Речник МЗС Польщі Вронський після ударів РФ по Україні: Насамперед треба запровадити 18-й пакет санкцій

Польща підтвердила підтримку України та закликала до негайного впровадження 18-го пакету санкцій проти Росії, зокрема встановлення цінових обмежень на російську нафту.

Про це в коментарі Укрінформу заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Цензор.НЕТ.

"Польща весь час з Україною і постійно здійснює тиск на Росію. Зараз йдеться про запровадження 18-го пакету санкцій і встановлення ліміту цін на російську нафту, оскільки це те, чим насамперед живиться російська воєнна машина", - наголосив Вронський.

Він також висловив співчуття українцям, які стали жертвами інтенсивних обстрілів: "Ми глибоко співчуваємо жителям України, які зараз перебувають під килимовими бомбардуваннями Росії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Литви Будріс після обстрілу РФ по Україні: 18-й пакет санкцій треба ухвалити зараз. Бити у "серце" воєнної економіки Росії

Обстріли України

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стармер планує оголосити про нові санкції проти РФ, - Sky News