Цахкна об угрозе для стран Балтии со стороны России: пока Путин жив, он будет продолжать
Российский диктатор Владимир Путин не отказывается от планов восстановления СССР. Поэтому Россия представляет угрозу для стран Балтии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
"Мы должны быть готовы к тому, что пока Путин жив, он будет продолжать", - убежден Цахкна.
Он вспомнил о недавних провокациях со стороны РФ, в частности инцидент с судном "теневого" флота, которое инспектировали и сопровождали за пределы морской экономической зоны Эстонии, и в это время российский истребитель нарушил воздушное пространство НАТО.
"Поэтому Россия постоянно провоцирует. Вопрос в том, собирается ли она пересечь уровень Статьи 5 и проверить НАТО - можем мы реагировать или нет. Но я уверен, что НАТО отреагирует. В этом нет никаких сомнений", - подчеркнул глава эстонского МИД.
Хіба ***** є винахідником російських імперських амбіцій?
А соже ще й в Європі , яка чудово знає , як можна його звалити - але нічого , для цього , не робить ... ?