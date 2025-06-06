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Новости Визит украинской делегации в США
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Зеленский заслушал доклад украинской делегации после визита в США: Готовим новые совместные политические и экономические шаги

Зеленский заслушал чиновников, которые совершили визит в США

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации относительно визита и встреч в Соединенных Штатах.

Об этом он рассказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Доклад нашей команды относительно визита и встреч в Соединенных Штатах. Оборонная поддержка для Украины, санкции против России, дипломатические перспективы, а также защита свободы и противодействие российской дезинформации", - рассказал глава государства.

По словам Зеленского, украинская делегация представила партнерам истинные намерения российского руководства.

"Несмотря на многословие на переговорах и в медиа российская армия готовится к дальнейшим боевым действиям и возможности расширить войну. Также представили информацию о возможностях российского военного производства и доходах России от нефти и других источников, которые должны быть ограничены ради мира", - сказал глава государства.

Он добавил, что украинская делегация имела хорошие встречи на всех уровнях: администрация США, Государственный департамент, Конгресс, общественные деятели и аналитические центры, медиа.

"Готовим новые совместные политические и экономические шаги. Ценим ту силу, с которой законопроект сенаторов Грэма и Блюменталя о санкциях против России и ее сообщников за войну может реально приблизить мир. Благодарны всем, кто помогает", - заявил президент.

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Автор: 

визит (3108) Зеленский Владимир (20854) США (27131)


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Топ комментарии
+12
Фоткі корідорні подивився.
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06.06.2025 21:10 Ответить
+6
що дослухав?
що тобі їрмачня привезла?
партія в понг пінг може?
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06.06.2025 21:02 Ответить
+5
сопля очко...
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06.06.2025 21:04 Ответить
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що дослухав?
що тобі їрмачня привезла?
партія в понг пінг може?
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06.06.2025 21:02 Ответить
сопля очко...
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06.06.2025 21:04 Ответить
Фоткі корідорні подивився.
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06.06.2025 21:10 Ответить
ага -- "і києв за трі дня!" -- що ти ботяра новороджена мелеш???
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06.06.2025 21:29 Ответить
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06.06.2025 21:06 Ответить
Окуляри забув одягнути 🤓
Далі все без змін 🤣
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06.06.2025 21:07 Ответить
для повного їздеця не достає тільки агрохіміка на перемовини...
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06.06.2025 21:10 Ответить
Дивно... 😲 Єрмак з Омериків смс-ки не писав про перебіг візиту??!! І смайлики з сердечками не посилав???!!! 😲😲
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06.06.2025 21:12 Ответить
ну як не писав? - писав по спец-зв'язку.
"мене тут не поважають, буба, хочь і в прикиді і не в кедах.
за поца вважають як і тебе...
що робити?
переодягнутися?"
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06.06.2025 21:34 Ответить
Ой ***.....
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06.06.2025 21:12 Ответить
Не заслухав, а доповів: за вашої відсутності ніяких значних подій не сталося.
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06.06.2025 21:21 Ответить
А шкода, що ми так і не почули начальника транспортного цеха
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06.06.2025 21:22 Ответить
Показуха
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06.06.2025 21:26 Ответить
Потужно ви обісрались
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06.06.2025 21:32 Ответить
Невже дєрьмак розповів, як його лишили на порозі (чи, навіть, ЗА порогом) з найкращими побажаннями в особистому житті?
"Победомєтр" вже згорів чи тільки зашкалює?

Які повноваження має особа, що не є державним службовцем? На якій підставі "завгоспу" надано допуск до державної таємниці? Якими посадовими обов'язками на нього покладена функція реалізації зовнішньої політики країни?
Вже тільки за те, що найвеличніше делегувало всі ці повноваження пустому місцю, ЗЕ! світить років 15 мінімум. Ну а укази про призначення Баканова і його заступників (з підписом янєлоха) вже тягнуть на ст.111 ККУ (за наслідками, як мінімум)
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06.06.2025 21:32 Ответить
"хороші зустрічі на всіх рівнях"

Джерело: https://censor.net/ua/n3556600

В основному в коридорах. Що не приховує навіть сам Єрмак. Більше немає чим похвалитись.
Його фото-звіт.
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06.06.2025 21:41 Ответить
Пішло н...й , чмо тупориле!
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06.06.2025 21:45 Ответить
Ну про що, прострочений чотириразовий ухилянт, може розуміти, під час отого «заслухування»?? Йому, уже готові рішення несуть, як і трампу!! Зникни він десь за кордоном, чи із запареною абдристовичем мівіною, нічого б, і НЕ сталося!
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06.06.2025 22:10 Ответить
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06.06.2025 22:10 Ответить
Склад делегації
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06.06.2025 22:22 Ответить
"оборонна підтримка", що значить "трава говорила"
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06.06.2025 22:22 Ответить
Доповідь про те, як Єрмак підстеріг Рубіо під дверима? 😁
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06.06.2025 22:25 Ответить
 
 