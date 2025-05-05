В Кремле нагнетают "победобесие" - запустили агитационно-пропагандистский поезд в 70 городов России, - ГУР
Не имея ощутимых успехов в войне против Украины, кремлевская верхушка продолжает искать утешение в мифах о "великой победе".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт разведки.
"Для нагнетания "победобесия" перед 9 мая россияне запустили агитационно-пропагандистский поезд, который уже посетил Москву, Калугу, Пензу и Тулу, а в дальнейшем должен остановиться еще в более 70 городах", - говорится в сообщении.
Как происходят пропагандистские шоу
На вокзалах участникам шоу демонстрируют музейные экспонаты времен Второй мировой войны и проводят патриотические концерты.
За внешним блеском скрывается другая цель: вербовка нового пушечного мяса.
Прямо на платформах железнодорожных станций россиянам предлагают заключать контракты на службу в оккупационных войсках, обещая "социальные гарантии" и "льготы для семей". Школьников агитируют поступать в военные училища.
"Кремль в очередной раз пытается подменить реальность мифами, прикрывая поражения современности фантомами прошлых войн", - отмечают в ГУР.
Ранее сообщалось, что РФ проводит к 9 мая пропагандистские акции в 10 странах, среди которых Индонезия, ЮАР, Индия, Китай, Танзания и др.
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Наш паравоз вперьёд лятит,
В камуни астановка,
Другова нет у нас пути,
В руках у нас вянтовка.
Мы дети идиотов кто выступал
На белые отряды.
Кто паравоз свой весь сломал,
Идя на баррикады.
Средь нас есть дети, сыновья,
Что шли на убой с отцами вместе,
Врагам пошлём мы свой говноснаряд
Горя тупою местью.
Мы в недрах наших мастерских
Куем, бухаем, строгаем, рубим,
Не покладая рук кривых своих,
Мы рабський труд свой любим.
Наш паравоз мы пустим в под откос,
Такой, какой поглубже и покруче.
И пусть создастся только фронт-
Пойдем и сдохнем дружно.
Ні стучіті кальоса
Кандуктар нажмі на тармаза,
Вєдь мамінькам рОдним
Міліон расійскіх орков
Ужє нє сможут заглянуть в глаза.