це перестали публікувати аби в народу склалось відчуття ізоляції саме Україні?
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06.06.2025 21:34 Відповісти
Черговий порожняк від порожнякового наркозалежного, вже другий рік нелегітимного Янелоха Першого.
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06.06.2025 21:35 Відповісти
***** користується тим, що ти не побудував ракет, щоб їбанути у відповідь. Тому він безкарно їбошить по нам.
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06.06.2025 21:37 Відповісти
 
 