РУС
Враг направил на Киев и окрестности 175 дронов и более 14 крылатых ракет, - КГВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

Первые последствия атаки

В ночь на вторник, 17 июня 2025 года, во время комбинированной атаки враг направил на Киев и окрестности столицы 175 дронов и более 14 крылатых ракет, по меньшей мере две из них - баллистические.

Об этом сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Характер повреждений - прямой наводкой на жилую застройку. Ракетами - от верхних этажей до подвального помещения. Имеем дело с конченым врагом", - отмечает Ткаченко.

По его словам, больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах. Главы РГА Сергей Мовенко и Александр Ковтунов сейчас непосредственно на местах, совместно со спасателями и коммунальщиками привлечены к ликвидации последствий и помощи населению.

Также читайте: В столичную девятиэтажку было прямое попадание баллистики. Подъезд разрушен до подвала, - Клименко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас в Дарницком районе также развернули штаб во Дворце культуры "Дарница" (ул. Геннадия Афанасьева, 18).

В Шевченковском районе - библиотека имени Н.Костомарова (ул. Даниила Щербаковского, 51), +380 98 609 13 26. Лично координирует работу председатель РГА Александр Сазанович.

В свою очередь, пресс-служба Киевской городской прокуратуры публикует фото, на которых зафиксированы последствия комбинированной атаки на столицу.

Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. В результате атаки врага на Киев погибло 14 человек.

