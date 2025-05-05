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Новости 9 мая в России
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В Кремле нагнетают "победобесие" - запустили агитационно-пропагандистский поезд в 70 городов России, - ГУР

победобесие

Не имея ощутимых успехов в войне против Украины, кремлевская верхушка продолжает искать утешение в мифах о "великой победе".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт разведки.

"Для нагнетания "победобесия" перед 9 мая россияне запустили агитационно-пропагандистский поезд, который уже посетил Москву, Калугу, Пензу и Тулу, а в дальнейшем должен остановиться еще в более 70 городах", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Репетиция парада в Москве: жители жалуются на проблемы со связью и интернетом, - росСМИ

Как происходят пропагандистские шоу

На вокзалах участникам шоу демонстрируют музейные экспонаты времен Второй мировой войны и проводят патриотические концерты.

За внешним блеском скрывается другая цель: вербовка нового пушечного мяса.

Прямо на платформах железнодорожных станций россиянам предлагают заключать контракты на службу в оккупационных войсках, обещая "социальные гарантии" и "льготы для семей". Школьников агитируют поступать в военные училища.

"Кремль в очередной раз пытается подменить реальность мифами, прикрывая поражения современности фантомами прошлых войн", - отмечают в ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни один европейский лидер не должен быть 9 мая на Красной площади в Москве, - Туск

Ранее сообщалось, что РФ проводит к 9 мая пропагандистские акции в 10 странах, среди которых Индонезия, ЮАР, Индия, Китай, Танзания и др.

Автор: 

пропаганда (3681) русский мир (618) ГУР (440)


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Топ комментарии
+2
Дело не в том сколько поездов запустили. Выходят массово встречать, с восторгом и соплями радости, плачут даже чманея. Раздают с раскрашеных вагонов пожрать чуть. Наминают, давятся, бухают. Полно уже видео по кацапских телеграм каналах и прочим новостным порталам. Это и прошлом году было и ранее! Не лечится такое. Нигде такого нет идиотизма. Злые но довольные---несочитаемое. Но там запросто.
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05.05.2025 19:45
+2
Ждуни з Одеси також потікали.І куди ви думаєте,в Московію?Ні в Європу,таку їм ненависну.
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05.05.2025 19:50
+1
Робити з людей дикунів, незрівнянно легше, ніж з дикунів людей.
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05.05.2025 19:56
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Хвора не виліковна територія. Де які вишкребки цих хворих розповзлися по цілому світу і заражають других.
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05.05.2025 19:28 Ответить
Ждуни з Одеси також потікали.І куди ви думаєте,в Московію?Ні в Європу,таку їм ненависну.
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05.05.2025 19:50 Ответить
А скільки лайна смердить зі сполучених штатів та ізраїлю..які дуже ******* есесесерушку...тільки чомусь ******* на відстані і дуже не ******* запитання "а чому тоді ви виїхали?"
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05.05.2025 19:58 Ответить
Это камлания. Культ карго. Они думают что магия сработает.
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05.05.2025 19:36 Ответить
Якщо ще кормить "насєлєніє" з лопат агітація буде більш переконлива.
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05.05.2025 19:41 Ответить
А якби ще лопатою та по іпальніку , так і кормить не тре'
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05.05.2025 20:03 Ответить
Дело не в том сколько поездов запустили. Выходят массово встречать, с восторгом и соплями радости, плачут даже чманея. Раздают с раскрашеных вагонов пожрать чуть. Наминают, давятся, бухают. Полно уже видео по кацапских телеграм каналах и прочим новостным порталам. Это и прошлом году было и ранее! Не лечится такое. Нигде такого нет идиотизма. Злые но довольные---несочитаемое. Но там запросто.
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05.05.2025 19:45 Ответить
Робити з людей дикунів, незрівнянно легше, ніж з дикунів людей.
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05.05.2025 19:56 Ответить
А там и делать не надо. Такие изначально. Тут иное. Мы куда смотрели? Ведь знали всегда и давно кто там в реальности. ПЬянь, рвань, драки, аморальность бабская, лентяи, завистливые, ворьё! Скотобаза.
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05.05.2025 20:05 Ответить
Им давно пора организовывать поезд в ад, там их уже заждались, костры и котлы готовы.
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05.05.2025 19:47 Ответить
СРУская пестня про паравоз.

Наш паравоз вперьёд лятит,
В камуни астановка,
Другова нет у нас пути,
В руках у нас вянтовка.

Мы дети идиотов кто выступал
На белые отряды.
Кто паравоз свой весь сломал,
Идя на баррикады.

Средь нас есть дети, сыновья,
Что шли на убой с отцами вместе,
Врагам пошлём мы свой говноснаряд
Горя тупою местью.

Мы в недрах наших мастерских
Куем, бухаем, строгаем, рубим,
Не покладая рук кривых своих,
Мы рабський труд свой любим.

Наш паравоз мы пустим в под откос,
Такой, какой поглубже и покруче.
И пусть создастся только фронт-
Пойдем и сдохнем дружно.
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05.05.2025 19:48 Ответить
Пастой паравоз
Ні стучіті кальоса
Кандуктар нажмі на тармаза,
Вєдь мамінькам рОдним
Міліон расійскіх орков
Ужє нє сможут заглянуть в глаза.
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05.05.2025 20:18 Ответить
потужна новина від гур, а головне - важлива...
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05.05.2025 19:59 Ответить
Може хоч повбиваються трохи за ту миску "каши"
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05.05.2025 20:00 Ответить
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05.05.2025 20:20 Ответить
 
 