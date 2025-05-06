Росія напередодні 9 травня активізує мережу агентів впливу у столицях багатьох держав світу: планують провести низку інформаційно-пропагандистських заходів, - ГУР МО

У столицях багатьох країн світу агенти країни-агресорки планують провести ряд заходів до 9 травня. Для цього активізує своїх агентів впливу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Чехія та Болгарія

У Празі має відбутися мітинг "За відновлення відносин з РФ" та акція "80-річчя звільнення від фашизму. Ми не можемо мати мир". Вказані заходи заплановані у столиці Чехії на 7-8 травня. Організатором є антиурядовий проросійський рух "Ne zakladnam CR".

9 травня представники вказаної організації ходитимуть центральними вулицями Праги з метою нібито вшанування жертв Другої світової війни. Низку заходів по всій Чехії, спрямованих на глорифікацію червоної армії, також запланували чеські комуністи.

У Софії представники організації "Російський дім в Болгарії" 9 травня планують провести пропагандистську акцію "Георгіївська стрічка".

Бельгія та Велика Британія

6 травня у Брюсселі "Російський дім" має намір провести круглий стіл "про боротьбу, яку солідарно, спільно з народами Росії та інших республік Радянського союзу, вели проти коричневої чуми ХХ століття бельгійці, голандці та люксембуржці".

У Лондоні росіяни планують театралізоване відтворення подій 1945 року. У Варшаві - акцію "Стіна пам'яті", яку організовує "Російський дім".

Румунія, Італія та інші європейські міста

В Бухаресті посольство РФ організовує покладання квітів "невідомому солдату", аби використати публічний захід для пропагандистських промов. Також у Румунії росіяни намагаються залучити широку аудиторію, включно з дітьми, до акції "Прикрась свої вікна символами перемоги". У межах цієї інформаційної кампанії в соцмережах поширюють радянсько-російські "побєдобєсні" мотиви й символіку.

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11 травня в італійській Вероні росіяни мають намір провести міжнародний форум "Пам'ять переможців".

"У більшості європейських країн 9 травня також запланована вигідна Росії акція "Європейський проєкт миру", - підкреслили в ГУР.

Канада

У Торонто, Монреалі та інших великих містах Канади російські агенти впливу, оформлені як громадська організація "Безсмертний полк", мають намір провести автомобільні та мотоциклетні пробіги з радянсько-російською символікою, тематичні концерти, майстер-класи зі створення паперових букетів гвоздики, трансляції радянських тематичних мультфільмів та фільмів, а також взяти участь в організованому телеканалом "Россия 1" музичному "Безсмертному полку".

Пропагандистські марші "Безсмертний полк" заплановані у передмісті Вашингтона (США), в Мюнхені (Німеччина), Торонто (Канада), Бєлґраді (Сербія), Неаполі та Генуї (Італія) та інших містах.

ГУР наголошує, що Росія фальсифікує історію, перекручує факти про Другу світову війну, створює та експлуатує міфи про "перемогу над фашизмом" з метою виправдання злочинної війни проти України та поширення власного злоякісного впливу у світі.

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