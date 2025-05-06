Россия накануне 9 мая активизирует сеть агентов влияния в столицах многих государств мира: планируют провести ряд информационно-пропагандистских мероприятий, - ГУР МО

В столицах многих стран мира агенты страны-агрессора планируют провести ряд мероприятий к 9 мая. Для этого активизирует своих агентов влияния.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Чехия и Болгария

В Праге должен пройти митинг "За восстановление отношений с РФ" и акция "80-летие освобождения от фашизма. Мы не можем иметь мир". Указанные мероприятия запланированы в столице Чехии на 7-8 мая. Организатором является антиправительственное пророссийское движение "Ne zakladnam CR".

9 мая представители указанной организации будут ходить по центральным улицам Праги с целью якобы чествования жертв Второй мировой войны. Ряд мероприятий по всей Чехии, направленных на глорификацию красной армии, также запланировали чешские коммунисты.

В Софии представители организации "Русский дом в Болгарии" 9 мая планируют провести пропагандистскую акцию "Георгиевская лента".

Бельгия и Великобритания

6 мая в Брюсселе "Русский дом" намерен провести круглый стол "о борьбе, которую солидарно, совместно с народами России и других республик Советского союза, вели против коричневой чумы ХХ века бельгийцы, голландцы и люксембуржцы".

В Лондоне россияне планируют театрализованное воспроизведение событий 1945 года. В Варшаве - акцию "Стена памяти", которую организует "Русский дом".

Румыния, Италия и другие европейские города

В Бухаресте посольство РФ организует возложение цветов "неизвестному солдату", чтобы использовать публичное мероприятие для пропагандистских речей. Также в Румынии россияне пытаются привлечь широкую аудиторию, включая детей, к акции "Укрась свои окна символами победы". В рамках этой информационной кампании в соцсетях распространяют советско-российские "победобесные" мотивы и символику.

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11 мая в итальянской Вероне россияне намерены провести международный форум "Память победителей".

"В большинстве европейских стран 9 мая также запланирована выгодная России акция "Европейский проект мира", - подчеркнули в ГУР.

Канада

В Торонто, Монреале и других крупных городах Канады российские агенты влияния, оформленные как общественная организация "Бессмертный полк", намерены провести автомобильные и мотоциклетные пробеги с советско-российской символикой, тематические концерты, мастер-классы по созданию бумажных букетов гвоздики, трансляции советских тематических мультфильмов и фильмов, а также принять участие в организованном телеканалом "Россия 1" музыкальном "Бессмертном полку".

Пропагандистские марши "Бессмертный полк" запланированы в пригороде Вашингтона (США), в Мюнхене (Германия), Торонто (Канада), Белграде (Сербия), Неаполе и Генуе (Италия) и других городах.

ГУР отмечает, что Россия фальсифицирует историю, искажает факты о Второй мировой войне, создает и эксплуатирует мифы о "победе над фашизмом" с целью оправдания преступной войны против Украины и распространения собственного злокачественного влияния в мире.

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