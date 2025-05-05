У Кремлі нагнітають "побєдобєсіє" - запустили агітаційно-пропагандистський потяг у 70 міст Росії, - ГУР
Не маючи відчутних успіхів у війні проти України, кремлівська верхівка продовжує шукати розраду в міфах про "велику перемогу".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт розвідки.
"Для нагнітання "побєдобєсія" перед 9 травня росіяни запустили агітаційно-пропагандистський потяг, який уже відвідав Москву, Калугу, Пензу і Тулу, а надалі має зупинитись ще в понад 70 містах", - ідеться в повідомленні.
Як відбуваються пропагандистські шоу
На вокзалах учасникам шоу демонструють музейні експонати часів Другої світової війни та проводять патріотичні концерти.
За зовнішнім блиском приховується інша мета: вербування нового гарматного м’яса.
Прямо на платформах залізничних станцій росіянам пропонують укладати контракти на службу в окупаційних військах, обіцяючи "соціальні гарантії" і "пільги для родин". Школярів агітують вступати до військових училищ.
"Кремль вкотре намагається підмінити реальність міфами, прикриваючи поразки сучасності фантомами минулих воєн", - наголошують у ГУР.
Раніше повідомлялося, що РФ проводить до 9 травня пропагандистські акції в 10 країнах, серед яких Індонезія, ПАР, Індія, Китай, Танзанія та ін.
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Лєнін відразу зрозумів, що для простих або ж неграмотних, кіно це ідеальний засіб зомбування.
Мосфільм, Лєнфільм, Союз совєтскіх пісатєлєй, три програми тєлєвідєнія, зомбували наївних українців на протязі 73 років наративами про смєлих, добрих, гєніальних русскіх ...
Наш паравоз вперьёд лятит,
В камуни астановка,
Другова нет у нас пути,
В руках у нас вянтовка.
Мы дети идиотов кто выступал
На белые отряды.
Кто паравоз свой весь сломал,
Идя на баррикады.
Средь нас есть дети, сыновья,
Что шли на убой с отцами вместе,
Врагам пошлём мы свой говноснаряд
Горя тупою местью.
Мы в недрах наших мастерских
Куем, бухаем, строгаем, рубим,
Не покладая рук кривых своих,
Мы рабський труд свой любим.
Наш паравоз мы пустим в под откос,
Такой, какой поглубже и покруче.
И пусть создастся только фронт-
Пойдем и сдохнем дружно.
Ні стучіті кальоса
Кандуктар нажмі на тармаза,
Вєдь мамінькам рОдним
Міліон расійскіх орков
Ужє нє сможут заглянуть в глаза.