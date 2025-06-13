Запровадження санкцій проти РФ - прерогатива 27 країн-членів, - Єврокомісія

Рішення про запровадження 500-відсоткових тарифів на товари з країн-покупців російської нафти – прерогатива 27 країн-членів ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив спецпредставник ЄС із санкцій Девід О’Cалліван.

Він зазначив, що наразі слід зрозуміти, який вигляд матиме пакет антиросійських санкцій, запропонований американським сенатором Ліндсі Гремом і підтриманий іншими конгресменами

"Незрозуміло, чи саме таким буде остаточне рішення, адже необхідне добро президента Трампа. Думаю, ми з цікавістю стежитимемо за будь-яким рішенням, схваленим у Сполучених Штатах. Зробимо все можливе, щоб завжди рухатися в одному напрямку", – зазначив посадовець Єврокомісії.

О’Cалліван також поки не може з упевненістю сказати, чи погодяться на запровадження санкцій усі члени Євросоюзу

"Важливо, щоб ваша аудиторія розуміла: ми в Європі дуже рішуче налаштовані продовжувати підтримувати Україну, продовжувати тиск, посилювати санкції. Однак на деталі й дрібний шрифт цих санкцій нам доведеться почекати й подивитися, що станеться в Америці", – резюмував О’Cалліван.

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