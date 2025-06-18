УКР
Новини Саміт G7 у червні 2025 року
Саміт G7 став розчаруванням для України, - The Guardian

Підсумки саміту G7 в Канаді. Україна розчарована

Українські дипломати розчаровані, а в деяких випадках озлоблені, відмовою Дональда Трампа зробити Україну пріоритетом саміту G7.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Один із них у коментарі виданню заявив, що існує постійна небезпека, що Україна стане жертвою подій та короткочасної концентрації уваги Трампа. 

"Володимир Путін це знає, можливо, саме тому минулої ночі в Україні сталася така масштабна атака", - цитує його The Guardian.

Ще одним ударом для Києва стало накладення вето США на спільну заяву щодо України, ухвалену на саміті. Підставою стало те, що формулювання було надто антиросійським і могло б поставити під загрозу переговори з Володимиром Путіним.

"Трамп пообіцяв бути присутнім на саміті НАТО, але багато хто сумнівається, чи це станеться", - сказав німецький канцлер Фрідріх Мерц.

Водночас президент Володимир Зеленський не коментував рішення Трампа пропустити зустріч.

"З похмурим виглядом він сказав: "Нам потрібна допомога наших союзників, щоб наші солдати залишалися сильними, поки Росія не буде готова до мирних переговорів". Він наголосив: "Ми готові до безумовного припинення вогню", - пише видання.

На саміті G7 Зеленський повинен був обговорити придбання систем ППО та зброї на $50 млрд, хоча Трамп вважає, що це продовжить війну. Також президент України прагнув домогтися зниження цінової межі на російську нафту з 60 доларів до 45 доларів за барель. Проте цю ідею підтримав прем'єр Британії Кір Стармер.

