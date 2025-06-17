Уничтожено 26 из 32 ракет, обезврежено более 400 дронов из 440, - Воздушные силы

В ночь на 17 июня 2025 года войска РФ атаковали Украину 472 средствами воздушного нападения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушных сил.

Чем оккупанты били по Украине?

По данным Воздушных сил, войска РФ атаковали:

440 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, около 280 из них - "шахеды";

2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл;

16 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации из воздушного пространства Саратовской обл;

4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;

9 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской и Брянской областей;

1 противорадиолокационной ракетой Х-31П.

"Основное направление удара - город Киев!", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Также читайте: Враг направил на Киев и окрестности 175 дронов и более 14 крылатых ракет, - КГВА. ФОТОрепортаж

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбиты огневыми средствами, 166 - локально потеряны:

239 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 163 - локально потеряны/подавлены РЭБ;

2 аэробаллистические Х-47 М2 "Кинжал" (1 - лок. втр.);

15 крылатых ракет Х-101;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (1 - лок. упр.);

1 противорадиолокационная ракета Х-31П (лок. упр.).

Где последствия?

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 34 локациях.

Атака РФ на Киев ночью 17 июня 2025 года

Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. Сначала сообщалось, что в результате атаки врага на Киев погибли 14 человек. Впоследствии Зеленский сообщил, что сейчас известно о 75 раненых людях. По состоянию на это время в Киеве 15 погибших.

По данным КГВА, войска РФ направили на Киев и окрестности 175 дронов и более 14 крылатых ракет.