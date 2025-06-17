РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9930 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
8 931 90

Санкции против России вредят США, - Трамп

Трамп не будет вводить санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов вводить дополнительные санкции против России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом Трамп заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером во время саммита G7 в Канаде.

Трамп подчеркнул, что первым шаг должна сделать Европа, поскольку санкции обходятся Соединенным Штатам "в миллиарды долларов" и не являются простым инструментом давления. Он добавил, что не собирается усиливать давление, поскольку надеется достичь прогресса в мирных переговорах по Украине.

Европейский Союз и Великобритания настаивают на скоординированном усилении санкционного давления на режим Владимира Путина в связи с продолжением войны против Украины. Впрочем, президент США пока отказывается подписывать новые ограничительные меры.

В ответ на вопрос журналистов о возможной солидарности с европейскими партнерами, Трамп отметил: "Европа так говорит, но они еще этого не сделали. Давайте посмотрим, как они это сделают первыми".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина на G7 планирует обсудить вопросы использования замороженных активов РФ и ограничения цен на нефть, - Зеленский

Глава Белого дома подчеркнул, что введение санкций - это сложный и затратный процесс для американской экономики.

"Когда я ввожу санкции против страны, это стоит США много денег - огромную сумму. Это не просто подписание документа. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов", - сказал он и подчеркнул, что санкции не являются "односторонним шагом".

Также Трамп отметил, что предпочитает дипломатический путь и стремится достичь прогресса в мирных переговорах относительно Украины, прежде чем принимать решение об усилении санкционного давления на Россию.

Напомним, совет Европейского Союза продлил действие санкций, введенных в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией, еще на год, до 23 июня 2026 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Россию нужно оказывать большее давление. Страны G7 должны усилить санкции против РФ, - фон дер Ляйен

Автор: 

россия (97292) санкции (11871) Трамп Дональд (6651)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+48
НАвіщо говорити про якусь деменцію? Навіщо зменшувати характеристику ворога, приписуючи його ідіотизм? Це холодний ворог, який ЗНАЄ, що робить.
показать весь комментарий
17.06.2025 07:57 Ответить
+35
Це наче сигнал Пуйлу що можна масово бомбити житлові будинки і ніяких санкцій не буде.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:00 Ответить
+32
Що б ти здох разом з кривавим терористом .
показать весь комментарий
17.06.2025 07:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Деменція у всій красі
показать весь комментарий
17.06.2025 07:55 Ответить
НАвіщо говорити про якусь деменцію? Навіщо зменшувати характеристику ворога, приписуючи його ідіотизм? Це холодний ворог, який ЗНАЄ, що робить.
показать весь комментарий
17.06.2025 07:57 Ответить
Це не холодний ворог, він дуже тупий і просто слухняно виконує усі вказівки пуйла...
показать весь комментарий
17.06.2025 09:57 Ответить
І якою метою, ти розкручуєш тут антиамериканську істерію, чувак?
Ніхто і ніколи у світі нікого не захищав і захищати небуде.
Причина війни- лілліпутін із імперськими зає..ми, повод до війни- угоднічєська позиція Зеленьського, щотрозбро,вав Україну, відводив війська, розміновував акваторію Маріупольського порту і розміновував Чонгар, щоб виконувати Оманські дгмовоенності.
Де тут Америка у всьому цьому?
показать весь комментарий
17.06.2025 12:02 Ответить
Чувак, ти до мене звертаєшся?
Ти дурна чи придуркувата? Трамп цілує в дупу пуйла, а ти ******, що ярозкручую антиамериканську істерію?
А яку істерію? Де ти побачила істерію? Ти розумієш значення слова істерія?
показать весь комментарий
17.06.2025 13:43 Ответить
Питання то ж саме, з якою метою ти розводиш антиамериканську істерію?

Воює проти України ваш лілоіпутін, а не США.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:48 Ответить
Чувак, питання те ж саме - ти розумієш сенс слова істерія?
Ніхто не казав, що воює не путін.
А тепер слухай сюди, ТП -
Саме США вичавили з України ядерне озброєння і примусили порізати на друзки військові літаки. ОК, наші не дуже й впиралися. Але примушували США.
Саме США є гарантами для України. І

