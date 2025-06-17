Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время саммита G7 призвал мировых лидеров ввести новые санкции против России, подчеркнув, что российский диктатор Владимир Путин "не держит все карты в руках" в войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Отмечается, что Стармер сделал свой комментарий в понедельник вечером, подчеркнув, что международное сообщество должно воспользоваться моментом, чтобы продемонстрировать решимость и заставить Кремль серьезно отнестись к мирным инициативам. По словам премьера, уже во вторник на саммите в Канаде лидеры G7 должны объявить новый пакет санкций против России, хотя его содержание пока не разглашается.

Фраза Стармера о том, что Путин "не держит все карты", выглядит как ответ на реплику Дональда Трампа, который во время напряженной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале заявил, что тот "не имеет карт" в переговорах с Россией.

Однако Трамп в последнее время демонстрирует более жесткую риторику в отношении Кремля на фоне новых массированных атак российских войск по гражданским объектам в Украине. В то же время он не собирается вводить новые санкции против РФ, утверждая, что их стоимость слишком высока для США и ждет "первого шага от Европы".

Параллельно Европейский Союз рассматривает возможность снижения верхней границы цены на российскую нефть с нынешних 60 до 45 долларов за баррель. Эту инициативу поддерживает и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее мнению, ограничение доходов Кремля является ключом к прекращению войны и возвращению России за стол переговоров.

Как сообщают британские чиновники, Стармер также частным образом поддерживает идею снижения ценового порога на энергоносители из РФ, хотя официально эту позицию он пока не озвучивал.

Несмотря на санкции и войну, Россия продолжает получать стратегически важный титан от "обеспокоенных" Европы и США и деньги за импортный титан от "не менее взволнованной" Франции.

За три года полномасштабного вторжения страны Запада обеспечили РФ как заработками на продаже титана, так и самим сырьем в объемах, достаточных для производства тысяч ракет, которые падают нам на головы.