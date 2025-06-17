Глава МЗС Естонії Цахкна та посол Литви Станіте-Толочкєне про удари РФ по Україні: Це відповідь Путіна на заклики до перемир’я. Лише тиск може зупинити це

Після масованої атаки РФ на українські міста вночі 17 червня, Литва та Естонія наголосили на необхідності рішучого тиску на Росію.

Про це йдеться у заявах посадовців у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна поширив кадри зруйнованого багатоповерхового будинку в Києві й зазначив: "Внаслідок одного з найбільш звірячих обстрілів Росією Києва загинуло жахаюче багато людей. Мої думки з усіма, хто страждає через те, що тиск на Путіна все ще недостатній. Скажу це знову: лише сильний і тривалий економічний і політичний тиск на Росію може зупинити ці безкінечні смерті і руйнування".

Посол Литви в Україні Інга Станіте-Толочкєне заявила: "Ось така відповідь Путіна на заклики до перемир’я: ще більше застосування сили. Він обере мир лише за умови, що його примусять до цього".

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже також відреагувала на обстріл, поширивши допис президента України Володимира Зеленського без додаткових коментарів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цахкна про загрозу для країн Балтії з боку Росії: поки Путін живий, він буде продовжувати