Глава МИД Литвы Будрис после обстрела РФ по Украине: 18-й пакет санкций нужно принять сейчас. Бить в "сердце" военной экономики России
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отреагировал на массированный обстрел РФ по Украине.
Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Первопричина этой агрессии - это сама Россия, и с этим нужно безотлагательно что-то делать. 18-й пакет санкций РФ следует принять сейчас", - написал Будрис.
По его словам, ограничения должны быть направлены на ключевые сектора: "Он должен бить в сердце военной экономики РФ - по энергетике и финансам". Будрис подчеркнул: "Сила - это единственный язык, который понимает Россия".
