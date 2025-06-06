Зеленский заслушал доклад украинской делегации после визита в США: Готовим новые совместные политические и экономические шаги

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации относительно визита и встреч в Соединенных Штатах.

Об этом он рассказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Доклад нашей команды относительно визита и встреч в Соединенных Штатах. Оборонная поддержка для Украины, санкции против России, дипломатические перспективы, а также защита свободы и противодействие российской дезинформации", - рассказал глава государства.

По словам Зеленского, украинская делегация представила партнерам истинные намерения российского руководства.

"Несмотря на многословие на переговорах и в медиа российская армия готовится к дальнейшим боевым действиям и возможности расширить войну. Также представили информацию о возможностях российского военного производства и доходах России от нефти и других источников, которые должны быть ограничены ради мира", - сказал глава государства.

Он добавил, что украинская делегация имела хорошие встречи на всех уровнях: администрация США, Государственный департамент, Конгресс, общественные деятели и аналитические центры, медиа.

"Готовим новые совместные политические и экономические шаги. Ценим ту силу, с которой законопроект сенаторов Грэма и Блюменталя о санкциях против России и ее сообщников за войну может реально приблизить мир. Благодарны всем, кто помогает", - заявил президент.

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