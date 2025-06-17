БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Трамп заявив, що не запроваджує санкції проти РФ, бо це коштуватиме США "багато грошей"

Президент США Дональд Трамп під час саміту країн "Великої Сімки" (G7) заявив, що не поспішає запроваджувати жорсткіші санкції проти Росії, оскільки це коштуватиме його країні грошей.

Як пише Bloomberg, про це він повідомив, відповідаючи на питання журналістів, передає Укрінформ.

Зокрема, на запитання, чому він все ще не запроваджує санкції проти РФ, Трамп сказав, що хоче побачити, "чи буде підписана угода", і висловив занепокоєння з приводу того, як запровадження санкцій вплине на США.

"Не забувайте, ви знаєте, що санкції коштують нам багато грошей. Коли я накладаю санкції на країну, це коштує США багато грошей, величезних грошей, – сказав Трамп. – Це не просто, давайте підпишемо документ, в якому йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції – це не так просто. Це не просто вулиця з одностороннім рухом".

Відповідаючи на запитання про заклики європейських країн до санкцій, Трамп відповів: "Європа говорить про це, але вони ще не зробили цього. Давайте подивимося, як вони це зроблять першими".

Як повідомлялося, 16 червня у канадській провінції Альберта розпочався саміт лідерів держав-членів Групи семи. Він триватиме ще й 17 червня. Тема сесії в межах робочого сніданку в цей день була "Сильна та суверенна Україна".

Очікується, що у вівторок Президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь у саміті та проведе кілька двосторонніх зустрічей.

Атака РФ на Київ вночі 17 червня 2025 року

Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Спершу повідомлялося, що внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей. Згодом Зеленський повідомив, що наразі відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час у Києві 15 загиблих.

За даними КМВА, війська РФ спрямували на Київ та околиці 175 дронів і понад 14 крилатих ракет.

Загалом, за даними Повітряних сил, знищено 26 із 32 ракет, знешкоджено понад 400 дронів із 440.

Топ коментарі
+13
Агент Краснов це дійсно зробити не може.
17.06.2025 11:42 Відповісти
+11
Мразота той Трамп. Й скорійше за все таки має Московія на нього серйозний компромат!!!
17.06.2025 12:02 Відповісти
+9
У США с Рашкой мизерная торговля. Санкции против рашки-никак не влияют на США в отличии от Европы например. Трамп показывает что он явно агент Кремля.
17.06.2025 11:53 Відповісти
Агент Краснов це дійсно зробити не може.
17.06.2025 11:42 Відповісти
рижий п#дар
17.06.2025 12:06 Відповісти
У США с Рашкой мизерная торговля. Санкции против рашки-никак не влияют на США в отличии от Европы например. Трамп показывает что он явно агент Кремля.
17.06.2025 11:53 Відповісти
Там мова про вторинні санкції проти країн, які купують ресурки у рашки - тобто - і про Китай, і про Індію, і про дружбана орбана, і тд.
Що ніяк не скасовує факту того, що трампон - агент кремля.
17.06.2025 12:42 Відповісти
У штатів багато виробництва за їх межами особливо в Азії, не лише Китай, і вони купують дешеві орківські ресурси, тому якщо вони введуть санкції американським корпораціям прийдеться переходити на ресурси за світовими цінами і відповідно вони втратять прибутки а вартість товарів в штататх зросте.
17.06.2025 13:29 Відповісти
це слід вважати за визнання, що обісрався з запровадженням миру за 24години за сто днів?
17.06.2025 11:53 Відповісти
Мразота той Трамп. Й скорійше за все таки має Московія на нього серйозний компромат!!!
17.06.2025 12:02 Відповісти
Руда падлюка!!! Життя українців для нього нічого не важить
17.06.2025 12:35 Відповісти
ок допустим трамп агент кремля (хотя звучит это бредовенько). Тогда поему не действуют ни сенат ни конгресс? Или они тоже агенты кремля?))) А еще агенты кремля политки ес и орбан и короче все. Ага.
17.06.2025 12:42 Відповісти
вот да. В США не диктатура, и раз Трамп ведет себя так уже пол года без возражений, то основную часть штатовских политиков это устраивает.
17.06.2025 16:25 Відповісти
Трамп - наймогутніший КУКОЛД **********…
17.06.2025 12:44 Відповісти
******.
17.06.2025 14:01 Відповісти
АМЕРИКАНСЬКА КУРВА, Є ТАКА Ж САМА РАШИСТСЬКА КУРВА.ЯК І ВСІ ІНШІ...
17.06.2025 14:48 Відповісти
350 гігадоларів?
17.06.2025 14:54 Відповісти
G7 SUMMIT IN CANADA
https://pbs.twimg.com/media/Gtkn_tObQAAX3xd?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/Gtkn_tObQAAX3xd?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/Gtkn_tObQAAX3xd?format=jpg&name=small
17.06.2025 15:12 Відповісти
«Пис-дильщики» (Художник Марьян Каменски)
17.06.2025 15:32 Відповісти
Ну американці попали. Вибрали собі президентом російського агента по кличці "Краснов"(через червону морду напевно).Теж захотіли "поржать", очевидно...
17.06.2025 15:40 Відповісти
Попав весь світ
17.06.2025 17:16 Відповісти
чесно, вже давно слід визнати що вся ідея з санкціями була великою помилкою і перестати з ними носитися. На здатності росії вести війну санкції не відобразилися аж ніяк. Рівень життя в них звісно зменшився, але це тільки стимулює росіян йти в армію. Кожен день по 10 разів обсмоктують ці санкції в новинах...
17.06.2025 16:36 Відповісти
Судячи по висерам старого маразматика Трампидла по його відношенню до санкцій проти ***** складається враження, що коли Трампидло пориїжало в москву по бізнесу, то його трахало в тухес все фсб а ***** фотографував. І тепер старий ідіот Трампидло боїтьсчя ***** як вогню
17.06.2025 17:15 Відповісти
Идиотина. Эти кровавые деньги тебе отрыгнутся.
17.06.2025 17:33 Відповісти
Для кого він це ліпе? З китайцями він розпочав війну, то це не коштувало сша а ні бакса, а тут на матрьошках та балалайкам миліарди втратят! Снімайте цього дуріка з поста, він вже зпечений!
