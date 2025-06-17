Ворог спрямував на Київ та околиці 175 дронів і понад 14 крилатих ракет, - КМВА. ФОТОрепортаж
У ніч проти вівторка, 17 червня 2025 року, під час комбінованої атаки ворог спрямував на Київ та околиці столиці 175 дронів і понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві з них - балістичні.
Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Характер пошкоджень - прямою наводкою на житлову забудову. Ракетами - від верхніх поверхів до підвального приміщення. Маємо справу з конченим ворогом", - наголошує Ткаченко.
За його словами, найбільше житла і майна звичайних киян ворог знищив в Соломʼянському та Дарницькому районах. Голови РДА Сергій Мовенко та Олександр Ковтунов зараз безпосередньо на місцях, спільно з рятувальниками та комунальними залучені до ліквідації наслідків та допомоги населенню.
Зараз у Дарницькому районі також розгорнули штаб у Палаці культури "Дарниця" (вул. Геннадія Афанасьєва, 18).
У Шевченківському районі - бібліотека імені М.Костомарова (вул. Данила Щербаківського, 51), +380 98 609 13 26. Особисто координує роботу голова РДА Олександр Сазанович.
Своєю чергою, пресслужба Київської міської прокуратури публікує фото, на яких зафіксовано наслідки комбінованої атаки на столицю.
Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По москві таке не прокатить...
тримаємося 12й рік , рахуйте за щастя
Дякуємо Трампу за ненадані ППО. Дякуємо ЗЄ за відосики замість ракет.
Мляяяяяя, ау, Зе-слуга!
"Текст якось по типільному написан." (с) Добкін
А ми думали, що то русскіє.
Чи хоча б - россіянє.
Так не воюют, население оккупанта тоже должно участвовать.