Зеленский заслушал доклад украинской делегации после визита в США: Готовим новые совместные политические и экономические шаги
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации относительно визита и встреч в Соединенных Штатах.
Об этом он рассказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Доклад нашей команды относительно визита и встреч в Соединенных Штатах. Оборонная поддержка для Украины, санкции против России, дипломатические перспективы, а также защита свободы и противодействие российской дезинформации", - рассказал глава государства.
По словам Зеленского, украинская делегация представила партнерам истинные намерения российского руководства.
"Несмотря на многословие на переговорах и в медиа российская армия готовится к дальнейшим боевым действиям и возможности расширить войну. Также представили информацию о возможностях российского военного производства и доходах России от нефти и других источников, которые должны быть ограничены ради мира", - сказал глава государства.
Он добавил, что украинская делегация имела хорошие встречи на всех уровнях: администрация США, Государственный департамент, Конгресс, общественные деятели и аналитические центры, медиа.
"Готовим новые совместные политические и экономические шаги. Ценим ту силу, с которой законопроект сенаторов Грэма и Блюменталя о санкциях против России и ее сообщников за войну может реально приблизить мир. Благодарны всем, кто помогает", - заявил президент.
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що тобі їрмачня привезла?
партія в понг пінг може?
Далі все без змін 🤣
"мене тут не поважають, буба, хочь і в прикиді і не в кедах.
за поца вважають як і тебе...
що робити?
переодягнутися?"
"Победомєтр" вже згорів чи тільки зашкалює?
Які повноваження має особа, що не є державним службовцем? На якій підставі "завгоспу" надано допуск до державної таємниці? Якими посадовими обов'язками на нього покладена функція реалізації зовнішньої політики країни?
Вже тільки за те, що найвеличніше делегувало всі ці повноваження пустому місцю, ЗЕ! світить років 15 мінімум. Ну а укази про призначення Баканова і його заступників (з підписом янєлоха) вже тягнуть на ст.111 ККУ (за наслідками, як мінімум)
Джерело: https://censor.net/ua/n3556600
В основному в коридорах. Що не приховує навіть сам Єрмак. Більше немає чим похвалитись.
Його фото-звіт.