Саме кілька днів тому старий рудин ****** забрав в України засоби проти атак дронів і кудись їх запроторив.
Саме Трампидло (а не США) цілується в ясла з путіним і приймає від нього подарунки.
ТП, саме Трамп каже, що у нього добрі відносини з путіним.
І ти мені, курва, ще будеш ставити питання про істерію, *** тебе в кочерижку? От же динєголові чувирлихи, *****.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:05 Ответить
Не рознось тут казок. Все ядерне і стратегічне озброєння Українська влада вивезла в до вас у роісію сама.
Ніяких угод із США, чи із Антрктидою, що примушували би це робити Україну небуло.
Почали вивозити ще у 1992-му, "ж розплачувалися із роісією за крадений Кравчуком, Кучмою і єльциним газ. Розплачувалися саме озброєнням і ядеркою.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:28 Ответить
Не рознось вонізм з свого тупого моску.
Ти спочатку напиши українською своє погоняло - а потім тупо *****.
Може тобі Трамп подобається? Так у нього не стоїть. Він старий. Ти тільки можеш його облізлі яйла посмоктати і заспокоїтися. Через екран, бо нафік йому така дуська потрібна. Якось так.
пішла ти на ***.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:19 Ответить
ви дійсно дебілка
почитай хоч матчастину, а не засирай форум
показать весь комментарий
18.06.2025 01:14 Ответить
Ти, тп, напиши своє погонячло українською, а потім задовбуй мене своєю тупістю.
Я сьогодні зла.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:07 Ответить
Трамп крышует Путина, то есть защищает от новых санкций и помощи Украине, развязывает ему руки и оправдывает его преступления. Кровь украинцев не только на непосредственном убийце Путине, но и на его «крыше», а также на всех адвокатах Трампа, в том числе на тех, которые пытаются выдать себя за друзей Украины. Последние - наиболее подлые и омерзительные лицемеры, хуже Скобеевой и Соловьева (те хоть не пытаются выдать себя за друзей Украины).
показать весь комментарий
17.06.2025 14:18 Ответить
Це співучасть у злочині
показать весь комментарий
17.06.2025 08:31 Ответить
не деменція, а служба своїм господарям у кремлі.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:35 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 09:20 Ответить
Коли вже ця руда потвора нажретьця на війні? Нічого святого, тільки гроші та самолюбовання! Щдохни падло! 🤬
показать весь комментарий
17.06.2025 15:32 Ответить
Кишки розбомблених українців США не шкодять.
Більш того - корисні, бо це ж ражує рашу.
Якось так.
показать весь комментарий
17.06.2025 07:55 Ответить
Що б ти здох разом з кривавим терористом .
показать весь комментарий
17.06.2025 07:57 Ответить
трампон самый позорный презик штатов за всю историю и задорнов таки оказался прав - американцы стали тупыми..
показать весь комментарий
17.06.2025 08:00 Ответить
Це наче сигнал Пуйлу що можна масово бомбити житлові будинки і ніяких санкцій не буде.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:00 Ответить
-" зупиню війну за 24 години"...пі&дабо&...
показать весь комментарий
17.06.2025 08:35 Ответить
У Києві знову повітр. тривога, це вже занадто.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:01 Ответить
Чого й потрібно було очікувати - він не зміниться - ми загубим лярди дол - Трамп
показать весь комментарий
17.06.2025 08:01 Ответить
@ "***** подзвонило Тромбу і вони домовилися, що воно не допомагає Ірану, а Тромб не допомагає Ізраїлю Україні."
показать весь комментарий
17.06.2025 08:01 Ответить
А він допомагав?
показать весь комментарий
17.06.2025 08:04 Ответить
А чим ***** може допомогти Ірану?
показать весь комментарий
17.06.2025 08:06 Ответить
В Ірані завдяки спецопераціям спецслужб Ізраїлю, лягло ППО. Зокрема йде тотальне полювання ізраїльської агентури на іранських пілотів. Що вони носа з укриттів не кажуть.
Через це авіація Ізраїлю діє безперешкодно.
А літаків, готових до бою, в Ірані сховано до 500 одиниць.
Тож, якнайперше, що ***** може зробити для Ірану - це екстренна доставка, розгортання і прикриття своїми екіпажами і засобами ППО ірвнських аеродромів, виїзд в Іран обслугрвуючого лтотного персоналу й поставка ракет "повітря-повітря".
показать весь комментарий
17.06.2025 08:29 Ответить
Ну да. У ***** ж стільки зайвої авіації, ППО та іншої зброї.
А ракети та снаряди з КНДР та Ірану ві для коасоти випрошував.

Ольо!!! Роісє ППО не вистачає себе прикрити.

