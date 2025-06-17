Ворог спрямував на Київ та околиці 175 дронів і понад 14 крилатих ракет, - КМВА. ФОТОрепортаж

У ніч проти вівторка, 17 червня 2025 року, під час комбінованої атаки ворог спрямував на Київ та околиці столиці 175 дронів і понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві з них - балістичні.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Характер пошкоджень - прямою наводкою на житлову забудову. Ракетами - від верхніх поверхів до підвального приміщення. Маємо справу з конченим ворогом", - наголошує Ткаченко.

За його словами, найбільше житла і майна звичайних киян ворог знищив в Соломʼянському та Дарницькому районах. Голови РДА Сергій Мовенко та Олександр Ковтунов зараз безпосередньо на місцях, спільно з рятувальниками та комунальними залучені до ліквідації наслідків та допомоги населенню.

Зараз у Дарницькому районі також розгорнули штаб у Палаці культури "Дарниця" (вул. Геннадія Афанасьєва, 18).

У Шевченківському районі - бібліотека імені М.Костомарова (вул. Данила Щербаківського, 51), +380 98 609 13 26. Особисто координує роботу голова РДА Олександр Сазанович.

Своєю чергою, пресслужба Київської міської прокуратури публікує фото, на яких зафіксовано наслідки комбінованої атаки на столицю.





















Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей.