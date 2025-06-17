УКР
Глава МЗС Естонії Цахкна та посол Литви Станіте-Толочкєне про удари РФ по Україні: Це відповідь Путіна на заклики до перемир’я. Лише тиск може зупинити це

Київ після обстрілу

Після масованої атаки РФ на українські міста вночі 17 червня, Литва та Естонія наголосили на необхідності рішучого тиску на Росію.

Про це йдеться у заявах посадовців у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна поширив кадри зруйнованого багатоповерхового будинку в Києві й зазначив: "Внаслідок одного з найбільш звірячих обстрілів Росією Києва загинуло жахаюче багато людей. Мої думки з усіма, хто страждає через те, що тиск на Путіна все ще недостатній. Скажу це знову: лише сильний і тривалий економічний і політичний тиск на Росію може зупинити ці безкінечні смерті і руйнування".

Посол Литви в Україні Інга Станіте-Толочкєне заявила: "Ось така відповідь Путіна на заклики до перемир’я: ще більше застосування сили. Він обере мир лише за умови, що його примусять до цього".

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже також відреагувала на обстріл, поширивши допис президента України Володимира Зеленського без додаткових коментарів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цахкна про загрозу для країн Балтії з боку Росії: поки Путін живий, він буде продовжувати

Литва (2557) Естонія (1731) Цахкна Маргус (91) війна в Україні (6273)
Зелебілам з нашого неадекватного МЗС потрібно просто сказати всім цим плакальщикам,що "правильні" балачки нам не потрібні. Не треба ніяких лицемірних співчуттів. Треба зброя..зброя..і зброя.
17.06.2025 12:55 Відповісти
І люди. Одна зброя нічого не зробить, хай вже долучаються, якщо не хочуть мати поруч відроджений СССР №2.
17.06.2025 13:53 Відповісти
 
 