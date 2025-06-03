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Новости Украинский Крым Оккупация Крыма
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На мероприятии ООН в Женеве показали карту с обозначением Крыма в составе РФ: ошибку уже исправили

Украинская делегация на международной встрече ООН в Женеве обнаружила в одной из презентаций некорректное изображение территории Украины, где временно оккупированный Крым обозначили как часть России.

Об этом сообщили в МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел во время дополнительного мероприятия в рамках 28-й Международной встречи национальных директоров по вопросам противоминной деятельности и советников ООН в Женеве.

"Благодаря совместным усилиям Министерства иностранных дел Украины, постоянного представительства Украины при отделении ООН и других международных организаций в Женеве, посольства Украины в Дании, представительства президента Украины в АР Крым, Министерства экономики, Министерства обороны, ГСЧС и других институтов, удалось добиться исправления ошибки", - говорится в сообщении.

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Организация "Global Protection Cluster" обновила карту на своем вебсайте. Организация подчеркнула, что будет принимать меры, чтобы подобные ситуации не повторялись.

"Границы суверенной и независимой Украины - нерушимы. Спасибо партнерам за быструю и решительную реакцию. Продолжаем работать над тем, чтобы Украина всегда была изображена на картах мира правильно", - отметили в украинском МИД.

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На встрече ООН в Женеве карту Украины показали без Крыма

Автор: 

Крым (26421) МИД (6995) ООН (4189) карта (182)


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Топ комментарии
+4
Це багато чого говорить про ООН де сидять рашистські криси. Може ми теж помилимось декілька разів назвавши ООН фашистською організацією і спонсором терористів, а потім просто виправимо якщо будуть обурюватися
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03.06.2025 19:55 Ответить
+2
Оті самі організатори заходу, видно, що заради грошей, і дітей СВОЇХ, продадуть!!
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03.06.2025 19:55 Ответить
+2
У них же усіх, ОСВІТА ЄВРОПЕЙСЬКА!! Ложку, не до вуха ж, несуть!😂🙈🙈🙈🤔
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03.06.2025 19:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це багато чого говорить про ООН де сидять рашистські криси. Може ми теж помилимось декілька разів назвавши ООН фашистською організацією і спонсором терористів, а потім просто виправимо якщо будуть обурюватися
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03.06.2025 19:55 Ответить
Оті самі організатори заходу, видно, що заради грошей, і дітей СВОЇХ, продадуть!!
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03.06.2025 19:55 Ответить
У них же усіх, ОСВІТА ЄВРОПЕЙСЬКА!! Ложку, не до вуха ж, несуть!😂🙈🙈🙈🤔
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03.06.2025 19:56 Ответить
під0ри
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03.06.2025 19:59 Ответить
Стягнути моральні збитки
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03.06.2025 20:00 Ответить
3.14дараси.......
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03.06.2025 20:01 Ответить
А може варто кацапів-людожерів вигнати з таких робіт нахер?
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03.06.2025 20:04 Ответить
А шо, цієї організаації до 2014-го не було? Чи просто під кацапів прогнулись, а тоді коли фейсом по тейблу дали то тіпа роздуплились та дякують за те шо підказали помилку?
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03.06.2025 20:05 Ответить
А коли українські державні цензори візьмуться за антиукраїнську та сепаратиську рекламу?
Ось, в браузері Гугль сижу, дивлюсь бутусовський цензор, - так тут реклама штибу "У Мелітополі найнижчі акційні ціни на набори інструментів!", і не тільки на мелітопольські інструменти, а й на тамтешні штиблети віскі. плаття, ікру, тощо! Коли вони припинять таку рекламу?
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03.06.2025 20:14 Ответить
Й.баний стид!
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03.06.2025 20:23 Ответить
Такі речі потрібно розслідувати. Звідки росте корінь цієї «помилки». Де взяли інформацію? Якими ресурсами користувався той, хто так часто «помиляється»? Хто це? Адже такі «по=ибки» трапляються все частіше. Хто саме веде у просак?
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03.06.2025 20:35 Ответить
ніякі це не помилки ..це постійне промацування як сприймуть
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03.06.2025 20:36 Ответить
 
 