У Кремлі нагнітають "побєдобєсіє" - запустили агітаційно-пропагандистський потяг у 70 міст Росії, - ГУР

Не маючи відчутних успіхів у війні проти України, кремлівська верхівка продовжує шукати розраду в міфах про "велику перемогу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт розвідки.

"Для нагнітання "побєдобєсія" перед 9 травня росіяни запустили агітаційно-пропагандистський потяг, який уже відвідав Москву, Калугу, Пензу і Тулу, а надалі має зупинитись ще в понад 70 містах", - ідеться в повідомленні.

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Як відбуваються пропагандистські шоу

На вокзалах учасникам шоу демонструють музейні експонати часів Другої світової війни та проводять патріотичні концерти.

За зовнішнім блиском приховується інша мета: вербування нового гарматного м’яса.

Прямо на платформах залізничних станцій росіянам пропонують укладати контракти на службу в окупаційних військах, обіцяючи "соціальні гарантії" і "пільги для родин". Школярів агітують вступати до військових училищ.

"Кремль вкотре намагається підмінити реальність міфами, прикриваючи поразки сучасності фантомами минулих воєн", - наголошують у ГУР.

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Раніше повідомлялося, що РФ проводить до 9 травня пропагандистські акції в 10 країнах, серед яких Індонезія, ПАР, Індія, Китай, Танзанія та ін.