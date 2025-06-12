Лидеры ЕС обсудят мир в Украине и евроинтеграцию Украины и Молдовы на саммите 26-27 июня, - СМИ

На заседании Европейского Совета, которое состоится 26-27 июня с участием лидеров всех 27 государств Евросоюза, ключевыми темами станут мирный процесс в Украине, а также евроинтеграционный путь Украины и Молдовы.

Об этом говорится в письме-приглашении президента Европейского Совета Антониу Кошты к лидерам ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

В документе отмечается, что Украина продолжает усилия, направленные на достижение реального мирного процесса, а ЕС сохраняет непоколебимую поддержку Киева. Основной целью остается прекращение российской агрессии и установление всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на основе Устава ООН и международного права.

Также лидеры ЕС планируют оценить нынешний дипломатический контекст, обсудить дальнейшую помощь Украине и ее продвижение к членству в ЕС.

Отдельным пунктом повестки дня будет рассмотрение поддержки Республики Молдова и ее процесса вступления в Евросоюз.

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