Топ коментарі
+15
Не саміт, а сша. І вже давно. Колись Рейган увійшов в історію як людина, яка розвалила срср, а Трамп увійде в історію як людина, яка розвалила НАТО разом з двома ***************.
18.06.2025 14:16 Відповісти
18.06.2025 14:16 Відповісти
+14
Це не G7 тих які були колись, сильні об'єднані і самостійні.
Це зараз розгублені і зовсім не об'днені і це загроза всьому світу(
18.06.2025 14:13 Відповісти
18.06.2025 14:13 Відповісти
+8
Найбільшим розчаруванням для України і усього світу є вище політичне керівництво України - свора продажних злодюжних брехливих виродків.
18.06.2025 14:20 Відповісти
18.06.2025 14:20 Відповісти
Це не G7 тих які були колись, сильні об'єднані і самостійні.
Це зараз розгублені і зовсім не об'днені і це загроза всьому світу(
18.06.2025 14:13 Відповісти
18.06.2025 14:13 Відповісти
На фото Єрмака нема. Що там могло без нього у З.В.А. вийти!
18.06.2025 23:06 Відповісти
18.06.2025 23:06 Відповісти
То підтримав чи не підтримав?
18.06.2025 14:14 Відповісти
18.06.2025 14:14 Відповісти
Вони і коден з них розчаровання, перш за все, для власних країн і їх громадян. Немічні і не самостійні очільники ніколи не в пошані свого народа.
18.06.2025 14:15 Відповісти
18.06.2025 14:15 Відповісти
Якби ж це було перше розчарування для України від ваших самітів і т.д.🙁
18.06.2025 14:16 Відповісти
18.06.2025 14:16 Відповісти
Не саміт, а сша. І вже давно. Колись Рейган увійшов в історію як людина, яка розвалила срср, а Трамп увійде в історію як людина, яка розвалила НАТО разом з двома ***************.
18.06.2025 14:16 Відповісти
18.06.2025 14:16 Відповісти
СССР развалился при Буше, а Рейган дружил с совком.
18.06.2025 14:56 Відповісти
18.06.2025 14:56 Відповісти
Та ти шо? Рейган був антагоністом комуняк. Про яку дружбу річ.
18.06.2025 15:04 Відповісти
18.06.2025 15:04 Відповісти
Введите в Гугл картинках Рейган-Горбачев. Найдете сотни фото как они целуются взасос.
18.06.2025 15:12 Відповісти
18.06.2025 15:12 Відповісти
І що це доказує? Тоді всі очільники СРСР цілували співрозмовника взасос незважаючи на бажання візаві.
18.06.2025 15:23 Відповісти
18.06.2025 15:23 Відповісти
Все американские президенты были лютыми врагами совка, кроме Рейгана.
18.06.2025 15:13 Відповісти
18.06.2025 15:13 Відповісти
Вікіпедія цього не каже. А якраз навпаки. Що відзначився антикомуністичною політикою. А ще опустив нафту до мізеру, що потім, вже не при ньому допомогло розвалитися совку. Такий собі друзяка Москви. Зараз би побільше таких ,,друзів,, то й ***** вже б в могилі побачили.
18.06.2025 15:26 Відповісти
18.06.2025 15:26 Відповісти
Если вам так хочется пускай будет.
18.06.2025 15:28 Відповісти
18.06.2025 15:28 Відповісти
Це просто факти, а не моє бажання чи небажання.
18.06.2025 15:32 Відповісти
18.06.2025 15:32 Відповісти
Рейган назвав СРСР імперією зла. Мабуть це був доказ дружби....
18.06.2025 18:18 Відповісти
18.06.2025 18:18 Відповісти
А чому у трампа коротка концентрація уваги... ? Тому, що організатори саміту G7, не організували умови для розумово-відсталих... кімнату з іграшками, кубиками, надувними телефонами і піниками-смоктульками на паличках....
18.06.2025 14:19 Відповісти
18.06.2025 14:19 Відповісти
18.06.2025 15:05 Відповісти
18.06.2025 15:05 Відповісти
Найбільшим розчаруванням для України і усього світу є вище політичне керівництво України - свора продажних злодюжних брехливих виродків.
18.06.2025 14:20 Відповісти
18.06.2025 14:20 Відповісти
от якби Трамп був кращий то й вони б менше схематозили
18.06.2025 14:28 Відповісти
18.06.2025 14:28 Відповісти
От і не дав грошей, щоб схематозити не було на чому
18.06.2025 14:35 Відповісти
18.06.2025 14:35 Відповісти
Яких грошей, *******?!
Він навіть не продав нам за ГРОШІ ракети ППО! Твій трамп - агент *****.
18.06.2025 15:11 Відповісти
18.06.2025 15:11 Відповісти
свята правда! Агент кгб "Краснов" розвалює міжнародні інституції цивілізованого світу!
От тільки трампістам-агітаторам тут на форумі цензора з минулого року Calvados та Александр Мовчан #575353 цієї істини не довести - бо вони боти на ставці магашизму; зокрема, намагаються брехати "святий трап" і на цій гілці.
18.06.2025 14:41 Відповісти
18.06.2025 14:41 Відповісти
микола Ти дбл?без знаку питання
18.06.2025 18:12 Відповісти
18.06.2025 18:12 Відповісти
Аван, це скоріше ти, чим Микола.
18.06.2025 20:30 Відповісти
18.06.2025 20:30 Відповісти
Україна продовжує страждати із-за зелених покидьків!
18.06.2025 14:27 Відповісти
18.06.2025 14:27 Відповісти
Кажете, українські дипломати незадоволені тими подіями, які стались в Канаді на самміті G-7?

Тільки от чому не наголошуєте, хто очолює дипломатичну службу України? Ну, хоча би зацитуйте з української Конституції повноваження (права і обов'язки) Президента України в цій частині....

