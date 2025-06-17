РУС
Новости Санкции США против России
1 784 25

Макрон верит, что Трамп введет санкции против России

Макрон о мониторинге перемирия

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все еще верит, что Вашингтон может поддержать ужесточение санкций против России, несмотря на то, что Дональд Трамп ранее заявил обратное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

В кулуарах саммита G7 в Канаде Макрон сказал журналистам, что обсуждал с Трампом дальнейшие санкции против России, и американский президент заверил его, что Вашингтон готов к действиям.

"Он ответил достаточно положительно", - сказал Макрон

Он отметил, что Трамп заверил, что пока не будет стоять на пути новых американских санкций, которые предлагаются законодателями-республиканцами.

"Это очень хорошая новость для меня", - добавил Макрон.

Комментарии французского президента появились после того, как Трамп в понедельник предположил, что не будет вводить дальнейшие санкции против России, поскольку европейцы должны "сделать это первыми" и "санкции стоят нам много денег". После этого Трамп покинул встречу в Кананаскисе на день раньше, а это означает, что он пропустит запланированную на вторник встречу G7 с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Европейская комиссия хочет, чтобы страны G7 согласились снизить верхний предел цены на российскую нефть - ключевую санкцию, направленную на военную казну Путина - с $45 до $60. Макрон приветствовал это предложение.

"Если в ближайшие недели европейцы и американцы совместно введут эти санкции, ситуация действительно изменится, потому что способность российской экономики сопротивляться действительно будет поставлена под сомнение", - сказал Макрон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции против России вредят США, - Трамп

Автор: 

россия (97292) санкции (11871) Трамп Дональд (6651) Макрон Эмманюэль (1450)
Топ комментарии
+10
не чекайте на чудо від рудого покидька, робіть самі, що можете...
показать весь комментарий
17.06.2025 08:21 Ответить
+8
Самий сциклівий президент США за всю її історію
TACO, або Trump Always Chickens Out
показать весь комментарий
17.06.2025 08:36 Ответить
+5
Причем в этом случае, у вашей собаки больше шансов на успех...
показать весь комментарий
17.06.2025 08:30 Ответить
Благими намірами вимощена дорога в пекло
показать весь комментарий
17.06.2025 08:21 Ответить
Якщо добре зважити заяви та дії рудого папугу пуйла та оцих «охочих», правда я не знаю чого саме вони хочуть, то очевидним стає те, що владу і в США і ЄС отримав путєн.Повну владу, так що вони не можуть самостійно ні вдихнути ні перднути. При цьому їм насрати на те як жалюгідно вони виглядають, та найстрашніше, усвідомлюючі на скільки це небезпечно для всього світу, не можуть зупинити своє падіння в валізу ху...ла, навіть.день при владі їм дорожчій за століття життя планетт і життя людей.
Світ занепа остаточно.
І Папа мовчить як риба. Гроші в ватиканському банку в крові і сльозах невинних жертв йому дорожче ніж Бог.

Що.до «нашої» влади то і тут.....
.....лапки не зайві
показать весь комментарий
17.06.2025 08:44 Ответить
не чекайте на чудо від рудого покидька, робіть самі, що можете...
показать весь комментарий
17.06.2025 08:21 Ответить
Блажен, хто вірує.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:25 Ответить
Наивный дурачок...

Кстати, а ЕС не хочет первыми ввести обещанные санкции? Несколько недель назад грозились...
показать весь комментарий
17.06.2025 08:26 Ответить
Это все равно что верить - что моя собака научиться писать и читать
показать весь комментарий
17.06.2025 08:27 Ответить
Причем в этом случае, у вашей собаки больше шансов на успех...
показать весь комментарий
17.06.2025 08:30 Ответить
Тобто, Макрон сподівається, що ЄС не прийдеться вводити санкції першими.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:27 Ответить
Та не може підлеглий вводити санкції проти шефа!
показать весь комментарий
17.06.2025 08:28 Ответить
Зачем Тампон покидает саммит раньше ?

чтобы не встречаться с Зеленским и не пояснять почему он не будет вводить санкции против ху.ла
показать весь комментарий
17.06.2025 08:30 Ответить
Ой "дай боже нашому теляті вовка зїсти" не для того його вербували кгб, що б він вводив санкції проти фашиської росії.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:34 Ответить
Самий сциклівий президент США за всю її історію
TACO, або Trump Always Chickens Out
показать весь комментарий
17.06.2025 08:36 Ответить
Дипломатична мова аби потішити самолюбство і "велич" рудого нарциса.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:41 Ответить
Трамп своєю дурною поведінкою втягне світ у світову ядерну війну і ввійде в історію( якщо буде ще історія), як герострат, який спалив ******** світ.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:42 Ответить
Трамп же сказав, що санкції шкодять США, але людині треба в щось вірити, без віри дуже тяжко людині жити!
показать весь комментарий
17.06.2025 08:53 Ответить
Коли ж ви, підарюги, вже свої сраті пельки позатикуєте? Виньте свої бошки з дупи тромпа нарешті , євробляді!
показать весь комментарий
17.06.2025 09:06 Ответить
Багато хто і в марсіян вірить
показать весь комментарий
17.06.2025 09:13 Ответить
Слюнявий мікрон вірить у казки!!!
показать весь комментарий
17.06.2025 09:18 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 09:19 Ответить
"...умом россию не понять - в россию можно только верить..." - Після 1991 Європа "повірила" в росію - сьогодні маємо результат такої віри. Трампа "зрозуміти" - жоден розум не здатен зрозуміти відсутність розуму, тому "вірити" - така ж марна справа.
показать весь комментарий
17.06.2025 09:25 Ответить
Європа прокинься - при трампоні в тебе немає Америки
показать весь комментарий
17.06.2025 09:30 Ответить
Едині діеві санкціі проти стран терарістів впроваджуе Ізраіль.
Ізраїль завдав ударів по нафтових об'єктах Ірану. Під ударами опинились нафтові бази в районі Шахран, на заході Тегерана, а також газовий комплекс South Pars.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:27 Ответить
Для початку Макрону слід хоча би самому собі чесно відповісти на питання, чи вірить він в те, що Трамп в 1987році був завербований кагебістами і нині орудує в інтересах луб'янки і *****, має поганяло "Краснов"?
І, виходячи з відповідей на це головне питання - запитувати про інші...
показать весь комментарий
17.06.2025 11:29 Ответить
Макрон ,,ОПТИМИСТ ,,
показать весь комментарий
17.06.2025 11:56 Ответить
 
 