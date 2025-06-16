УКР
На саміті Альянсу в Гаазі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні МЗС

Саміт НАТО в Гаазі: коли засідання Ради Україна-НАТО

Північноатлантичний Альянс опублікував програму саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі.

Як інформує Цензор.НЕТ, ця інформація оприлюднена на сайті НАТО.

Згідно з програмою, увечері 24 червня запланована робоча вечеря Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Це єдиний публічний захід за участю держави, що не входить до Альянсу, згаданий у програмі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У попередній заяві саміту НАТО немає згадки про перспективу вступу України, - Bloomberg

У першій половині першого дня роботи саміту, 24 червня, пройде Громадський форум НАТО, на якому виступить генеральний секретар альянсу Марк Рютте. Також відбудеться Пленарне засідання Форуму оборонної промисловості саміту НАТО.

Після цього глави держав та урядів країн-союзниць у супроводі дружин і чоловіків будуть прибувати до палацу Huis ten Bosch для участі у "соціальній вечері" на запрошення Короля й Королеви Нідерландів.

За інформацією, якою володіє агентство "Інтерфакс-Україна", участь у цій вечері також візьме президент України Володимир Зеленський.

Читайте також: МЗС України: Саміт НАТО має продемонструвати силу і єдність щодо України

Нагадаємо, саміт НАТО в Гаазі відбудеться 24-25 червня 2025 року.

