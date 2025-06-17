РУС
Стармер призвал мир усилить экономическое давление на РФ: Путин "не держит все карты" в войне против Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер об усилении санкций

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время саммита G7 призвал мировых лидеров ввести новые санкции против России, подчеркнув, что российский диктатор Владимир Путин "не держит все карты в руках" в войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Отмечается, что Стармер сделал свой комментарий в понедельник вечером, подчеркнув, что международное сообщество должно воспользоваться моментом, чтобы продемонстрировать решимость и заставить Кремль серьезно отнестись к мирным инициативам. По словам премьера, уже во вторник на саммите в Канаде лидеры G7 должны объявить новый пакет санкций против России, хотя его содержание пока не разглашается.

Фраза Стармера о том, что Путин "не держит все карты", выглядит как ответ на реплику Дональда Трампа, который во время напряженной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале заявил, что тот "не имеет карт" в переговорах с Россией.

Однако Трамп в последнее время демонстрирует более жесткую риторику в отношении Кремля на фоне новых массированных атак российских войск по гражданским объектам в Украине. В то же время он не собирается вводить новые санкции против РФ, утверждая, что их стоимость слишком высока для США и ждет "первого шага от Европы".

Параллельно Европейский Союз рассматривает возможность снижения верхней границы цены на российскую нефть с нынешних 60 до 45 долларов за баррель. Эту инициативу поддерживает и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее мнению, ограничение доходов Кремля является ключом к прекращению войны и возвращению России за стол переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон верит, что Трамп введет санкции против России

Как сообщают британские чиновники, Стармер также частным образом поддерживает идею снижения ценового порога на энергоносители из РФ, хотя официально эту позицию он пока не озвучивал.

Несмотря на санкции и войну, Россия продолжает получать стратегически важный титан от "обеспокоенных" Европы и США и деньги за импортный титан от "не менее взволнованной" Франции.

За три года полномасштабного вторжения страны Запада обеспечили РФ как заработками на продаже титана, так и самим сырьем в объемах, достаточных для производства тысяч ракет, которые падают нам на головы.

путин владимир (32217) россия (97292) санкции (11871) Трамп Дональд (6651) Стармер Кир (265)
Не встиг рудий вишкребок заявити що санкцій проти кацапні не буде,відразу по Україні полетіло. Дві падлюки працюють в симбіозі задля примусу України до капітуляції. У когось в світі вистачить яєць сказати що трамп -це шльондра ***** чи так шамкаки "про тиск" і будуть? Стармер-ні? А може все таки...
17.06.2025 09:08 Ответить
Ну поки що складаэться враження, що у ***** не прям карти, але яйця європейців точно в руках зжимає. Інакше як пояснити настільки інфантильну, лицемірну та по факту шкідливу для Європи поведінку європейських чиновників різних мастей?
17.06.2025 09:02 Ответить
Коли ж ви, підарюги, вже свої сраті пельки позатикуєте? Виньте свої бошки з дупи тромпа нарешті , євробляді!
17.06.2025 09:04 Ответить
17.06.2025 09:02 Ответить
Пояснити дуже просто - усі ці чиновники практично змирилися з прикрим фактом, що зрештою Україна програє у війні росії! І замість конкретної допомоги у посиленому режимі почали займатися словєсною муйнею!
17.06.2025 09:09 Ответить
Про про перспективу цього прикрого факту, 25% кричали в 2019 .
17.06.2025 09:22 Ответить
те, що Україну зливають і світове співтовариство повністю розв'язало копита путіну, вже є очевидно навіть дурням, все інше є тупим шоу, але ми ж не американці. Загальна тенденція вже зрозуміла - заговорити принесення українців в жертву російському фашизму - основна стратегія "величних демократій "
17.06.2025 10:47 Ответить
17.06.2025 09:04 Ответить
Как вы уже все заэпали, гребаные картёжники.
17.06.2025 09:05 Ответить
Пане Стармер! Не треба закликати весь світ! Ти вчора закликав Трампа посилити санкції - що він Вам всім відповів? Правильно - послав на три веселі букви і залишив саміт!
17.06.2025 09:06 Ответить
17.06.2025 09:08 Ответить
Розпропідери беззубі
17.06.2025 09:17 Ответить
17.06.2025 09:17 Ответить
А шо с мячом сталось? Раньше про мяч бубнили. Теперь карты в моде?
17.06.2025 09:23 Ответить

пукін картяр ще той...
17.06.2025 09:24 Ответить
17.06.2025 09:28 Ответить
Ну так ви в першу чергу і посилюйте. а то Чуб киває, що ви тільки говорите і від нього вимагаєте посилення санкцій. Посилюйте самі спочатку, тоді і на Чуба уже предметно тиснути будете. і не тільки ви будете тиснути, це робити також буде і Конгрес із Сенатом. Ви, Британія, як підписант Будапешта, а також ЄС повинні першими максимально посилити санкції проти того лепрозорію, а не дивитись чи кивати в сторону Америки. Локомотивом санкцій маєте бути саме ви, бо ви найбільше торгували і спонсорували режим ху йла і ви знаходитесь із ху йлом по сусідству, тож в першу чергу це ваша проблема.
17.06.2025 09:39 Ответить
На G7 Тромб навмисно розсипав по землі якісь свої папірці. І Стармер з дурнуватою посмішкою кинувся поспіхом їх збирати, щоби догодити цьому TACO.
Є відео цієї ганьби.
17.06.2025 10:03 Ответить
Ось це https://x.com/Bricktop_NAFO/status/1934731606578630756?t=7IlbjP40I7UB46gbFQxtEA&s=19 відео.
17.06.2025 21:18 Ответить
Якби путін бомбив Лондон чи Брюсель вже запровадили б повне ембарго, швидко і без води..
17.06.2025 11:55 Ответить
 
 