П.С. Сирії він вже допоміг.
П.П.С. Нема у Ірану вже авіації. А у ********* сенсі і не було.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:34 Ответить
По-перше, в Сирії крах режиму Асада почався після приходу нового президента Ірану, який, як вбачається, зробив фатальну помилку з питання безпеки своєї держави, що й прискорило плани Іраїлю. Це виведення іранських проксі сил, а по суті ренулярної армії Ірану з Сирії. Після чого протурецькі формування швидко овололіли сирійською теритопією, а Ізраїль - буферною зоною. Що виключило напад сухопутних військ Ірану на Ізраїль.
Тож, пітьма тут і не рипалась особливо.
По-друге: щоб зупинити повітряні атаки авіації потрібно зовсім небагато засоьів ППО, але ефективних, які б збили двійку-трійку літаків. І щоб ще пілота захопили живого. Як це ьуло в Грузії, коли українські екіпажі БУКів (а розрахунків і установок було не більше п'яти), діючи скритно, включаючи свої локатори лише в остангю мить, збили три літаки рашистів, зокрема один бомбардувалтник Ту.
Ще два літаки рф впали від дружнього вогню через паніку. І після цього російські літаки над Грузією літати перестали.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:59 Ответить
***** може передати Ірану достатньо збагаченого урану або плутонію, і нахер ті центрифуги.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:58 Ответить
За такою логікою воно могло б і готову ЯЗ передати. Але ніт.

