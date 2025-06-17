РУС
Лидеры стран G7 не смогли убедить Трампа усилить санкции против РФ, - Bloomberg

Трамп не усилит санкции против России

Обсуждение между лидерами стран "Большой семерки" во время ужина 16 июня не повлияло на позицию президента США Дональда Трампа о введении более жестких санкций против России.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что публично во время саммита в Канаде Трамп заявил, что санкции стоят США больших денег, и повторил эти аргументы во время ужина. Этими заявлениями он еще больше разочаровал союзников.

В то же время, ожидается, что в заявлении премьер-министра Канады Марка Карни по итогам саммита будет подчеркнута поддержка мирных инициатив благодаря усилиям США и отмечено, что Украина продемонстрировала готовность к прекращению огня, а Россия - нет.

Также ожидается, что в заявлении подчеркнут необходимость продолжать санкционное давление на Москву.

Топ комментарии
+14
А як можна переконати затичку для жопи Трампа який ліг під ***** ? Ніяк
показать весь комментарий
17.06.2025 23:20 Ответить
+8
Макрон вірить, що Трамп запровадить санкції проти Росії
показать весь комментарий
17.06.2025 23:25 Ответить
+8
Как вы думаете, какое наказание получил бы гражданин Америки, если бы вскрылось, шо он, будучи агентом фсб, дважды баллотировался на пост президента Штатов и занимал этот пост ДВАЖДЫ!!! Ему корячится пожизненное, как минималка, а рыжая псина этого не хочет и скачет перед х-лом (у которого на него компромат) на задних лапах.
25.04.2025 16:08 Відповісти Видалити 3
показать весь комментарий
17.06.2025 23:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як можна переконати затичку для жопи Трампа який ліг під ***** ? Ніяк
показать весь комментарий
17.06.2025 23:20 Ответить
за Трампа у нас/вас нема Америки
показать весь комментарий
17.06.2025 23:23 Ответить
Хто такі лідери G7 давати вказівки властелину неба над Іраном?
показать весь комментарий
17.06.2025 23:23 Ответить
Макрон вірить, що Трамп запровадить санкції проти Росії
показать весь комментарий
17.06.2025 23:25 Ответить
Ну, так трамп же сказав, що макрон завжди усе неправильно розуміє. Взагалі, французи триндять красиво, але тільки триндять - отой персонаж з другої "Матриці" не даремно порівняв французьку лайку з відчуттям підтирання шовком. Воно канечно приємно, але шовком гівно...
показать весь комментарий
17.06.2025 23:47 Ответить
ОН ЖЕ МЕССИЯ ОН ГОСПОДЬ ОН ВСЕСИЛНЫЙ *******!ТРАМП!
показать весь комментарий
17.06.2025 23:28 Ответить
Я не зміг об'яснити свому коту що він домашня тварина, а я не раб, він і далі рахує шо він цар і бог! В трампа такий самий котячий комплекс, і як ви розумієте навчити кота на лоток можно тільки тиканям ***** в гімно і піздюлей!
показать весь комментарий
17.06.2025 23:30 Ответить
Трамп, так хутко змотався, із заходів G7 в Канаді, що ця швидкість, викликала ряд питань про його адекватну реакцію, на убивство другом прутіним, Українців??
показать весь комментарий
17.06.2025 23:33 Ответить
Трамп домовився з Путіним, що не допомагає Україні і карлик робить все, що хоче, а Путін не звертає уваги на те, що Америка зробить з Іраном!!!
показать весь комментарий
17.06.2025 23:34 Ответить
Рудий імбецил продовжує заглядати в очко ху.йлу. І ніякі G7 на імбецила не вплинуть
показать весь комментарий
17.06.2025 23:35 Ответить
Сподівалися знайти в дупі пластилін?
показать весь комментарий
17.06.2025 23:35 Ответить
Я уже писал с месяц в зад - Трампон, ты палишься - ты теперь либо краснов либо полный дебил,
показать весь комментарий
17.06.2025 23:36 Ответить
Как вы думаете, какое наказание получил бы гражданин Америки, если бы вскрылось, шо он, будучи агентом фсб, дважды баллотировался на пост президента Штатов и занимал этот пост ДВАЖДЫ!!! Ему корячится пожизненное, как минималка, а рыжая псина этого не хочет и скачет перед х-лом (у которого на него компромат) на задних лапах.
25.04.2025 16:08 Відповісти Видалити 3
показать весь комментарий
17.06.2025 23:38 Ответить
А самі не здатні посилити? Шестьорки...
показать весь комментарий
17.06.2025 23:40 Ответить
Гинуть через "внутрішніх ворогів"? Не через пуйла і рашистів? Кацапе, і не "вкраїнчики", а українці.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:26 Ответить
А який сенс посилювати щось, якщо у цьому не братиме участи США?
показать весь комментарий
18.06.2025 01:57 Ответить
Трамп ганьбить США...ганьбить усі демократичні напрацювання Світу.,.щоб ти здох,руда потвора
показать весь комментарий
17.06.2025 23:41 Ответить
>>Зазначається, що публічно під час саміту в Канаді Трамп заявив, що санкції коштують США великих грошей, і повторив ці аргументи під час вечері.

