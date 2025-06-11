В предварительном заявлении саммита НАТО нет упоминания о перспективе вступления Украины, - Bloomberg
В заявлении по итогам саммита НАТО в Гааге пока отсутствует упоминание перспективы вступления Украины в Альянс.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bloomberg, ознакомившееся с предварительным проектом декларации.
По данным журналистов, члены НАТО рассмотрят возможность включения взносов на оборону Украины в новый целевой показатель расходов, который, возможно, примут на саммите в этом месяце.
Также Альянс предложит работать над устранением барьеров в торговле оборонной продукцией. В то же время, Bloomberg пишет, что документ может претерпеть изменения, прежде чем окончательную версию согласуют на встрече в Гааге.
Сейчас декларация сосредоточена на расходах на оборону, тогда как прошлогоднее заявление содержало обещание долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности.
Прошлогоднее обещание Украине в размере 40 миллиардов долларов не было возвращено на рассмотрение.
В предыдущем проекте подтверждается обязательство союзников по коллективной обороне, что нападение на одного члена считается нападением на всех, и союзники будут принимать соответствующие меры, тогда как Трамп ранее заявлял, что США не будут защищать союзников, которые не достигли целевого показателя расходов.
Россию в заявлении признают "угрозой" евроатлантической безопасности, но не признают агрессором Украины. Также в документе нет упоминания о Китае, который ранее называли "решающим фактором, способствовавшим" вторжению России в Украину.
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БО ТАКОГО ДОСВІДУ , як у українців, ні в кого у світі нема
Вибачте, але Я БУДУ ЧЕСНИМ! Україна має продавати НОВУ ДОКТРИНУ ВІЙНИ, а не просто зброю
https://www.youtube.com/watch?v=IAfpJgUFx6U
Тепер ще дронами вирішили рашці.допомогти і не тільки їми.
Байден обіцяв Україні для захисту мирного населення 20 000 ракет від "Шахедів", а Трамп вирішив інакше…
Але погані усі інші крім нас)
Щось подібне, Українці уже проходили з 2000 років, неодноразово!!
Шредер і меркельша, з друзями з Франції, можуть деталізувати, після випенрьожу прутіна, на Мюнхенській конференції!!
Хто сказав, що ця згадка повиння бути у кожній заяві саміту НАТО