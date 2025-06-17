Велика Британія та її союзники з G7 оголосять про нові санкції проти Росії

Велика Британія та її союзники з "Великої сімки", як очікується, у вівторок анонсують нові санкції проти Росії.

Про це пише Sky News з посиланням на повідомлення уряду Британії, передає Європейська правда.

"Я хочу співпрацювати з усіма нашими партнерами з G7, щоб обмежити енергетичні доходи Росії та зменшити кошти, які вона може вкладати у свою незаконну війну", – зазначив британський прем’єр Кір Стармер.

Велика Британія вже запровадила санкції проти понад 2300 осіб, організацій та суден у межах санкцій проти Росії після вторгнення в Україну в 2022 році.

Очікується, що Стармер виступить з промовою, в якій він стверджуватиме, що "Росія не має всіх козирів у руках", і закличе союзників "скористатися цим моментом, щоб посилити економічний тиск і показати Путіну, що в його інтересах – і в інтересах Росії – продемонструвати, що він серйозно налаштований на мир".

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що все ще вірить, що Вашингтон може підтримати посилення санкцій проти Росії, незважаючи на те, що Дональд Трамп раніше припускав протилежне.

Раніше президент США Дональд Трамп під час саміту країн "Великої Сімки" заявив, що не поспішає запроваджувати жорсткіші санкції проти Росії, оскільки це коштуватиме його країні грошей.