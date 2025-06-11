Лідери Греції, Хорватії і Чорногорії прибули на саміт "Україна-Південно-Східна Європа" в Одесі

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, прем’єр Хорватії Андрей Пленкович та президент Чорногорії Яков Мілатович перебувають на саміті "Україна-Південно-Східна Європа", який проходить в Одесі 11 червня.

Про це пише "ЄП" з посиланням на анонси на офіційних сайтах трьох вищезгаданих держав, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на сайті уряду Греції йдеться, що Міцотакіс "вирушить до Одеси, де візьме участь у 4-му саміті "Україна-Південно-Східна Європа".

Своєю чергою пресслужба уряду Хорватії повідомила, що Пленкович прибув в Україну на саміт, хоч і не уточнила місця його проведення. Зазначається, що попередній саміт проходив у хорватському Дубровнику.

Також у пресслужбі уряду Хорватії зазначили, що це вже четвертий приїзд Пленковича в Україну за час повномасштабного російського вторгнення. Там також додали, що за цей час Хорватія надала Україні різну допомогу приблизно на 315 млн євро, а також надала тимчасовий захист 30 тисячам українців.

На сайті президента Чорногорії також повідомили, що Мілатович запрошений на саміт і він проходитиме в Одесі. У пресрелізі сказано, що саміт також відвідають президентка Молдови Мая Санду та прем’єр Болгарії Росен Желязков.

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