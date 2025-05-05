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Новини 9 травня у Росії
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У Кремлі нагнітають "побєдобєсіє" - запустили агітаційно-пропагандистський потяг у 70 міст Росії, - ГУР

побєдобєсіє

Не маючи відчутних успіхів у війні проти України, кремлівська верхівка продовжує шукати розраду в міфах про "велику перемогу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт розвідки.

"Для нагнітання "побєдобєсія" перед 9 травня росіяни запустили агітаційно-пропагандистський потяг, який уже відвідав Москву, Калугу, Пензу і Тулу, а надалі має зупинитись ще в понад 70 містах", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Репетиція параду у Москві: жителі скаржаться на проблеми зі зв’язком та інтернетом, - росЗМІ

Як відбуваються пропагандистські шоу

На вокзалах учасникам шоу демонструють музейні експонати часів Другої світової війни та проводять патріотичні концерти.

За зовнішнім блиском приховується інша мета: вербування нового гарматного м’яса.

Прямо на платформах залізничних станцій росіянам пропонують укладати контракти на службу в окупаційних військах, обіцяючи "соціальні гарантії" і "пільги для родин". Школярів агітують вступати до військових училищ.

"Кремль вкотре намагається підмінити реальність міфами, прикриваючи поразки сучасності фантомами минулих воєн", - наголошують у ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жоден європейський лідер не повинен бути 9 травня на Червоній площі у Москві, - Туск

Раніше повідомлялося, що РФ проводить до 9 травня пропагандистські акції в 10 країнах, серед яких Індонезія, ПАР, Індія, Китай, Танзанія та ін.

Автор: 

пропаганда (2808) русский мир (455) ГУР (514)


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Топ коментарі
+4
Ждуни з Одеси також потікали.І куди ви думаєте,в Московію?Ні в Європу,таку їм ненависну.
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05.05.2025 19:50
+4
А скільки лайна смердить зі сполучених штатів та ізраїлю..які дуже ******* есесесерушку...тільки чомусь ******* на відстані і дуже не ******* запитання "а чому тоді ви виїхали?"
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05.05.2025 19:58
+3
Это камлания. Культ карго. Они думают что магия сработает.
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05.05.2025 19:36
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Хвора не виліковна територія. Де які вишкребки цих хворих розповзлися по цілому світу і заражають других.
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05.05.2025 19:28 Відповісти
Ждуни з Одеси також потікали.І куди ви думаєте,в Московію?Ні в Європу,таку їм ненависну.
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05.05.2025 19:50 Відповісти
А скільки лайна смердить зі сполучених штатів та ізраїлю..які дуже ******* есесесерушку...тільки чомусь ******* на відстані і дуже не ******* запитання "а чому тоді ви виїхали?"
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05.05.2025 19:58 Відповісти
Это камлания. Культ карго. Они думают что магия сработает.
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05.05.2025 19:36 Відповісти
Якщо ще кормить "насєлєніє" з лопат агітація буде більш переконлива.
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05.05.2025 19:41 Відповісти
А якби ще лопатою та по іпальніку , так і кормить не тре'
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05.05.2025 20:03 Відповісти
Катафалк пабєдобєсія.Нехай своїм кацапам-андрофагам про армію Власова краще розкажуть і скільки там дідов було.
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05.05.2025 20:42 Відповісти
Дело не в том сколько поездов запустили. Выходят массово встречать, с восторгом и соплями радости, плачут даже чманея. Раздают с раскрашеных вагонов пожрать чуть. Наминают, давятся, бухают. Полно уже видео по кацапских телеграм каналах и прочим новостным порталам. Это и прошлом году было и ранее! Не лечится такое. Нигде такого нет идиотизма. Злые но довольные---несочитаемое. Но там запросто.
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05.05.2025 19:45 Відповісти
Робити з людей дикунів, незрівнянно легше, ніж з дикунів людей.
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05.05.2025 19:56 Відповісти
А там и делать не надо. Такие изначально. Тут иное. Мы куда смотрели? Ведь знали всегда и давно кто там в реальности. ПЬянь, рвань, драки, аморальность бабская, лентяи, завистливые, ворьё! Скотобаза.
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05.05.2025 20:05 Відповісти
Це ви знали.
Лєнін відразу зрозумів, що для простих або ж неграмотних, кіно це ідеальний засіб зомбування.
Мосфільм, Лєнфільм, Союз совєтскіх пісатєлєй, три програми тєлєвідєнія, зомбували наївних українців на протязі 73 років наративами про смєлих, добрих, гєніальних русскіх ...
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05.05.2025 20:50 Відповісти
Им давно пора организовывать поезд в ад, там их уже заждались, костры и котлы готовы.
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05.05.2025 19:47 Відповісти
СРУская пестня про паравоз.

Наш паравоз вперьёд лятит,
В камуни астановка,
Другова нет у нас пути,
В руках у нас вянтовка.

Мы дети идиотов кто выступал
На белые отряды.
Кто паравоз свой весь сломал,
Идя на баррикады.

Средь нас есть дети, сыновья,
Что шли на убой с отцами вместе,
Врагам пошлём мы свой говноснаряд
Горя тупою местью.

Мы в недрах наших мастерских
Куем, бухаем, строгаем, рубим,
Не покладая рук кривых своих,
Мы рабський труд свой любим.

Наш паравоз мы пустим в под откос,
Такой, какой поглубже и покруче.
И пусть создастся только фронт-
Пойдем и сдохнем дружно.
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05.05.2025 19:48 Відповісти
Пастой паравоз
Ні стучіті кальоса
Кандуктар нажмі на тармаза,
Вєдь мамінькам рОдним
Міліон расійскіх орков
Ужє нє сможут заглянуть в глаза.
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05.05.2025 20:18 Відповісти
https://youtu.be/fVuZVFuFI9M Каароч, кацапердия - цэ дом терпил и алконавтов, где-то в восточных чигирях симбирии -страна фрозен пиплз.
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05.05.2025 20:45 Відповісти
https://youtu.be/LWUQaN4Oc4g каамаринская
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05.05.2025 20:58 Відповісти
потужна новина від гур, а головне - важлива...
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05.05.2025 19:59 Відповісти
Може хоч повбиваються трохи за ту миску "каши"
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05.05.2025 20:00 Відповісти
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05.05.2025 20:20 Відповісти
Бг-ггг... кацапы всю жистю тусуют у главцвынтара всех времен и народов ХЕХ...
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05.05.2025 20:24 Відповісти
аадеситка - вот ана какая. Коцапы. доффайте жгите истчьо, https://youtu.be/zE5s7g0DEZY под шлягер Л.Брежнева, мол, из полей доносится налей...
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05.05.2025 20:23 Відповісти
Потужная работа разведки.
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05.05.2025 20:59 Відповісти
 
 