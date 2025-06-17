Глава МЗС Литви Будріс після обстрілу РФ по Україні: 18-й пакет санкцій треба ухвалити зараз. Бити у "серце" воєнної економіки Росії

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відреагував на масований обстріл РФ по Україні.

Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Першопричина цієї агресії - це сама Росія, і з цим потрібно невідкладно щось робити. 18-й пакет санкцій РФ слід ухвалити зараз", - написав Будріс.

За його словами, обмеження мають бути спрямовані на ключові сектори: "Він має бити у серце воєнної економіки РФ - по енергетиці й фінансах". Будрис підкреслив: "Сила - це єдина мова, яку розуміє Росія".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Естонії Цахкна та посол Литви Станіте-Толочкєне про удари РФ по Україні: Це відповідь Путіна на заклики до перемир’я. Лише тиск може зупинити це