******* стара *****. Мордор навіть в 30-ку не входить. Пусте місце взагалі.
"List of the largest trading partners of the United States"
Експорт 0,5 мільярда, імпорт 3, баланс -2,5. 3,5/5333*100=0.06.
6 ***** сотих одного відсотка це великі гроші? Шоб ти здох курва.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:46 Ответить
Трумп сцикло - боїться прутєна…
показать весь комментарий
17.06.2025 23:47 Ответить
Мужики, прутень, це щось потужне, чоловіче, а воно #уйло - в'яленьке і короткньке. Невже не відчуваєте сенсу визначень?
показать весь комментарий
17.06.2025 23:51 Ответить
агент кремля трамп будет только ослаблять санкции против своего хозяина((
показать весь комментарий
17.06.2025 23:52 Ответить
ПНХ , рудий клован!!
показать весь комментарий
17.06.2025 23:54 Ответить
років сорок тому бачив як півдюжини лікарів на Миропільській 8 намагались повпливати на одного пацієнта. Виглядало точно так же.
показать весь комментарий
18.06.2025 00:03 Ответить
Як можна переконати шпигуна, який давно працює на протилежну сторону? Тільки пострілом в голову. Хоч у випадку з Трампом можна запропонувати йому якийсь біг діл. Чи забрати внаглу його козирі з рукава.
показать весь комментарий
18.06.2025 00:05 Ответить
АВАМ ДОРОГИЕ МОИ НЕ КАЖЕТСЯ ЧТО НУЖНО ВВЕСТИ САНКЦИИ ДЛЯ АМЕРИКИ?ЗАПРЕТ НА ВСЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ ИЛИ ПОШЛИНА 1000%КОРОЧЕ НА ВСЁ!ИЛИ УЛЬТИМАТУМ ТРУМП В ТЮРЬМУ НА ПОЖИЗНЕННОЕ ЗА ПОДДЕРЖКУ ПУКИНАХУЛА И ВОЙНЫ!
показать весь комментарий
18.06.2025 00:11 Ответить
Гроші пропонували?
показать весь комментарий
18.06.2025 00:18 Ответить
Знову тупо збрехав , і ніхто йому навіть не заперечив . Ніяких прям - великих грошей , санкції проти рашки , для США не вартують . Достатньо подивитись на товарооборот між ними .
Іржавий просто вигадує причини щоб санкції не вводити .
показать весь комментарий
18.06.2025 00:22 Ответить
Агент Краснов виконує свою місію.
показать весь комментарий
18.06.2025 00:26 Ответить
Radio France internationale

В Сполучених Штатах припинила функціонування міжвідомча група, яку створювали для формування стратегії тиску на Кремль.
Цю групу організували та координували високопоставлені співробітники Ради нацбезпеки. Також йдеться про участь представників Держдепартаменту, Мінфінансів, Пентагону й розвідки.

