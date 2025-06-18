Саміт G7 став розчаруванням для України, - The Guardian

Українські дипломати розчаровані, а в деяких випадках озлоблені, відмовою Дональда Трампа зробити Україну пріоритетом саміту G7.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Один із них у коментарі виданню заявив, що існує постійна небезпека, що Україна стане жертвою подій та короткочасної концентрації уваги Трампа.

"Володимир Путін це знає, можливо, саме тому минулої ночі в Україні сталася така масштабна атака", - цитує його The Guardian.

Ще одним ударом для Києва стало накладення вето США на спільну заяву щодо України, ухвалену на саміті. Підставою стало те, що формулювання було надто антиросійським і могло б поставити під загрозу переговори з Володимиром Путіним.

"Трамп пообіцяв бути присутнім на саміті НАТО, але багато хто сумнівається, чи це станеться", - сказав німецький канцлер Фрідріх Мерц.

Водночас президент Володимир Зеленський не коментував рішення Трампа пропустити зустріч.

"З похмурим виглядом він сказав: "Нам потрібна допомога наших союзників, щоб наші солдати залишалися сильними, поки Росія не буде готова до мирних переговорів". Він наголосив: "Ми готові до безумовного припинення вогню", - пише видання.

На саміті G7 Зеленський повинен був обговорити придбання систем ППО та зброї на $50 млрд, хоча Трамп вважає, що це продовжить війну. Також президент України прагнув домогтися зниження цінової межі на російську нафту з 60 доларів до 45 доларів за барель. Проте цю ідею підтримав прем'єр Британії Кір Стармер.

