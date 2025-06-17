УКР
Речник МЗС Польщі Вронський після ударів РФ по Україні: Насамперед треба запровадити 18-й пакет санкцій

Речник МЗС Польщі Павел Вронський

Польща підтвердила підтримку України та закликала до негайного впровадження 18-го пакету санкцій проти Росії, зокрема встановлення цінових обмежень на російську нафту.

Про це в коментарі Укрінформу заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Цензор.НЕТ.

"Польща весь час з Україною і постійно здійснює тиск на Росію. Зараз йдеться про запровадження 18-го пакету санкцій і встановлення ліміту цін на російську нафту, оскільки це те, чим насамперед живиться російська воєнна машина", - наголосив Вронський.

Він також висловив співчуття українцям, які стали жертвами інтенсивних обстрілів: "Ми глибоко співчуваємо жителям України, які зараз перебувають під килимовими бомбардуваннями Росії".

Обстріли України

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Топ коментарі
+5
18 пакет, а *****, як бомбив Україну, так і бомбить. Хоча, ні - набагато сильніше бомбить. Може, щось з вашими санкціями не так? Доречі, а Іран, скільки років сидів під санкціями, поки Ізраїль не в'їбав по ньому? Санкції йому сильно завадили шахеди з ракетами клепати та ядерку розвивати?
17.06.2025 14:54 Відповісти
+3
Продовжуємо закликати. Не зупиняємось.
17.06.2025 14:27 Відповісти
+1
То запровадьте.

Говоріть пост-фактум вже.
17.06.2025 14:34 Відповісти
Продовжуємо закликати. Не зупиняємось.
17.06.2025 14:27 Відповісти
Не N-й пакет санкцій, а тотальне ембарго. А Україні треба негайно розпочинати виробництво ядерної, хімічної, біологічної та радіологічної зброї. русня має розуміти, що за атаки вони можуть отримати дрон з https://en.wikipedia.org/wiki/VX_(nerve_agent) VX, а замість захоплення всієї України - весь світ отримає ядерний апокаліпсис.
17.06.2025 14:33 Відповісти
На прикладі Ірану зрозуміло що буде з українською ядерною зброєю.
17.06.2025 14:48 Відповісти
І що буде? Хто наважиться бомбити реактори ЧАЕС, кожен з яких завантажений на 190т урану? Максимум будуть жахати санкціями, для проформи.
17.06.2025 14:56 Відповісти
То запровадьте.

Говоріть пост-фактум вже.
17.06.2025 14:34 Відповісти
немає консенсусу. Завжди є орбан-фіцо, щоб злити всі плани в унітаз. На них звичайно управа є, але крові вони попити можуть добряче
17.06.2025 14:38 Відповісти
Щось та Павутина не сильно допомогла.
17.06.2025 14:34 Відповісти
насамперед треба пожувати соплі і щось перднути про чергові "санкції" і стурбованість
17.06.2025 14:37 Відповісти
Ви з тим пакетом як з пакетом атб носитесь все ніяк не заправадите европейські посмиховисько блін. Це просто цирк
17.06.2025 14:38 Відповісти
Насамперед треба менше пи₴діти а більше робити. Пан Вронський плутає себе зі мною. В Інтернеті ми розказали так само.
Але ж сумно, що по факту ефективність одна й та сама незалежно від посад.
17.06.2025 14:46 Відповісти
18 пакет, а *****, як бомбив Україну, так і бомбить. Хоча, ні - набагато сильніше бомбить. Може, щось з вашими санкціями не так? Доречі, а Іран, скільки років сидів під санкціями, поки Ізраїль не в'їбав по ньому? Санкції йому сильно завадили шахеди з ракетами клепати та ядерку розвивати?
17.06.2025 14:54 Відповісти
Мир наблизиться, тільки якщо надати ще 1000000 пакетів: чорних, міцних, великих...
17.06.2025 14:58 Відповісти
Да он сума сошел, авиацию поднимать надо и зерно давить с Украины. И про Бандеру повыть с волынской резней, тогда рашке хана.
17.06.2025 16:27 Відповісти
 
 