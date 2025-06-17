Глава МИД Эстонии Цахкна и посол Литвы Станите-Толочкене об ударах РФ по Украине: Это ответ Путина на призывы к перемирию. Только давление может остановить это

После массированной атаки РФ на украинские города ночью 17 июня, Литва и Эстония отметили необходимость решительного давления на Россию.

Об этом говорится в заявлениях чиновников в соцсети X, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна распространил кадры разрушенного многоэтажного дома в Киеве и отметил: "В результате одного из самых зверских обстрелов Россией Киева погибло ужасающе много людей. Мои мысли со всеми, кто страдает из-за того, что давление на Путина все еще недостаточно. Скажу это снова: только сильное и длительное экономическое и политическое давление на Россию может остановить эти бесконечные смерти и разрушения".

Посол Литвы в Украине Инга Станите-Толочкене заявила: "Вот такой ответ Путина на призывы к перемирию: еще большее применение силы. Он выберет мир только при условии, что его принудят к этому".

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже также отреагировала на обстрел, распространив сообщение президента Украины Владимира Зеленского без дополнительных комментариев.

