На заході ООН в Женеві показали мапу з позначенням Криму у складі РФ: помилку вже виправили

Українська делегація на міжнародній зустрічі ООН у Женеві виявила в одній із презентацій некоректне зображення території України, де тимчасово окупований Крим позначили як частину Росії.

Про це повідомили в МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент трапився під час додаткового заходу в рамках 28-ї Міжнародної зустрічі національних директорів з питань протимінної діяльності та радників ООН у Женеві.

"Завдяки спільним зусиллям Міністерства закордонних справ України, постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організацій у Женеві, посольства України в Данії, представництва президента України в АР Крим, Міністерства економіки, Міністерства оборони, ДСНС та інших інституцій, вдалося домогтися виправлення помилки", - йдеться у повідомленні.

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Організація "Global Protection Cluster" оновила карту на своєму вебсайті. Організація наголосила, що вживатиме заходів, щоби подібні ситуації не повторювалися.

"Кордони суверенної та незалежної України – непорушні. Дякуємо партнерам за швидку та рішучу реакцію. Продовжуємо працювати над тим, щоби Україна завжди була зображена на мапах світу правильно", - наголосили в українському МЗС.

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