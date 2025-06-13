Запровадження санкцій проти РФ - прерогатива 27 країн-членів, - Єврокомісія
Рішення про запровадження 500-відсоткових тарифів на товари з країн-покупців російської нафти – прерогатива 27 країн-членів ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив спецпредставник ЄС із санкцій Девід О’Cалліван.
Він зазначив, що наразі слід зрозуміти, який вигляд матиме пакет антиросійських санкцій, запропонований американським сенатором Ліндсі Гремом і підтриманий іншими конгресменами
"Незрозуміло, чи саме таким буде остаточне рішення, адже необхідне добро президента Трампа. Думаю, ми з цікавістю стежитимемо за будь-яким рішенням, схваленим у Сполучених Штатах. Зробимо все можливе, щоб завжди рухатися в одному напрямку", – зазначив посадовець Єврокомісії.
О’Cалліван також поки не може з упевненістю сказати, чи погодяться на запровадження санкцій усі члени Євросоюзу
"Важливо, щоб ваша аудиторія розуміла: ми в Європі дуже рішуче налаштовані продовжувати підтримувати Україну, продовжувати тиск, посилювати санкції. Однак на деталі й дрібний шрифт цих санкцій нам доведеться почекати й подивитися, що станеться в Америці", – резюмував О’Cалліван.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо він об явив нейтральність, а росіяни розцінили нейтральність як байдужість до України, а значить треба тягнути час і надіятись, що Трамп кине Україну.
Якби Трамп в перший день сказав, що він на стороні України, то росіяни давно б зняли ноги з переговорного стола і перестали ставити ультиматуми.
Трамп і Уіткофф, Рубіо - дурачки, котрі все провалили, бо вибрали неправильну стратегію з першого дня.