Глава МИД Литвы Будрис после обстрела РФ по Украине: 18-й пакет санкций нужно принять сейчас. Бить в "сердце" военной экономики России

Кястутис Будрис об операции "Паутина" и ее последствиях для РФ

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отреагировал на массированный обстрел РФ по Украине.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Первопричина этой агрессии - это сама Россия, и с этим нужно безотлагательно что-то делать. 18-й пакет санкций РФ следует принять сейчас", - написал Будрис.

По его словам, ограничения должны быть направлены на ключевые сектора: "Он должен бить в сердце военной экономики РФ - по энергетике и финансам". Будрис подчеркнул: "Сила - это единственный язык, который понимает Россия".

смішні сцикливі клоуни ваші санкції впливають лише на мізки слабобдарованих бо іншим все вже зрозуміло
17.06.2025 13:12 Ответить
А з 14 року якого біса не били в саме серце воєнної економіки москалів?
17.06.2025 13:15 Ответить
Коротше, пройшов черговий день, коли на вбивство 15+ людей відповідають закликами, засудженнями і безтолковим підняттям польських винищувачів.
17.06.2025 13:35 Ответить
Ну то ухвалюйте, скільки можна *******? Балаболи кончені! В нас люди гинуть щодня, як на фронтах, так і в тилу, США - кинули , піднімайте вже свої жирні сраки!
17.06.2025 13:50 Ответить
А може краще буде у 18 раз висловити глибоке-глибоке( і ще глибше) занепокоєння?
