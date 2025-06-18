Саміт G7 став розчаруванням для України, - The Guardian
Українські дипломати розчаровані, а в деяких випадках озлоблені, відмовою Дональда Трампа зробити Україну пріоритетом саміту G7.
Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Один із них у коментарі виданню заявив, що існує постійна небезпека, що Україна стане жертвою подій та короткочасної концентрації уваги Трампа.
"Володимир Путін це знає, можливо, саме тому минулої ночі в Україні сталася така масштабна атака", - цитує його The Guardian.
Ще одним ударом для Києва стало накладення вето США на спільну заяву щодо України, ухвалену на саміті. Підставою стало те, що формулювання було надто антиросійським і могло б поставити під загрозу переговори з Володимиром Путіним.
"Трамп пообіцяв бути присутнім на саміті НАТО, але багато хто сумнівається, чи це станеться", - сказав німецький канцлер Фрідріх Мерц.
Водночас президент Володимир Зеленський не коментував рішення Трампа пропустити зустріч.
"З похмурим виглядом він сказав: "Нам потрібна допомога наших союзників, щоб наші солдати залишалися сильними, поки Росія не буде готова до мирних переговорів". Він наголосив: "Ми готові до безумовного припинення вогню", - пише видання.
На саміті G7 Зеленський повинен був обговорити придбання систем ППО та зброї на $50 млрд, хоча Трамп вважає, що це продовжить війну. Також президент України прагнув домогтися зниження цінової межі на російську нафту з 60 доларів до 45 доларів за барель. Проте цю ідею підтримав прем'єр Британії Кір Стармер.
Це зараз розгублені і зовсім не об'днені і це загроза всьому світу(
То підтримав чи не підтримав?
Він навіть не продав нам за ГРОШІ ракети ППО! Твій трамп - агент *****.
От тільки трампістам-агітаторам тут на форумі цензора з минулого року Calvados та Александр Мовчан #575353 цієї істини не довести - бо вони боти на ставці магашизму; зокрема, намагаються брехати "святий трап" і на цій гілці.
Тільки от чому не наголошуєте, хто очолює дипломатичну службу України? Ну, хоча би зацитуйте з української Конституції повноваження (права і обов'язки) Президента України в цій частині....
І одразу все стане зрозуміло. Хто, що, як, почім і чому *******, короче.
https://www.unian.ua/world/tramp-pojihav-z-samitu-g7-proignoruvavshi-zelenskogo-the-guardian-13041813.html?_gl=1*x0nhe8*_ga*NDc3Mzc0NDA5LjE3NDkxOTg1NTY.*_ga_TECJ2YKWSJ*czE3NTAyNDYzMDEkbzMkZzAkdDE3NTAyNDYzMDEkajYwJGwwJGgw*_ga_DENC12J6P3*czE3NTAyNDYzMDEkbzMkZzAkdDE3NTAyNDYzMDEkajYwJGwwJGgxMTI2NjY2MzU5 https://www.unian.ua/world/tramp-pojihav-z-samitu-g7-proignoruvavshi-zelenskogo-the-guardian-13041813.html?
Почему абсолютно все зависит от Трампа?
Подякуйте українці безтолковому ішаку та його шапіто. Це все "заслуги"цього обкуреного мудака.