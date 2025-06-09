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Новости Фото Визит на Киевщину
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Глава МИД Литвы Будрис прибыл в Киев: будет обсуждать ситуацию на фронте и мирные переговоры. ФОТО

В понедельник, 9 июня, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис прибыл в Киев с рабочим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба литовского МИД, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Будрис прибыл в Киев

Будрис должен встретиться с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Германом Сметаниным, секретарем СНБО Александром Литвиненко, главой Офиса президента Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым.

Во время визита планируется обсудить ситуацию на фронте, международные усилия по прекращению боевых действий и началу мирных переговоров, а также вопросы гарантий безопасности Украины, военную и гуманитарную помощь, дипломатическую и финансовую поддержку, евроинтеграцию и меры противодействия России.

Как отмечается, это уже третий визит Кястутиса Будриса в Украину с момента его назначения на должность. Последний раз он посещал Киев 1 апреля 2025 года.

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Автор: 

визит (3110) Литва (2504) МИД (7001)


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тобто!
у весняні перемовини не награлися?
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09.06.2025 13:32 Ответить
хіба, Литва з нами, теж воює...
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09.06.2025 14:02 Ответить
 
 