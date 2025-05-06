РФ усилила наблюдение за НАТО в Балтийском море, - разведка Латвии

Россия усилила свою военную активность в Балтийском регионе, в частности вблизи границ Латвии, осуществляя демонстрации силы и провокации против стран НАТО.

Об этом говорится в отчете Службы военной разведки и безопасности Латвии (MIDD), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

В документе указано, что Россия нарушает воздушное пространство, агрессивно сближается с авиацией и кораблями НАТО, чем повышает риск непреднамеренных инцидентов. Такие действия рассматриваются как попытка запугивания и проверки оборонительных возможностей союзников.

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В рамках военной реформы Россия в 2024 году ликвидировала Западный военный округ, который граничил с Латвией, и вместо него создала Ленинградский и Московский военные округа. Также формируется новый армейский корпус в Карелии, а мотострелковые бригады возле Латвии планируют расширить до дивизий. Морская пехота в Калининграде также будет преобразована в дивизию.

Несмотря на эти изменения, латвийская разведка отмечает, что подавляющее большинство российских ресурсов сконцентрировано на войне против Украины, а РФ не имеет возможности начать еще одну масштабную наземную операцию. В отчете также указано, что стратегические и тактические учения в РФ существенно ограничены.

Как отмечается, в 2025 году Россия и Беларусь планируют провести совместные стратегические учения "Запад-2025", преимущественно на белорусской территории. Однако их масштаб будет зависеть от ситуации на украинском фронте.

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