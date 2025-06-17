УКР
Глава МЗС Литви Будріс після обстрілу РФ по Україні: 18-й пакет санкцій треба ухвалити зараз. Бити у "серце" воєнної економіки Росії

Кястутіс Будріс про операцію Павутина та її наслідки для РФ

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відреагував на масований обстріл РФ по Україні.

Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Першопричина цієї агресії - це сама Росія, і з цим потрібно невідкладно щось робити. 18-й пакет санкцій РФ слід ухвалити зараз", - написав Будріс.

За його словами, обмеження мають бути спрямовані на ключові сектори: "Він має бити у серце воєнної економіки РФ - по енергетиці й фінансах". Будрис підкреслив: "Сила - це єдина мова, яку розуміє Росія".

смішні сцикливі клоуни ваші санкції впливають лише на мізки слабобдарованих бо іншим все вже зрозуміло
показати весь коментар
17.06.2025 13:12 Відповісти
А з 14 року якого біса не били в саме серце воєнної економіки москалів?
показати весь коментар
17.06.2025 13:15 Відповісти
Коротше, пройшов черговий день, коли на вбивство 15+ людей відповідають закликами, засудженнями і безтолковим підняттям польських винищувачів.
показати весь коментар
17.06.2025 13:35 Відповісти
Ну то ухвалюйте, скільки можна *******? Балаболи кончені! В нас люди гинуть щодня, як на фронтах, так і в тилу, США - кинули , піднімайте вже свої жирні сраки!
показати весь коментар
17.06.2025 13:50 Відповісти
А може краще буде у 18 раз висловити глибоке-глибоке( і ще глибше) занепокоєння?
показати весь коментар
17.06.2025 15:55 Відповісти
 
 