РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11018 посетителей онлайн
Новости Видео Массированный ракетный обстрел Обращение Зеленского
655 16

Не все в мире осуждают российские удары. И именно этим пользуется Путин, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский призвал мир к усилению давления на РФ, чтобы заставить страну-агрессора прекратить удары по Украине.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня весь день продолжались спасательные работы, аварийные работы в разных наших регионах и городах. Тернополь, Луцк, Киев и область, Полтавщина, Хмельницкая область, Львовщина, Черниговщина, Одесская область, Сумщина. Всего 80 человек пострадали - всем оказана помощь. К сожалению, есть погибшие. По состоянию на сейчас известно о четырех погибших - в Киеве и в Луцке. Мои соболезнования родным и близким. Под завалами еще могут быть люди. Погибшие в Киеве - это спасатели, которые прибыли на место после первого удара и, к сожалению, были убиты повторным российским ударом. Даниил Скадин, Андрей Ременный и Павел Езгор - пожарные-спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части. Циничный российский удар по обычным городам. Более 400 беспилотников, более 40 ракет. Значительную часть удалось сбить. Но не все", - сказал глава государства.

Президент отметил, что не все в мире осуждают удары РФ по Украине.

"И, к сожалению, не все в мире осуждают такие удары. И именно этим Путин пользуется. Он выторговывает себе время, чтобы продолжать воевать. Россияне постоянно пытаются расколоть мир, чтобы не дать усилить давление за войну. Надо четко видеть задачу. Дипломатия должна сработать, гарантии безопасности должны быть, мир должен быть установлен, и для этого нужны начальные шаги, в частности прекращение огня", - заявил Зеленский.

Он также призвал международное сообщество к усилению давления на Россию.

"Надо давить на Россию, чтобы это было и чтобы удары прекратились", - подчеркнул глава государства.

Смотрите также: Первые минуты после российского обстрела жилого дома в Киеве. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) обстрел (27820) россия (96169)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Zелю під арешт
показать весь комментарий
06.06.2025 20:44 Ответить
+8
Походу впал в транс. Твердит одно и то же каждые полчаса.
показать весь комментарий
06.06.2025 20:44 Ответить
+4
Так, якби всі у світі засудили російські удари, то такий совістливий персонаж як путін точно зупинився б. "Я раніше чому злий був - тому що міжнародного засудження не було"
показать весь комментарий
06.06.2025 20:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Zелю під арешт
показать весь комментарий
06.06.2025 20:44 Ответить
Походу впал в транс. Твердит одно и то же каждые полчаса.
показать весь комментарий
06.06.2025 20:44 Ответить
Так, якби всі у світі засудили російські удари, то такий совістливий персонаж як путін точно зупинився б. "Я раніше чому злий був - тому що міжнародного засудження не було"
показать весь комментарий
06.06.2025 20:48 Ответить
він натякає на своє найближче оточення?
показать весь комментарий
06.06.2025 20:48 Ответить
величайший и потужнейший боневтик никак не возьмет в толк, что даже если б все на свете "засуджували російські удари" - ничего б не изменилось, русня и дальше будет наносить ударьі . против сильі - только сила - а не хрипльіе видосики.
показать весь комментарий
06.06.2025 20:50 Ответить
Гарна пісня ПОВІТРЯНА ТРЕВОГА
https://youtu.be/bfxgIPg2IC0?si=U5IzQSOeKdZeXgrl
показать весь комментарий
06.06.2025 20:54 Ответить
ти мерзота ще у 2021 відмовлявся публічно назвати ***** вбивцею коли тебе просили про це журналісти, після цього ти можеш звинувачувати хіба що відображення власної неголеної пики у дзеркалі
показать весь комментарий
06.06.2025 20:55 Ответить
Не всі у світі засуджують російські удари. І саме цим Путін користується

І шо б ми робили без цих пояснень, га?
показать весь комментарий
06.06.2025 21:01 Ответить
Володя тримає інтригу 🤣
Вова, їхнє "засудження" і "стурбованість", це вже давно мем, такий самий, як твоя "потужність", "незламність" і "стійкість" 🤡
показать весь комментарий
06.06.2025 21:01 Ответить
їбанько зелене, та ти саме до 22-го року навіть прізвище "путін" не вимовляло!! я вже не кажу про засуджувало. забув вже, їбанате зелений?!
показать весь комментарий
06.06.2025 21:06 Ответить
Прийде час, і думаю що дуже ского коли прийдеться казати хто само.
показать весь комментарий
06.06.2025 21:09 Ответить
розкажи нам, як ти засуджував окупацію Криму у 2014 році та пересування кордону на Донбасі
показать весь комментарий
06.06.2025 21:13 Ответить
Знову "світ" в лайні а зе у білому!
показать весь комментарий
06.06.2025 21:17 Ответить
Навіть якби нас підтримував весь Захід - це 1 млд нас - інші 7 млд або за рашку або їм пох
показать весь комментарий
06.06.2025 21:21 Ответить
Ну росіяне в принципі можуть зробити з ватанів тіпа Кучми та Зелькі патріотами своїм тупим дебілізмом. Бубочку скоріше за все і свої до смерті налякали темою " на речке Терек злой чечен точит свой кінжал" і тому він став свідомим.
показать весь комментарий
06.06.2025 21:26 Ответить
останнім часом я взалі не бачу в новинах ніяких засуджень звірст з боку росії, навіть співчуття немає.
Це, що загальний тренд?
Чи наши новини це перестали публікувати аби в народу склалось відчуття ізоляції саме Україні?
показать весь комментарий
06.06.2025 21:34 Ответить
 
 