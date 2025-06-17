Глава МИД Литвы Будрис после обстрела РФ по Украине: 18-й пакет санкций нужно принять сейчас. Бить в "сердце" военной экономики России

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отреагировал на массированный обстрел РФ по Украине.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Первопричина этой агрессии - это сама Россия, и с этим нужно безотлагательно что-то делать. 18-й пакет санкций РФ следует принять сейчас", - написал Будрис.

По его словам, ограничения должны быть направлены на ключевые сектора: "Он должен бить в сердце военной экономики РФ - по энергетике и финансам". Будрис подчеркнул: "Сила - это единственный язык, который понимает Россия".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Эстонии Цахкна и посол Литвы Станите-Толочкене об ударах РФ по Украине: Это ответ Путина на призывы к перемирию. Только давление может остановить это