На мероприятии ООН в Женеве показали карту с обозначением Крыма в составе РФ: ошибку уже исправили

Украинская делегация на международной встрече ООН в Женеве обнаружила в одной из презентаций некорректное изображение территории Украины, где временно оккупированный Крым обозначили как часть России.

Об этом сообщили в МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел во время дополнительного мероприятия в рамках 28-й Международной встречи национальных директоров по вопросам противоминной деятельности и советников ООН в Женеве.

"Благодаря совместным усилиям Министерства иностранных дел Украины, постоянного представительства Украины при отделении ООН и других международных организаций в Женеве, посольства Украины в Дании, представительства президента Украины в АР Крым, Министерства экономики, Министерства обороны, ГСЧС и других институтов, удалось добиться исправления ошибки", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не может обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей Конституции, - Зеленский

Организация "Global Protection Cluster" обновила карту на своем вебсайте. Организация подчеркнула, что будет принимать меры, чтобы подобные ситуации не повторялись.

"Границы суверенной и независимой Украины - нерушимы. Спасибо партнерам за быструю и решительную реакцию. Продолжаем работать над тем, чтобы Украина всегда была изображена на картах мира правильно", - отметили в украинском МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз никогда не признает Крым частью РФ, - Каллас