4 397 36

Ворог спрямував на Київ та околиці 175 дронів і понад 14 крилатих ракет, - КМВА. ФОТОрепортаж

Перші наслідки атаки

У ніч проти вівторка, 17 червня 2025 року, під час комбінованої атаки ворог спрямував на Київ та околиці столиці  175 дронів і понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві з них - балістичні.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Характер пошкоджень - прямою наводкою на житлову забудову. Ракетами - від верхніх поверхів до підвального приміщення. Маємо справу з конченим ворогом", - наголошує Ткаченко.

За його словами, найбільше житла і майна звичайних киян ворог знищив в Соломʼянському та Дарницькому районах. Голови РДА Сергій Мовенко та Олександр Ковтунов зараз безпосередньо на місцях, спільно з рятувальниками та комунальними залучені до ліквідації наслідків та допомоги населенню.

Також читайте: У столичну дев’ятиповерхівку було пряме влучання балістики. Під’їзд зруйновано до підвалу, - Клименко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зараз у Дарницькому районі також розгорнули штаб у Палаці культури "Дарниця" (вул. Геннадія Афанасьєва, 18).

У Шевченківському районі - бібліотека імені М.Костомарова (вул. Данила Щербаківського, 51), +380 98 609 13 26. Особисто координує роботу голова РДА Олександр Сазанович.

Своєю чергою, пресслужба Київської міської прокуратури публікує фото, на яких зафіксовано наслідки комбінованої атаки на столицю.

Київ після обстрілу 17 червня
Київ після обстрілу 17 червня
Київ після обстрілу 17 червня
Київ після обстрілу 17 червня
Київ після обстрілу 17 червня
Київ після обстрілу 17 червня
Київ після обстрілу 17 червня
Київ після обстрілу 17 червня
Київ після обстрілу 17 червня
Київ після обстрілу 17 червня

Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей.

Автор: 

Київ (20188) ракети (4183) Повітряні атаки на Київ (941) Шахед (1523)
Топ коментарі
+10
Тепер черга москві зустрічати таких само приход. Чи ні?
показати весь коментар
17.06.2025 08:59 Відповісти
+10
Ну як би було чим відповісти. Нажаль, складається враження, що наш максимум - два перероблених кукурудзяника в дрони камікадзе в рік і фури fpv-шок. Балістики як не було, так і немає. Аналогів шахедів, для перевантаження ППО кацапів теж щось не видно.
показати весь коментар
17.06.2025 09:03 Відповісти
+8
Не самий масований наліт, а насдіки шо пиз...ць.

Дякуємо Трампу за ненадані ППО. Дякуємо ЗЄ за відосики замість ракет.
показати весь коментар
17.06.2025 09:01 Відповісти
Тепер черга москві зустрічати таких само приход. Чи ні?
показати весь коментар
17.06.2025 08:59 Відповісти
Наші 198 по параші запустили. Результати? І Малюк ще не знає.
показати весь коментар
17.06.2025 09:03 Відповісти
Ну як би було чим відповісти. Нажаль, складається враження, що наш максимум - два перероблених кукурудзяника в дрони камікадзе в рік і фури fpv-шок. Балістики як не було, так і немає. Аналогів шахедів, для перевантаження ППО кацапів теж щось не видно.

17.06.2025 09:03 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 09:03 Відповісти
У москві мобільні мережі вимикають коли дрони летять, і все падає. А у нас шахеди з сімками київстара літають.

По москві таке не прокатить...
показати весь коментар
17.06.2025 09:06 Відповісти
Для цього лише сімки київстара придатні?
показати весь коментар
17.06.2025 09:13 Відповісти
Асфальтом швиженько закидаємо московитів і всі на шашлики.
показати весь коментар
17.06.2025 09:48 Відповісти
А ми, що на Москву спрямували? Не можемо кожен ранок 2-3 простенькими дронами аєропорти закривати їм, якщо вже не можем нанести удар?
показати весь коментар
17.06.2025 09:00 Відповісти
Вже пару раз пробували. Проблеми простих кацапів ***** не їбуть аж ніяк, так що перекриває повітряний простір чи ні, кацапи просто будуть терпіти.
показати весь коментар
17.06.2025 09:05 Відповісти
Ми не є еквівалентом московії в збройовому контексті, пора вже це усвідомити...
тримаємося 12й рік , рахуйте за щастя
показати весь коментар
17.06.2025 09:06 Відповісти
А ким ми не є еквівалентом в збройовому контексті?
показати весь коментар
17.06.2025 09:11 Відповісти
Коли ответка?
показати весь коментар
17.06.2025 09:01 Відповісти
Не самий масований наліт, а насдіки шо пиз...ць.

