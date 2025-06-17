Лидеры стран G7 не смогли убедить Трампа усилить санкции против РФ, - Bloomberg

Обсуждение между лидерами стран "Большой семерки" во время ужина 16 июня не повлияло на позицию президента США Дональда Трампа о введении более жестких санкций против России.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что публично во время саммита в Канаде Трамп заявил, что санкции стоят США больших денег, и повторил эти аргументы во время ужина. Этими заявлениями он еще больше разочаровал союзников.

В то же время, ожидается, что в заявлении премьер-министра Канады Марка Карни по итогам саммита будет подчеркнута поддержка мирных инициатив благодаря усилиям США и отмечено, что Украина продемонстрировала готовность к прекращению огня, а Россия - нет.

Также ожидается, что в заявлении подчеркнут необходимость продолжать санкционное давление на Москву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер: Трамп хочет завершить войну в Украине, но не хочет напрямую давить на Путина