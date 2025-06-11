В предварительном заявлении саммита НАТО нет упоминания о перспективе вступления Украины, - Bloomberg

В заявлении по итогам саммита НАТО в Гааге пока отсутствует упоминание перспективы вступления Украины в Альянс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bloomberg, ознакомившееся с предварительным проектом декларации.

По данным журналистов, члены НАТО рассмотрят возможность включения взносов на оборону Украины в новый целевой показатель расходов, который, возможно, примут на саммите в этом месяце.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о требованиях РФ о не вступлении в НАТО: Они напали, когда Украина имела внеблоковый статус

Также Альянс предложит работать над устранением барьеров в торговле оборонной продукцией. В то же время, Bloomberg пишет, что документ может претерпеть изменения, прежде чем окончательную версию согласуют на встрече в Гааге.

Сейчас декларация сосредоточена на расходах на оборону, тогда как прошлогоднее заявление содержало обещание долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности.

Прошлогоднее обещание Украине в размере 40 миллиардов долларов не было возвращено на рассмотрение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте: Путь Украины к членству в Альянсе подтвержден всеми 32 союзниками

В предыдущем проекте подтверждается обязательство союзников по коллективной обороне, что нападение на одного члена считается нападением на всех, и союзники будут принимать соответствующие меры, тогда как Трамп ранее заявлял, что США не будут защищать союзников, которые не достигли целевого показателя расходов.

Россию в заявлении признают "угрозой" евроатлантической безопасности, но не признают агрессором Украины. Также в документе нет упоминания о Китае, который ранее называли "решающим фактором, способствовавшим" вторжению России в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В долгосрочной перспективе Украина станет членом НАТО, - президент Эстонии Карис