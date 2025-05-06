РФ посилила спостереження за НАТО в Балтійському морі, - розвідка Латвії

Росія посилила свою військову активність у Балтійському регіоні, зокрема поблизу кордонів Латвії, здійснюючи демонстрації сили та провокації проти країн НАТО.

Про це йдеться у звіті Служби військової розвідки і безпеки Латвії (MIDD), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

У документі вказано, що Росія порушує повітряний простір, агресивно зближується з авіацією та кораблями НАТО, чим підвищує ризик ненавмисних інцидентів. Такі дії розглядаються як спроба залякування та перевірки оборонних можливостей союзників.

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У межах військової реформи Росія у 2024 році ліквідувала Західний військовий округ, який межував з Латвією, і замість нього створила Ленінградський та Московський військові округи. Також формується новий армійський корпус у Карелії, а мотострілецькі бригади біля Латвії планують розширити до дивізій. Морська піхота в Калінінграді також буде перетворена на дивізію.

Попри ці зміни, латвійська розвідка зазначає, що переважна більшість російських ресурсів сконцентрована на війні проти України, а РФ не має можливості розпочати ще одну масштабну наземну операцію. У звіті також зазначено, що стратегічні та тактичні навчання у РФ суттєво обмежені.

Як зазначається, у 2025 році Росія та Білорусь планують провести спільні стратегічні навчання "Захід-2025", переважно на білоруській території. Проте їх масштаб залежатиме від ситуації на українському фронті.

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