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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Запровадження санкцій проти РФ - прерогатива 27 країн-членів, - Єврокомісія

Девід О’Cалліван про санкції проти РФ

Рішення про запровадження 500-відсоткових тарифів на товари з країн-покупців російської нафти – прерогатива 27 країн-членів ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив спецпредставник ЄС із санкцій Девід О’Cалліван.

Він зазначив, що наразі слід зрозуміти, який вигляд матиме пакет антиросійських санкцій, запропонований американським сенатором Ліндсі Гремом і підтриманий іншими конгресменами

"Незрозуміло, чи саме таким буде остаточне рішення, адже необхідне добро президента Трампа. Думаю, ми з цікавістю стежитимемо за будь-яким рішенням, схваленим у Сполучених Штатах. Зробимо все можливе, щоб завжди рухатися в одному напрямку", – зазначив посадовець Єврокомісії.

О’Cалліван також поки не може з упевненістю сказати, чи погодяться на запровадження санкцій усі члени Євросоюзу

"Важливо, щоб ваша аудиторія розуміла: ми в Європі дуже рішуче налаштовані продовжувати підтримувати Україну, продовжувати тиск, посилювати санкції. Однак на деталі й дрібний шрифт цих санкцій нам доведеться почекати й подивитися, що станеться в Америці", – резюмував О’Cалліван.

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Вся надія на Трампа - з якої ноги встане /Меланії/
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13.06.2025 11:20 Відповісти
Припливли...
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13.06.2025 11:27 Відповісти
27 членов смотрят на Трампа.
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13.06.2025 11:46 Відповісти
Трамп є причиною провалу переговорів.

Бо він об явив нейтральність, а росіяни розцінили нейтральність як байдужість до України, а значить треба тягнути час і надіятись, що Трамп кине Україну.

Якби Трамп в перший день сказав, що він на стороні України, то росіяни давно б зняли ноги з переговорного стола і перестали ставити ультиматуми.

Трамп і Уіткофф, Рубіо - дурачки, котрі все провалили, бо вибрали неправильну стратегію з першого дня.
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13.06.2025 11:50 Відповісти
Байден каждый день говорил что он на стороне Украины. Помогло? Вы каждый день придумываете сказки.
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13.06.2025 12:05 Відповісти
Ніяких переговорів при Байдені не було, про що ви пишите, я не розумію.
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13.06.2025 12:14 Відповісти
500% тарифы. А смеялись с Трампа. Редакторы даже стыдятся рассказать про это пересичным.
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13.06.2025 12:00 Відповісти
При том, что давно ясна позиция Словакии и Венгрии---- словесный понос рыгачка, гнусная двусмысленность или просто бухой киздешь возле пивнухи. Ес ты гамно прошлогоднее! Чуть подожди, скоро нюхнешь свежего, привалит гамнецо через Сувалки! Иногда этого и нам охота, чтоб дошло до индюков брюсельских.
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13.06.2025 13:39 Відповісти
 
 