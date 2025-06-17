Уничтожено 26 из 32 ракет, обезврежено более 400 дронов из 440, - Воздушные силы
В ночь на 17 июня 2025 года войска РФ атаковали Украину 472 средствами воздушного нападения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушных сил.
Чем оккупанты били по Украине?
По данным Воздушных сил, войска РФ атаковали:
- 440 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, около 280 из них - "шахеды";
- 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл;
- 16 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации из воздушного пространства Саратовской обл;
- 4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;
- 9 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской и Брянской областей;
- 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П.
"Основное направление удара - город Киев!", - говорится в сообщении.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбиты огневыми средствами, 166 - локально потеряны:
- 239 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 163 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
- 2 аэробаллистические Х-47 М2 "Кинжал" (1 - лок. втр.);
- 15 крылатых ракет Х-101;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (1 - лок. упр.);
- 1 противорадиолокационная ракета Х-31П (лок. упр.).
Где последствия?
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 34 локациях.
Атака РФ на Киев ночью 17 июня 2025 года
Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. Сначала сообщалось, что в результате атаки врага на Киев погибли 14 человек. Впоследствии Зеленский сообщил, что сейчас известно о 75 раненых людях. По состоянию на это время в Киеве 15 погибших.
По данным КГВА, войска РФ направили на Киев и окрестности 175 дронов и более 14 крылатых ракет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Україні! Тримаймося!
Єдине незрозуміло:
2 аеробалістичні Х-47 М2 "Кинджал" (1 - локаційно втрачена)
Тобто її відхилили від завданої траєкторії? І далі вона рухалася, як то кажуть, куди Бог пошле?