Трамп заявив, що не запроваджує санкції проти РФ, бо це коштуватиме США "багато грошей"

Президент США Дональд Трамп під час саміту країн "Великої Сімки" (G7) заявив, що не поспішає запроваджувати жорсткіші санкції проти Росії, оскільки це коштуватиме його країні грошей.

Як пише Bloomberg, про це він повідомив, відповідаючи на питання журналістів, передає Укрінформ.

Зокрема, на запитання, чому він все ще не запроваджує санкції проти РФ, Трамп сказав, що хоче побачити, "чи буде підписана угода", і висловив занепокоєння з приводу того, як запровадження санкцій вплине на США.

"Не забувайте, ви знаєте, що санкції коштують нам багато грошей. Коли я накладаю санкції на країну, це коштує США багато грошей, величезних грошей, – сказав Трамп. – Це не просто, давайте підпишемо документ, в якому йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції – це не так просто. Це не просто вулиця з одностороннім рухом".

Відповідаючи на запитання про заклики європейських країн до санкцій, Трамп відповів: "Європа говорить про це, але вони ще не зробили цього. Давайте подивимося, як вони це зроблять першими".

Як повідомлялося, 16 червня у канадській провінції Альберта розпочався саміт лідерів держав-членів Групи семи. Він триватиме ще й 17 червня. Тема сесії в межах робочого сніданку в цей день була "Сильна та суверенна Україна".

Очікується, що у вівторок Президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь у саміті та проведе кілька двосторонніх зустрічей.

Атака РФ на Київ вночі 17 червня 2025 року

Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Спершу повідомлялося, що внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей. Згодом Зеленський повідомив, що наразі відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час у Києві 15 загиблих.

За даними КМВА, війська РФ спрямували на Київ та околиці 175 дронів і понад 14 крилатих ракет.

Загалом, за даними Повітряних сил, знищено 26 із 32 ракет, знешкоджено понад 400 дронів із 440.