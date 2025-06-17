УКР
Знищено 26 із 32 ракет, знешкоджено понад 400 дронів із 440, - Повітряні сили

В Україні посилять розвиток дронової ППО

У ніч на 17 червня 2025 року війська РФ атакували Україну 472 засобами повітряного нападу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряних сил.

Чим окупанти били по Україні?

За даними Повітряних сил, війська РФ атакували:

  • 440 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, близько 280 із них – "шахеди";
  • 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл. - рф;
  • 16 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації з повітряного простору Саратовської обл. – рф;
  • 4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;
  • 9 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації із повітряного простору Бєлгородської та Брянської областей;
  • 1 протирадіолокаційною ракетою Х-31П.

"Основний напрямок удару – місто Київ!", - йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також читайте: Ворог спрямував на Київ та околиці 175 дронів і понад 14 крилатих ракет, - КМВА. ФОТОрепортаж

Що вдалося знищити нашій ППО?

 За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 – локаційно втрачені:

  • 239 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 163 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  •  2 аеробалістичні Х-47 М2 "Кинджал" (1 - лок. втр.);
  • 15 крилатих ракет Х-101;
  • 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (1 - лок. втр.);
  • 1 протирадіолокаційна ракета Х-31П (лок. втр.).

Де є наслідки?

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 34 локаціях.

Атака РФ на Київ вночі 17 червня 2025 року

Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Спершу повідомлялося, що внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей. Згодом Зеленський повідомив, що наразі відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час у Києві 15 загиблих.

За даними КМВА, війська РФ спрямували на Київ та околиці 175 дронів і понад 14 крилатих ракет.

ракети (4183) Повітряні сили (3032) Повітряні атаки на Київ (941) Шахед (1523)
+10
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
показати весь коментар
17.06.2025 10:38 Відповісти
+3
Дякуємо, Захисникам України та Західним Партнерам, за безкоштовну допомогу Мирній Україні!
Слава Україні! Тримаймося!
показати весь коментар
17.06.2025 10:46 Відповісти
+3
Зате наш Фонтанний стрибунець підтягується як *****, і вапще він маладєц і дуже Потужний...
показати весь коментар
17.06.2025 10:55 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
показати весь коментар
17.06.2025 10:38 Відповісти
Пиши уже сразу, виновато ПВО
показати весь коментар
17.06.2025 10:44 Відповісти
Дякуємо, Захисникам України та Західним Партнерам, за безкоштовну допомогу Мирній Україні!
Слава Україні! Тримаймося!
показати весь коментар
17.06.2025 10:46 Відповісти
Коли стільки буде випущено по варварській рашиській москві ? тільки тоді ворог може зрозуміти .
показати весь коментар
17.06.2025 10:51 Відповісти
Зате наш Фонтанний стрибунець підтягується як *****, і вапще він маладєц і дуже Потужний...
показати весь коментар
17.06.2025 10:55 Відповісти
Шо прЄдлагаєш?
показати весь коментар
17.06.2025 11:02 Відповісти
Зелень на каштани...
показати весь коментар
17.06.2025 11:26 Відповісти
Ну зелень зрозуміло хто, а каштани це шо?
показати весь коментар
17.06.2025 11:29 Відповісти
Шикарний результат.

Єдине незрозуміло:

2 аеробалістичні Х-47 М2 "Кинджал" (1 - локаційно втрачена)

Тобто її відхилили від завданої траєкторії? І далі вона рухалася, як то кажуть, куди Бог пошле?
показати весь коментар
17.06.2025 11:16 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 11:31 Відповісти
 
 