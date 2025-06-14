Цахкна про загрозу для країн Балтії з боку Росії: поки Путін живий, він буде продовжувати

Російський диктатор Володимир Путін не відмовляється від планів відновлення СРСР. Тому Росія становить загрозу для країн Балтії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Укрінформу сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Ми повинні бути готові до того, що доки Путін живий, він буде продовжувати", - переконаний Цахкна.

Він згадав про нещодавні провокації з боку РФ, зокрема інцидент із судном "тіньового" флоту, яке інспектували та супроводжували за межі морської економічної зони Естонії, і в цей час російський винищувач порушив повітряний простір НАТО.

"Тож Росія постійно провокує. Питання в тому, чи збирається вона перетнути рівень Статті 5 і перевірити НАТО - можемо ми реагувати чи ні. Але я впевнений, що НАТО відреагує. У цьому немає жодних сумнівів", - підкреслив очільник естонського МЗС.

