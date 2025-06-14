УКР
Цахкна про загрозу для країн Балтії з боку Росії: поки Путін живий, він буде продовжувати

Росія загрожує Балтії

Російський диктатор Володимир Путін не відмовляється від планів відновлення СРСР. Тому Росія становить загрозу для країн Балтії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Укрінформу сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Ми повинні бути готові до того, що доки Путін живий, він буде продовжувати", - переконаний Цахкна.

Він згадав про нещодавні провокації з боку РФ, зокрема інцидент із судном "тіньового" флоту, яке інспектували та супроводжували за межі морської економічної зони Естонії, і в цей час російський винищувач порушив повітряний простір НАТО.

"Тож Росія постійно провокує. Питання в тому, чи збирається вона перетнути рівень Статті 5 і перевірити НАТО - можемо ми реагувати чи ні. Але я впевнений, що НАТО відреагує. У цьому немає жодних сумнівів", - підкреслив очільник естонського МЗС.

Хіба ***** є винахідником російських імперських амбіцій?
14.06.2025 19:56 Відповісти
Точно вся проблєма лише в цьому ?
А соже ще й в Європі , яка чудово знає , як можна його звалити - але нічого , для цього , не робить ... ?
14.06.2025 20:06 Відповісти
Точно в ньому. Наш лідор не може https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cq5zvz3d1nvo брехати.
14.06.2025 20:15 Відповісти
Путіна створили 140 мільйонів болотних свинособак. Без них він Голе Зеро...
14.06.2025 20:17 Відповісти
так найміть на кілера
14.06.2025 20:51 Відповісти
Так пуйло ж не одне..й хз - чи живий оригинал...тільки спецслужби знають..вуха цього, й того що ще у кгб служив порівнбвати на фото треба
14.06.2025 20:59 Відповісти
Так у балтійців ,попри їхнє членство в НАТО .так і зберігся синдром 1940 року ,коли їх совіти окупували без єдиного пострілу ,а їхні збройні сили стали частиною Червоної армії .
14.06.2025 20:55 Відповісти
Фіни там поряд, може й недадуть балтам щдатись пуйлу
14.06.2025 21:00 Відповісти
Це працює в обидві сторони: якщо перестане продовжувати, то різко стане неживим.
14.06.2025 21:10 Відповісти
 
 