Макрон верит, что Трамп введет санкции против России

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все еще верит, что Вашингтон может поддержать ужесточение санкций против России, несмотря на то, что Дональд Трамп ранее заявил обратное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

В кулуарах саммита G7 в Канаде Макрон сказал журналистам, что обсуждал с Трампом дальнейшие санкции против России, и американский президент заверил его, что Вашингтон готов к действиям.

"Он ответил достаточно положительно", - сказал Макрон

Он отметил, что Трамп заверил, что пока не будет стоять на пути новых американских санкций, которые предлагаются законодателями-республиканцами.

"Это очень хорошая новость для меня", - добавил Макрон.

Комментарии французского президента появились после того, как Трамп в понедельник предположил, что не будет вводить дальнейшие санкции против России, поскольку европейцы должны "сделать это первыми" и "санкции стоят нам много денег". После этого Трамп покинул встречу в Кананаскисе на день раньше, а это означает, что он пропустит запланированную на вторник встречу G7 с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Европейская комиссия хочет, чтобы страны G7 согласились снизить верхний предел цены на российскую нефть - ключевую санкцию, направленную на военную казну Путина - с $45 до $60. Макрон приветствовал это предложение.

"Если в ближайшие недели европейцы и американцы совместно введут эти санкции, ситуация действительно изменится, потому что способность российской экономики сопротивляться действительно будет поставлена под сомнение", - сказал Макрон.

