В Кремле нагнетают "победобесие" - запустили агитационно-пропагандистский поезд в 70 городов России, - ГУР

Не имея ощутимых успехов в войне против Украины, кремлевская верхушка продолжает искать утешение в мифах о "великой победе".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт разведки.

"Для нагнетания "победобесия" перед 9 мая россияне запустили агитационно-пропагандистский поезд, который уже посетил Москву, Калугу, Пензу и Тулу, а в дальнейшем должен остановиться еще в более 70 городах", - говорится в сообщении.

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Как происходят пропагандистские шоу

На вокзалах участникам шоу демонстрируют музейные экспонаты времен Второй мировой войны и проводят патриотические концерты.

За внешним блеском скрывается другая цель: вербовка нового пушечного мяса.

Прямо на платформах железнодорожных станций россиянам предлагают заключать контракты на службу в оккупационных войсках, обещая "социальные гарантии" и "льготы для семей". Школьников агитируют поступать в военные училища.

"Кремль в очередной раз пытается подменить реальность мифами, прикрывая поражения современности фантомами прошлых войн", - отмечают в ГУР.

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Ранее сообщалось, что РФ проводит к 9 мая пропагандистские акции в 10 странах, среди которых Индонезия, ЮАР, Индия, Китай, Танзания и др.