Дякуємо Трампу за ненадані ППО. Дякуємо ЗЄ за відосики замість ракет.
показати весь коментар
17.06.2025 09:01 Відповісти
Це ж треба, під час такої війни, в Америці президент дебіл. Цей світ прямує до загибелі.
показати весь коментар
17.06.2025 09:04 Відповісти
Знайомий дзвонив і розповідав, що напроти будинка на фото було ще одне влучання. Там колишня промзона, і ось туди в один з корпусів всередині двора і прилетіло. Досі ще горить. Так що про лише житлову забудову не зовсім правильно написали...
показати весь коментар
17.06.2025 09:04 Відповісти
Також розповідав, що жоден з шлюхєдів, які також туди летіли, не збили. Їх там було більше двадцяти. Шось там стріляли з атоматів чи кулеметів, але безрезультатно.
показати весь коментар
17.06.2025 09:07 Відповісти
20 тис протишахедних ракет, які мали йти нам відправили Ізраїлю.
показати весь коментар
17.06.2025 09:10 Відповісти
У нього взагалі таке враження склалося, що у нашої ППО ракети закінчилися. Будь-які. Бо русня витворяла все, що хотіла...
показати весь коментар
17.06.2025 09:12 Відповісти
"175 дронів і понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві з них - балістичні"
Мляяяяяя, ау, Зе-слуга!
"Текст якось по типільному написан." (с) Добкін
показати весь коментар
17.06.2025 09:06 Відповісти
Гуманітарії, сер , звідки їм знати що крилата то літак, а балістична то бомба
показати весь коментар
17.06.2025 09:29 Відповісти
Читати навчіться, експеРДИ кацопнуті
показати весь коментар
17.06.2025 09:40 Відповісти
А що там не так прочитано?
показати весь коментар
17.06.2025 15:45 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 09:08 Відповісти
В нас знову закінчились ракети для про?
показати весь коментар
17.06.2025 09:09 Відповісти
Якщо у нас дрони робить дружбан Гундосого, режисер Кирющенко тому ми і не можем москву уразити. Міндічі, ******..чі, всі дружбани зеленого сіли на оборонні кошти, тому все і так.
показати весь коментар
17.06.2025 09:11 Відповісти
В Ізраїлі,від початку останньої війни в Газі були якісь вуличні протести як проти методів Натаньяху ,так і маніфестували за війну.В Україні нема ніяких вуличних протестів щодо стилю чи методу ведення війни діючою владою,що означає ,що люди згідні і з тим як воює Зеленський,Сцирський...Якщо Україна так реагує на атаки москалів не маючи ядерної зброї,то в мене виникає дуже багато сумнівів,що якби і мали ядерну,то нічого б не робили.Скаже хтось,що якби була ядерка ,то ті б не напали(Але ж ми по їх тріяді дали,і нічого ((
показати весь коментар
17.06.2025 09:12 Відповісти
Болотні потвори вкотре розважаються, у них показові виступи перед G7.
показати весь коментар
17.06.2025 09:13 Відповісти
Рашисти?
А ми думали, що то русскіє.
Чи хоча б - россіянє.
показати весь коментар
17.06.2025 09:13 Відповісти
кацапи - тюркське - живодери! Андрофаги по природі.
показати весь коментар
17.06.2025 18:46 Відповісти
Скільки експердів *****, краще би пішли допомагати рятувальникам завали розгрібати.
показати весь коментар
17.06.2025 09:16 Відповісти
Ухилянти, тепер ваш вихід! Розкажіть про бусифікацію та про зле ТЦК, про ваші права без обов'язків, особливо на тлі цієї ночі. І про «я не народжений для війни». Кацапи вже за нас вирішили, що всі ми повинні померти. Запитання як померти? Вистрибуючи з вікна, ховаючись у квартирі під підолом дружини/мами в руїнах зруйнованого будинку чи спробувати захистити свою країну та свою сім'ю від навали цих ****** виродкив?
показати весь коментар
17.06.2025 09:18 Відповісти
Рано или поздно придется браться за приграничные области..
Так не воюют, население оккупанта тоже должно участвовать.
показати весь коментар
17.06.2025 09:25 Відповісти
Боневтіка, де відповідь по мацквє?
показати весь коментар
17.06.2025 09:29 Відповісти
Записує сльозливий відос! В ООН подивляться його і вишлють миротворців на кордон,ой ні, не вишлють, потрібно що б москва погодилася на це, ну тоді висловлять занепокоєння...
показати весь коментар
17.06.2025 11:22 Відповісти
Те, що ми досі не маємо в достатній кількості балістичних ракет, здатних нанести значні ураження інфраструктурі маськві, свідчить виключно про саботаж, мародерство, колабораціонізм та диверсійну діяльність Зеленського, ОП, Сирського, МОУ, ВРУ та КМУ! Вони діють сінхронно з білим домом та путіним, який вбиває цивільне населення України з метою примусити нас погодитись на капітуляцію. Тільки адекватна ракетна дзеркальна відповідь по містах оркостану здатна змінити ситуацію на нашу користь. Досить жувати шмарклі та перетворювати бюджетні ресурси на попіл! Горіти повинна вся расія! Або ті, хто цьому заважає!
показати весь коментар
17.06.2025 09:47 Відповісти
Своїми пасивними діями США стає союзником росії у війні проти України.
показати весь коментар
17.06.2025 10:56 Відповісти
З новою адміністрацією США це вже зовсім інша країна.принайми на наступні роки.Те, що роблять кончені москалі це все через безкарність їх вчинків. У нас є президент але він проявляє бездіяльність.Ось нещодавно прочитав, що наш ВПК працює не задіючи і половини своїх можливостей через брак держзамовлень, в цьому також трамп винен?
показати весь коментар
17.06.2025 11:18 Відповісти
 
 