І знаєш чому? Бо тоді всі по периметру Ірану обзаведуться ЯЗ. І головне - Китаю такі складнощі нах не треба. А без Китаю РФ на сьогодні - нуль.
показать весь комментарий
17.06.2025 09:06 Ответить
Це було очевидним з самого початку. Трамп є адвокатом кремля і буде робити все для захисту пуйла. Американські спецслужби варто розігнати за проф.непридатність, бо дозволили агенту ворожої держави захопити владу.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:02 Ответить
Скоріше агент кремлебл...ди
показать весь комментарий
17.06.2025 09:10 Ответить
руда, обіссяна мавпа.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:03 Ответить
Ми тепер теж подивимося, як "коаліція охочих" введе санкції першими.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:05 Ответить
Дав зелене світло пуйлу на знищення та терор цивільного населення України.
Трамп співучасник тероризму та злочинів пуйла.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:05 Ответить
Домовились падлюки з пуйлом, що всі проблеми України по типу вступу до НАТО, ЄС, допомогу у відбудові і ще багато незручних для США питань можна вирішити дуже легко - дозволивши і сприяючи пуйлу в захопленні України. А потім після захоплення пуйло отримає бажане, побудує срср 2.0 і будуть собі з Трампом робити «великі гроші» на ресурсах.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:08 Ответить
Та здохни врешті решт руда потвора.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:09 Ответить
ТРАпМ звичайний ******* та ТОРГАШ у якого Гроші на першому місці
показать весь комментарий
17.06.2025 08:10 Ответить
Руда сволота!Що тут ще скажеш...
показать весь комментарий
17.06.2025 08:15 Ответить
Туманоголовый тоже говорил "русские тоже люди они не нападут" и разминировал все что мог,ничем от Трампа не отличается и продолжает спокойно керовать.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:16 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 08:18 Ответить
Краще б він здох, хай Бог простить
показать весь комментарий
17.06.2025 08:30 Ответить
Не правильно, треба просити Бога, щоб той трумп- ЗДОХ!
показать весь комментарий
17.06.2025 08:38 Ответить
Не зовсім зрозуміло,а який зиск отримає Україна від договору про корисні копалини з піндосією??? Напевно ніякого,окрім вбивст та розрухи від окупанта,яким рудий щуряка(змовчазної згоди) надав карт бланш в цьому питанні
показать весь комментарий
17.06.2025 08:19 Ответить
Той самий зиск що з більше як 30 " потужних " безпекових угод...НІЯКОГО...☹️
показать весь комментарий
17.06.2025 08:28 Ответить
Може мало американському гопнику дали?Треба ще пошукати-що можна віддати.На саміті G 7 Чубчик буде запитувати піськограя-"Всьо атдал?А єслі найду?"
показать весь комментарий
17.06.2025 09:03 Ответить
Не буде - чубчик з того саміту втік, аби не зустрічатися з піськограєм і взагалі не говорити ні з ким про Україну.
Бо одна справа у твіттері пальцем клацати, а інша - перед поважними людьми демонструвати свою ницість та недолугість.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:51 Ответить
Надра віддали, рижа, маразматична почвара послала нах. Дякуєм Америка.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:23 Ответить
трамп не америка - КРЕМЛЯДЬ
показать весь комментарий
17.06.2025 08:29 Ответить
Скоріше шістка ху...ла
показать весь комментарий
17.06.2025 09:08 Ответить
Ніхто ніколи не радів бідним родичам...
показать весь комментарий
17.06.2025 08:24 Ответить
зато плешивым и рыжим военным преступникам - в Гуантанамо будут очень рады..
показать весь комментарий
17.06.2025 08:30 Ответить
З Трампа шо президент що " міратворєц"- як з собачого хвоста сито... "Діпломатичним шляхом"...ідіот рудий..
показать весь комментарий
17.06.2025 08:26 Ответить
он не идиот - а ПРЕДАТЕЛЬ и ВРАГ (США, Украины и всего мира)
показать весь комментарий
17.06.2025 08:31 Ответить
І ідіот також. ***** ним маніпулює.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:02 Ответить
...підар!!!
показать весь комментарий
17.06.2025 08:36 Ответить
Трамп - підар.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:39 Ответить
Коли америка постачала зброю і вврдила санкції проти рашки то була заслуга зеленського та єрмака.Тепер чия "заслуга" що не допомагають нам?
показать весь комментарий
17.06.2025 08:42 Ответить
Може Порошенко?
показать весь комментарий
17.06.2025 09:04 Ответить
Це само собою.Це навіть не обговорюється.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:42 Ответить
************ подякуй
показать весь комментарий
17.06.2025 09:10 Ответить
Ага,ще масони.Вам зручно шукати винних десь делеко а не під боком?
показать весь комментарий
17.06.2025 10:41 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 08:47 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 08:48 Ответить
Не треба йому в нужник. Він вже обдристався по-повній.
показать весь комментарий
17.06.2025 09:22 Ответить
ІДІОТ!!!!!
показать весь комментарий
17.06.2025 08:52 Ответить
Вотетопарень,не перестает удивлять.Почитаешь, и Кралврал95 не смешон.
показать весь комментарий
17.06.2025 09:02 Ответить
Мало того що дебіл, так ще і натуральна мерзота. Де твоя велич Америка
показать весь комментарий
17.06.2025 09:06 Ответить
мразота і покидьок ...
показать весь комментарий
17.06.2025 09:06 Ответить
Та щоб ти здох, путла шльондра заговенна! Прокляття тобі на твою руду бошку та всіх твоїх нащадків! Щоб ви там всі , падли, перетерпіли всі страждання, що випали на долю українців!
показать весь комментарий
17.06.2025 09:08 Ответить
Будуть чорти, у пеклі, варити Трампа у чані з золотом.
показать весь комментарий
17.06.2025 09:15 Ответить
Головне , що нажухав зеленого віслюка і добрався до українського літію, а все решта пох..
показать весь комментарий
17.06.2025 09:16 Ответить
Нацюцюрник, просто нацюцюрник.
Трамп стає співучасником вбивств, які скоює ху"ло.
показать весь комментарий
17.06.2025 09:19 Ответить
мудак
показать весь комментарий
17.06.2025 09:28 Ответить
Агент Краснов відпрацьовує російські мільйони
показать весь комментарий
17.06.2025 09:46 Ответить
Громадяни сша такого презіка вибрали що скоро самі будуть прозрівать неадекват обістяний проститутками а за інше мовчать тримають на повідку і виконує всі команди кремля і це не тільки секс а мабуть зрада за секс в клінтона зняли а цього можуть ув,язнити
показать весь комментарий
17.06.2025 09:54 Ответить
*** твою мать, ну і сволота рижа
показать весь комментарий
17.06.2025 10:04 Ответить
(ОЙ)баний ти п*дарас...
*********, шмат продажного гівна...
показать весь комментарий
17.06.2025 10:22 Ответить
надмірні очікування шкідливі для точних розрахунків. Трамп дотримується свого плану миру будь-якою ціною. Лишилось дочекатися поки Україна буде теж готова її платити.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:27 Ответить
Щоб ти здох мразота рижа.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:28 Ответить
Підар вонючий, тепер ясно хто тебе спасав від банкрутства, щоб ти здох падло. Цинічна мразота
показать весь комментарий
17.06.2025 10:51 Ответить
х*йло сре на його голову, про які мирні переговори він взагалі веде мову? п*дор рижий
показать весь комментарий
17.06.2025 11:24 Ответить
Клінічний ідіот!
показать весь комментарий
17.06.2025 12:44 Ответить
США шкодить Трамп…
показать весь комментарий
17.06.2025 13:09 Ответить
Почала вимальовуватися нова терористична держава з рудим диктатором ((( Він нагадує мені саме януковича , таких же жадібний і тупий , лялька пуйла .
показать весь комментарий
17.06.2025 14:24 Ответить
 
 