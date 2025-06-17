Санкции против России вредят США, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов вводить дополнительные санкции против России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом Трамп заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером во время саммита G7 в Канаде.
Трамп подчеркнул, что первым шаг должна сделать Европа, поскольку санкции обходятся Соединенным Штатам "в миллиарды долларов" и не являются простым инструментом давления. Он добавил, что не собирается усиливать давление, поскольку надеется достичь прогресса в мирных переговорах по Украине.
Европейский Союз и Великобритания настаивают на скоординированном усилении санкционного давления на режим Владимира Путина в связи с продолжением войны против Украины. Впрочем, президент США пока отказывается подписывать новые ограничительные меры.
В ответ на вопрос журналистов о возможной солидарности с европейскими партнерами, Трамп отметил: "Европа так говорит, но они еще этого не сделали. Давайте посмотрим, как они это сделают первыми".
Глава Белого дома подчеркнул, что введение санкций - это сложный и затратный процесс для американской экономики.
"Когда я ввожу санкции против страны, это стоит США много денег - огромную сумму. Это не просто подписание документа. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов", - сказал он и подчеркнул, что санкции не являются "односторонним шагом".
Также Трамп отметил, что предпочитает дипломатический путь и стремится достичь прогресса в мирных переговорах относительно Украины, прежде чем принимать решение об усилении санкционного давления на Россию.
Напомним, совет Европейского Союза продлил действие санкций, введенных в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией, еще на год, до 23 июня 2026 года.