Остаточного удару по робочій групі завдано приблизно три тижні тому, - розповідають чиновники. Сталося це, коли більшість членів Ради національної безпеки Білого дому - включно з усією командою, яка безпосередньо займалася питанням війни РФ проти України, - було звільнено в межах «широкої чистки».

Незрозуміло, хто саме наказав згорнути міжвідомчу групу. Урядовці припустили, що масштаб скорочень у відомстві зробив продовження роботи практично неможливим. Але американські чиновники зауважили, що незалежно від існування подібної групи позиція Трампа проти РФ може посилитися, була б його воля.

Також ЗМІ нагадує, що перед цим, у березні, в США призупинили роботу деяких агентств національної безпеки, які відповідали за протидію російським диверсійним і дезінформаційним операціям.
показать весь комментарий
18.06.2025 00:37 Ответить
Ще раз, та щоб ти здох путла шльондра руда заговенна. Щоб на тебе і всіх твоїх нащадків навалилося все горе українців, щоб ти подох у муках і горів в геєні вогняній без прощення і без строку.
показать весь комментарий
18.06.2025 01:07 Ответить
"Водночас очікується, що у заяві прем'єр-міністра Канади Марка Карні за підсумками саміту буде підкреслено підтримку мирних ініціатив завдяки зусиллям США та зазначено, що Україна продемонструвала готовність до припинення вогню, а Росія - ні.
Виходить Україна виконала свою частину угоди, а США-ні, так бізнес не ведуть.
показать весь комментарий
18.06.2025 01:10 Ответить
Цей ржавий муфлон отримав те, що хотів від України, питання часу правди, тепер йому пофіг на всі проблеми і горе українців, цей баклан кричав перед виборами, що всіх порве, все зупинить, я не можу дивитися, як вмирають люди, солдати, кров і горе... Баклан перевзувся в кацапські постоли.
показать весь комментарий
18.06.2025 01:18 Ответить
Ну то у лідерів "великої сімки" аргументи, а у ***** - компромат....
показать весь комментарий
18.06.2025 01:58 Ответить
Якщо це так, то Буданову варто зосередитися на здобутті цього компромату, потім його оприлюднити, причому так, щоб ще й перевести стрілки на Путлера. В інтересах України зіштовхнути двох старих пердунів лобами аж до взаємного обміну ядерними ударами.
показать весь комментарий
18.06.2025 02:09 Ответить
"В интересах Украины столкнуть двух старых пердунов лбами вплоть до взаимного обмена ядерными ударами."
Обидві сторони це добре розуміють.
показать весь комментарий
18.06.2025 03:12 Ответить
А що заважає решті шести учасникам G7 запровадити санкції без США? Так, вони будуть менш ефективними, але дадуть змогу будь-кому постійно клювати Трампа: ось вони ввели, а ти сцикун і путлеролиз.
показать весь комментарий
18.06.2025 02:01 Ответить
Чергове бла бла бла...
показать весь комментарий
18.06.2025 04:11 Ответить
Он слабый , уважает только силу . Европейцы силу не показывает вот клоун и боится делать санкции бо там угроза была будет и вас бомбитъ понимая трамп тупышка и поверит
показать весь комментарий
18.06.2025 06:21 Ответить
********** тряпка
показать весь комментарий
18.06.2025 06:47 Ответить
Лідери країн G6 не хочуть зацікавитися зв'язками рудої ***** з кацапнею?
показать весь комментарий
18.06.2025 07:10 Ответить
Украину сливают. Уже почти слили.
показать весь комментарий
18.06.2025 07:24 Ответить
Ну яке посилення санкцій? Для "краснова" пуйло -- миротворець у військових конфліктах.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:37 Ответить
 
 