І одразу все стане зрозуміло. Хто, що, як, почім і чому *******, короче.
18.06.2025 14:29 Відповісти
18.06.2025 14:29 Відповісти
Не перший і не останній саміт занепокоєних. Пора було б звикнути вже.
18.06.2025 14:34 Відповісти
18.06.2025 14:34 Відповісти
Срана Європа і обісрані сцишиа показали хто вони є. А вони співучасники московських злочинців. На жаль ***** ще раз впевнилося що за злочини йому ніякого покарання не буде і воно буде вести себе ще нагліше. Україна повинна сама давати по зубам рашистам якнайболючіше і не оглядаючись що скажуть імпотенти на Заході і забути про всі угоди. Тому що йде війна на виживання а не ради якихось угод які абсолютно нічого не варті
18.06.2025 14:34 Відповісти
18.06.2025 14:34 Відповісти
Європка ще й https://epravda.com.ua/finances/skilki-groshey-rosiya-otrimaye-vid-eksportu-v-yes-u-2025-807223/ проспонсорує росію, щоб раптом ракети не закінчились.
18.06.2025 14:37 Відповісти
18.06.2025 14:37 Відповісти
Європа - чи не єдині, хто нам хто нам зараз реально допомогає.
18.06.2025 15:08 Відповісти
18.06.2025 15:08 Відповісти
"Трамп досрочно покинул саммит проигнорировав Зеленского", "Зеленский не поедет на саммит НАТО потому что там не будет Трампа".
https://www.unian.ua/world/tramp-pojihav-z-samitu-g7-proignoruvavshi-zelenskogo-the-guardian-13041813.html?_gl=1*x0nhe8*_ga*NDc3Mzc0NDA5LjE3NDkxOTg1NTY.*_ga_TECJ2YKWSJ*czE3NTAyNDYzMDEkbzMkZzAkdDE3NTAyNDYzMDEkajYwJGwwJGgw*_ga_DENC12J6P3*czE3NTAyNDYzMDEkbzMkZzAkdDE3NTAyNDYzMDEkajYwJGwwJGgxMTI2NjY2MzU5 https://www.unian.ua/world/tramp-pojihav-z-samitu-g7-proignoruvavshi-zelenskogo-the-guardian-13041813.html?

Почему абсолютно все зависит от Трампа?
18.06.2025 14:37 Відповісти
18.06.2025 14:37 Відповісти
Вони так потужно завжди обіймаються з Шашличним і хлопають його по плечам, а тут така халепа.
18.06.2025 14:44 Відповісти
18.06.2025 14:44 Відповісти
Скоро замість G7 з'явиться якийсь Z7. Учасниками будуть *********, кндр, кнр, іран, бульбостан, якась нікарагуа і USA.
18.06.2025 14:48 Відповісти
18.06.2025 14:48 Відповісти
"....Я не іду туди куди мене не запрошують"Це наслідки таких заяв
18.06.2025 15:10 Відповісти
18.06.2025 15:10 Відповісти
кварталівська дипломатія в дії
18.06.2025 16:02 Відповісти
18.06.2025 16:02 Відповісти
трамп лиже ждупу путіну? а може це кохання
18.06.2025 16:05 Відповісти
18.06.2025 16:05 Відповісти
Взагалі то є чудове правило: менше слів, більше діла !!!
18.06.2025 16:49 Відповісти
18.06.2025 16:49 Відповісти
Подякуйте українці безтолковому ішаку та його шапіто. Це все "заслуги"цього обкуреного мудака.
18.06.2025 20:45 Відповісти
18.06.2025 20:45 Відповісти
НІ МЛЯ ЦЕ НОВИЙ РІК ЧИ РІЗДВО !!!
19.06.2025 03:25 Відповісти
19.06.2025 03:25 Відповісти
Яка зовнішня політика України,у лиці зелі,такий і результат.Усі війни,це результат провальної зовнішньої політики.Це аксіома дипломатії.♥️🇺🇦♥️
19.06.2025 08:24 Відповісти
19.06.2025 08:24 Відповісти
 
 