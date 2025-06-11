УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10122 відвідувача онлайн
Новини Саміт Україна-Південно-Східна Європа
418 1

Лідери Греції, Хорватії і Чорногорії прибули на саміт "Україна-Південно-Східна Європа" в Одесі

Низка лідерів прибули на саміт Україна-Південно-Східна Європа

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, прем’єр Хорватії Андрей Пленкович та президент Чорногорії Яков Мілатович перебувають на саміті "Україна-Південно-Східна Європа", який проходить в Одесі 11 червня.

Про це пише "ЄП" з посиланням на анонси на офіційних сайтах трьох вищезгаданих держав, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на сайті уряду Греції йдеться, що Міцотакіс "вирушить до Одеси, де візьме участь у 4-му саміті "Україна-Південно-Східна Європа".

Своєю чергою пресслужба уряду Хорватії повідомила, що Пленкович прибув в Україну на саміт, хоч і не уточнила місця його проведення. Зазначається, що попередній саміт проходив у хорватському Дубровнику.

Також у пресслужбі уряду Хорватії зазначили, що це вже четвертий приїзд Пленковича в Україну за час повномасштабного російського вторгнення. Там також додали, що за цей час Хорватія надала Україні різну допомогу приблизно на 315 млн євро, а також надала тимчасовий захист 30 тисячам українців.

На сайті президента Чорногорії також повідомили, що Мілатович запрошений на саміт і він проходитиме в Одесі. У пресрелізі сказано, що саміт також відвідають президентка Молдови Мая Санду та прем’єр Болгарії Росен Желязков.

Читайте також: Новий президент Румунії Дан вперше прибув до України: в Одесі заплановано участь на саміті Україна - Південно-Східна Європа

Автор: 

візит (1615) Греція (604) Хорватія (301) Чорногорія (202)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А хлопці не такі сциклуваті, як )(…ло.
показати весь коментар
11.06.2025 18:17 Відповісти
 
 