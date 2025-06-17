Глава МЗС Литви Будріс після обстрілу РФ по Україні: 18-й пакет санкцій треба ухвалити зараз. Бити у "серце" воєнної економіки Росії
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відреагував на масований обстріл РФ по Україні.
Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Першопричина цієї агресії - це сама Росія, і з цим потрібно невідкладно щось робити. 18-й пакет санкцій РФ слід ухвалити зараз", - написав Будріс.
За його словами, обмеження мають бути спрямовані на ключові сектори: "Він має бити у серце воєнної економіки РФ - по енергетиці й фінансах". Будрис підкреслив: "Сила - це єдина мова, яку розуміє Росія".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Влад #584963
показати весь коментар17.06.2025 13:12 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Андрій Макогон
показати весь коментар17.06.2025 13:15 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Дефіцит Потужності
показати весь коментар17.06.2025 13:35 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Светлана Круп
показати весь коментар17.06.2025 13:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Віктор Кравчук
показати весь коментар17.06.2025 15:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль