Лидеры стран G7 не смогли убедить Трампа усилить санкции против РФ, - Bloomberg
Обсуждение между лидерами стран "Большой семерки" во время ужина 16 июня не повлияло на позицию президента США Дональда Трампа о введении более жестких санкций против России.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что публично во время саммита в Канаде Трамп заявил, что санкции стоят США больших денег, и повторил эти аргументы во время ужина. Этими заявлениями он еще больше разочаровал союзников.
В то же время, ожидается, что в заявлении премьер-министра Канады Марка Карни по итогам саммита будет подчеркнута поддержка мирных инициатив благодаря усилиям США и отмечено, что Украина продемонстрировала готовность к прекращению огня, а Россия - нет.
Также ожидается, что в заявлении подчеркнут необходимость продолжать санкционное давление на Москву.
25.04.2025 16:08 Відповісти Видалити 3
******* стара *****. Мордор навіть в 30-ку не входить. Пусте місце взагалі.
"List of the largest trading partners of the United States"
Експорт 0,5 мільярда, імпорт 3, баланс -2,5. 3,5/5333*100=0.06.
6 ***** сотих одного відсотка це великі гроші? Шоб ти здох курва.
Іржавий просто вигадує причини щоб санкції не вводити .
В Сполучених Штатах припинила функціонування міжвідомча група, яку створювали для формування стратегії тиску на Кремль.
Цю групу організували та координували високопоставлені співробітники Ради нацбезпеки. Також йдеться про участь представників Держдепартаменту, Мінфінансів, Пентагону й розвідки.
Остаточного удару по робочій групі завдано приблизно три тижні тому, - розповідають чиновники. Сталося це, коли більшість членів Ради національної безпеки Білого дому - включно з усією командою, яка безпосередньо займалася питанням війни РФ проти України, - було звільнено в межах «широкої чистки».
Незрозуміло, хто саме наказав згорнути міжвідомчу групу. Урядовці припустили, що масштаб скорочень у відомстві зробив продовження роботи практично неможливим. Але американські чиновники зауважили, що незалежно від існування подібної групи позиція Трампа проти РФ може посилитися, була б його воля.
Також ЗМІ нагадує, що перед цим, у березні, в США призупинили роботу деяких агентств національної безпеки, які відповідали за протидію російським диверсійним і дезінформаційним операціям.
Виходить Україна виконала свою частину угоди, а США-ні, так бізнес не ведуть.
Обидві сторони це добре розуміють.