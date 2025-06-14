РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8724 посетителя онлайн
Новости Провокации рф над странами Балтии
995 9

Цахкна об угрозе для стран Балтии со стороны России: пока Путин жив, он будет продолжать

Россия угрожает Балтии

Российский диктатор Владимир Путин не отказывается от планов восстановления СССР. Поэтому Россия представляет угрозу для стран Балтии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Мы должны быть готовы к тому, что пока Путин жив, он будет продолжать", - убежден Цахкна.

Он вспомнил о недавних провокациях со стороны РФ, в частности инцидент с судном "теневого" флота, которое инспектировали и сопровождали за пределы морской экономической зоны Эстонии, и в это время российский истребитель нарушил воздушное пространство НАТО.

"Поэтому Россия постоянно провоцирует. Вопрос в том, собирается ли она пересечь уровень Статьи 5 и проверить НАТО - можем мы реагировать или нет. Но я уверен, что НАТО отреагирует. В этом нет никаких сомнений", - подчеркнул глава эстонского МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ усилила наблюдение за НАТО в Балтийском море, - разведка Латвии

Автор: 

Балтия (367) россия (97265) Цахкна Маргус (77)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цахкна про загрозу для країн Балтії з боку Росії: поки Путін живий, він буде продовжувати

Хіба ***** є винахідником російських імперських амбіцій?
показать весь комментарий
14.06.2025 19:56 Ответить
Точно вся проблєма лише в цьому ?
А соже ще й в Європі , яка чудово знає , як можна його звалити - але нічого , для цього , не робить ... ?
показать весь комментарий
14.06.2025 20:06 Ответить
Точно в ньому. Наш лідор не може https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cq5zvz3d1nvo брехати.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:15 Ответить
Путіна створили 140 мільйонів болотних свинособак. Без них він Голе Зеро...
показать весь комментарий
14.06.2025 20:17 Ответить
так найміть на кілера
показать весь комментарий
14.06.2025 20:51 Ответить
Так пуйло ж не одне..й хз - чи живий оригинал...тільки спецслужби знають..вуха цього, й того що ще у кгб служив порівнбвати на фото треба
показать весь комментарий
14.06.2025 20:59 Ответить
Так у балтійців ,попри їхнє членство в НАТО .так і зберігся синдром 1940 року ,коли їх совіти окупували без єдиного пострілу ,а їхні збройні сили стали частиною Червоної армії .
показать весь комментарий
14.06.2025 20:55 Ответить
Фіни там поряд, може й недадуть балтам щдатись пуйлу
показать весь комментарий
14.06.2025 21:00 Ответить
Це працює в обидві сторони: якщо перестане продовжувати, то різко стане неживим.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:10 Ответить
 
 