На саммите Альянса в Гааге состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне МИД

Саммит НАТО в Гааге: когда состоится заседание Совета Украина-НАТО

Североатлантический Альянс опубликовал программу саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.

Как информирует Цензор.НЕТ, эта информация обнародована на сайте НАТО.

Согласно программе, вечером 24 июня запланирован рабочий ужин Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Это единственное публичное мероприятие с участием государства, не входящего в Альянс, упомянутое в программе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В предварительном заявлении саммита НАТО нет упоминания о перспективе вступления Украины, - Bloomberg

В первой половине первого дня работы саммита, 24 июня, пройдет Общественный форум НАТО, на котором выступит генеральный секретарь альянса Марк Рютте. Также состоится Пленарное заседание Форума оборонной промышленности саммита НАТО.

После этого главы государств и правительств стран-союзниц в сопровождении жен и мужей будут прибывать во дворец Huis ten Bosch для участия в "социальном ужине" по приглашению Короля и Королевы Нидерландов.

По информации, которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", участие в этом ужине также примет президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: МИД Украины: Саммит НАТО должен продемонстрировать силу и единство в отношении Украины

Напомним, саммит НАТО в Гааге состоится 24-25 июня 2025 года.

