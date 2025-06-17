РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9483 посетителя онлайн
Новости Результат работы ПВО Массированный ракетный обстрел
2 933 18

Уничтожено 26 из 32 ракет, обезврежено более 400 дронов из 440, - Воздушные силы

В Украине усилят развитие дронной ПВО

В ночь на 17 июня 2025 года войска РФ атаковали Украину 472 средствами воздушного нападения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушных сил.

Чем оккупанты били по Украине?

По данным Воздушных сил, войска РФ атаковали:

  • 440 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, около 280 из них - "шахеды";
  • 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл;
  • 16 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации из воздушного пространства Саратовской обл;
  • 4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;
  • 9 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской и Брянской областей;
  • 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П.

"Основное направление удара - город Киев!", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Также читайте: Враг направил на Киев и окрестности 175 дронов и более 14 крылатых ракет, - КГВА. ФОТОрепортаж

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбиты огневыми средствами, 166 - локально потеряны:

  • 239 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 163 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
  • 2 аэробаллистические Х-47 М2 "Кинжал" (1 - лок. втр.);
  • 15 крылатых ракет Х-101;
  • 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (1 - лок. упр.);
  • 1 противорадиолокационная ракета Х-31П (лок. упр.).

Где последствия?

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 34 локациях.

Атака РФ на Киев ночью 17 июня 2025 года

Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. Сначала сообщалось, что в результате атаки врага на Киев погибли 14 человек. Впоследствии Зеленский сообщил, что сейчас известно о 75 раненых людях. По состоянию на это время в Киеве 15 погибших.

По данным КГВА, войска РФ направили на Киев и окрестности 175 дронов и более 14 крылатых ракет.

Автор: 

ракеты (3722) Воздушные силы (2691) Воздушные атаки на Киев (884) Шахед (1518)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
показать весь комментарий
17.06.2025 10:38 Ответить
+3
Дякуємо, Захисникам України та Західним Партнерам, за безкоштовну допомогу Мирній Україні!
Слава Україні! Тримаймося!
показать весь комментарий
17.06.2025 10:46 Ответить
+3
Зате наш Фонтанний стрибунець підтягується як *****, і вапще він маладєц і дуже Потужний...
показать весь комментарий
17.06.2025 10:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
показать весь комментарий
17.06.2025 10:38 Ответить
Пиши уже сразу, виновато ПВО
показать весь комментарий
17.06.2025 10:44 Ответить
Дякуємо, Захисникам України та Західним Партнерам, за безкоштовну допомогу Мирній Україні!
Слава Україні! Тримаймося!
показать весь комментарий
17.06.2025 10:46 Ответить
Коли стільки буде випущено по варварській рашиській москві ? тільки тоді ворог може зрозуміти .
показать весь комментарий
17.06.2025 10:51 Ответить
Зате наш Фонтанний стрибунець підтягується як *****, і вапще він маладєц і дуже Потужний...
показать весь комментарий
17.06.2025 10:55 Ответить
Шо прЄдлагаєш?
показать весь комментарий
17.06.2025 11:02 Ответить
Зелень на каштани...
показать весь комментарий
17.06.2025 11:26 Ответить
Ну зелень зрозуміло хто, а каштани це шо?
показать весь комментарий
17.06.2025 11:29 Ответить
Шикарний результат.

Єдине незрозуміло:

2 аеробалістичні Х-47 М2 "Кинджал" (1 - локаційно втрачена)

Тобто її відхилили від завданої траєкторії? І далі вона рухалася, як то кажуть, куди Бог пошле?
показать весь комментарий
17.06.2025 11:16 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 11:31 Ответить
 
 