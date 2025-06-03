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Новини Український Крим Окупація Криму
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На заході ООН в Женеві показали мапу з позначенням Криму у складі РФ: помилку вже виправили

Українська делегація на міжнародній зустрічі ООН у Женеві виявила в одній із презентацій некоректне зображення території України, де тимчасово окупований Крим позначили як частину Росії.

Про це повідомили в МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент трапився під час додаткового заходу в рамках 28-ї Міжнародної зустрічі національних директорів з питань протимінної діяльності та радників ООН у Женеві.

"Завдяки спільним зусиллям Міністерства закордонних справ України, постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організацій у Женеві, посольства України в Данії, представництва президента України в АР Крим, Міністерства економіки, Міністерства оборони, ДСНС та інших інституцій, вдалося домогтися виправлення помилки", - йдеться у повідомленні.

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Організація "Global Protection Cluster" оновила карту на своєму вебсайті. Організація наголосила, що вживатиме заходів, щоби подібні ситуації не повторювалися.

"Кордони суверенної та незалежної України – непорушні. Дякуємо партнерам за швидку та рішучу реакцію. Продовжуємо працювати над тим, щоби Україна завжди була зображена на мапах світу правильно", - наголосили в українському МЗС.

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На зустрічі ООН в Женеві карту України показали без Криму

Автор: 

Крим (14185) МЗС (4167) ООН (3374) карта (360)


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Топ коментарі
+4
Це багато чого говорить про ООН де сидять рашистські криси. Може ми теж помилимось декілька разів назвавши ООН фашистською організацією і спонсором терористів, а потім просто виправимо якщо будуть обурюватися
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03.06.2025 19:55 Відповісти
+2
Оті самі організатори заходу, видно, що заради грошей, і дітей СВОЇХ, продадуть!!
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03.06.2025 19:55 Відповісти
+2
У них же усіх, ОСВІТА ЄВРОПЕЙСЬКА!! Ложку, не до вуха ж, несуть!😂🙈🙈🙈🤔
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03.06.2025 19:56 Відповісти
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Це багато чого говорить про ООН де сидять рашистські криси. Може ми теж помилимось декілька разів назвавши ООН фашистською організацією і спонсором терористів, а потім просто виправимо якщо будуть обурюватися
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03.06.2025 19:55 Відповісти
Оті самі організатори заходу, видно, що заради грошей, і дітей СВОЇХ, продадуть!!
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03.06.2025 19:55 Відповісти
У них же усіх, ОСВІТА ЄВРОПЕЙСЬКА!! Ложку, не до вуха ж, несуть!😂🙈🙈🙈🤔
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03.06.2025 19:56 Відповісти
під0ри
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03.06.2025 19:59 Відповісти
Стягнути моральні збитки
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03.06.2025 20:00 Відповісти
3.14дараси.......
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03.06.2025 20:01 Відповісти
А може варто кацапів-людожерів вигнати з таких робіт нахер?
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03.06.2025 20:04 Відповісти
А шо, цієї організаації до 2014-го не було? Чи просто під кацапів прогнулись, а тоді коли фейсом по тейблу дали то тіпа роздуплились та дякують за те шо підказали помилку?
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03.06.2025 20:05 Відповісти
А коли українські державні цензори візьмуться за антиукраїнську та сепаратиську рекламу?
Ось, в браузері Гугль сижу, дивлюсь бутусовський цензор, - так тут реклама штибу "У Мелітополі найнижчі акційні ціни на набори інструментів!", і не тільки на мелітопольські інструменти, а й на тамтешні штиблети віскі. плаття, ікру, тощо! Коли вони припинять таку рекламу?
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03.06.2025 20:14 Відповісти
Й.баний стид!
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03.06.2025 20:23 Відповісти
Такі речі потрібно розслідувати. Звідки росте корінь цієї «помилки». Де взяли інформацію? Якими ресурсами користувався той, хто так часто «помиляється»? Хто це? Адже такі «по=ибки» трапляються все частіше. Хто саме веде у просак?
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03.06.2025 20:35 Відповісти
ніякі це не помилки ..це постійне промацування як сприймуть
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03.06.2025 20:36 Відповісти
 
 