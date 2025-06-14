Цахкна об угрозе для стран Балтии со стороны России: пока Путин жив, он будет продолжать

Российский диктатор Владимир Путин не отказывается от планов восстановления СССР. Поэтому Россия представляет угрозу для стран Балтии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Мы должны быть готовы к тому, что пока Путин жив, он будет продолжать", - убежден Цахкна.

Он вспомнил о недавних провокациях со стороны РФ, в частности инцидент с судном "теневого" флота, которое инспектировали и сопровождали за пределы морской экономической зоны Эстонии, и в это время российский истребитель нарушил воздушное пространство НАТО.

"Поэтому Россия постоянно провоцирует. Вопрос в том, собирается ли она пересечь уровень Статьи 5 и проверить НАТО - можем мы реагировать или нет. Но я уверен, что НАТО отреагирует. В этом нет никаких сомнений", - подчеркнул глава эстонского МИД.

