Не все в мире осуждают российские удары. И именно этим пользуется Путин, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский призвал мир к усилению давления на РФ, чтобы заставить страну-агрессора прекратить удары по Украине.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня весь день продолжались спасательные работы, аварийные работы в разных наших регионах и городах. Тернополь, Луцк, Киев и область, Полтавщина, Хмельницкая область, Львовщина, Черниговщина, Одесская область, Сумщина. Всего 80 человек пострадали - всем оказана помощь. К сожалению, есть погибшие. По состоянию на сейчас известно о четырех погибших - в Киеве и в Луцке. Мои соболезнования родным и близким. Под завалами еще могут быть люди. Погибшие в Киеве - это спасатели, которые прибыли на место после первого удара и, к сожалению, были убиты повторным российским ударом. Даниил Скадин, Андрей Ременный и Павел Езгор - пожарные-спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части. Циничный российский удар по обычным городам. Более 400 беспилотников, более 40 ракет. Значительную часть удалось сбить. Но не все", - сказал глава государства.

Президент отметил, что не все в мире осуждают удары РФ по Украине.

"И, к сожалению, не все в мире осуждают такие удары. И именно этим Путин пользуется. Он выторговывает себе время, чтобы продолжать воевать. Россияне постоянно пытаются расколоть мир, чтобы не дать усилить давление за войну. Надо четко видеть задачу. Дипломатия должна сработать, гарантии безопасности должны быть, мир должен быть установлен, и для этого нужны начальные шаги, в частности прекращение огня", - заявил Зеленский.

Он также призвал международное сообщество к усилению давления на Россию.

"Надо давить на Россию, чтобы это было и чтобы удары прекратились", - подчеркнул глава государства.

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