На мероприятии ООН в Женеве показали карту с обозначением Крыма в составе РФ: ошибку уже исправили
Украинская делегация на международной встрече ООН в Женеве обнаружила в одной из презентаций некорректное изображение территории Украины, где временно оккупированный Крым обозначили как часть России.
Об этом сообщили в МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что инцидент произошел во время дополнительного мероприятия в рамках 28-й Международной встречи национальных директоров по вопросам противоминной деятельности и советников ООН в Женеве.
"Благодаря совместным усилиям Министерства иностранных дел Украины, постоянного представительства Украины при отделении ООН и других международных организаций в Женеве, посольства Украины в Дании, представительства президента Украины в АР Крым, Министерства экономики, Министерства обороны, ГСЧС и других институтов, удалось добиться исправления ошибки", - говорится в сообщении.
Организация "Global Protection Cluster" обновила карту на своем вебсайте. Организация подчеркнула, что будет принимать меры, чтобы подобные ситуации не повторялись.
"Границы суверенной и независимой Украины - нерушимы. Спасибо партнерам за быструю и решительную реакцию. Продолжаем работать над тем, чтобы Украина всегда была изображена на картах мира правильно", - отметили в украинском МИД.
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