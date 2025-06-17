Речник МЗС Польщі Вронський після ударів РФ по Україні: Насамперед треба запровадити 18-й пакет санкцій
Польща підтвердила підтримку України та закликала до негайного впровадження 18-го пакету санкцій проти Росії, зокрема встановлення цінових обмежень на російську нафту.
Про це в коментарі Укрінформу заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Цензор.НЕТ.
"Польща весь час з Україною і постійно здійснює тиск на Росію. Зараз йдеться про запровадження 18-го пакету санкцій і встановлення ліміту цін на російську нафту, оскільки це те, чим насамперед живиться російська воєнна машина", - наголосив Вронський.
Він також висловив співчуття українцям, які стали жертвами інтенсивних обстрілів: "Ми глибоко співчуваємо жителям України, які зараз перебувають під килимовими бомбардуваннями Росії".
Обстріли України
У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.
Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.
На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.
Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.
Говоріть пост-фактум вже.
Але ж сумно, що по факту ефективність одна й та сама незалежно від посад.