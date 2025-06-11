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Новости Саммит НАТО в Гааге
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В предварительном заявлении саммита НАТО нет упоминания о перспективе вступления Украины, - Bloomberg

Саммит НАТО. Что будет в декларации членов Альянса

В заявлении по итогам саммита НАТО в Гааге пока отсутствует упоминание перспективы вступления Украины в Альянс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bloomberg, ознакомившееся с предварительным проектом декларации.

По данным журналистов, члены НАТО рассмотрят возможность включения взносов на оборону Украины в новый целевой показатель расходов, который, возможно, примут на саммите в этом месяце.

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Также Альянс предложит работать над устранением барьеров в торговле оборонной продукцией. В то же время, Bloomberg пишет, что документ может претерпеть изменения, прежде чем окончательную версию согласуют на встрече в Гааге.

Сейчас декларация сосредоточена на расходах на оборону, тогда как прошлогоднее заявление содержало обещание долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности.

Прошлогоднее обещание Украине в размере 40 миллиардов долларов не было возвращено на рассмотрение.

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В предыдущем проекте подтверждается обязательство союзников по коллективной обороне, что нападение на одного члена считается нападением на всех, и союзники будут принимать соответствующие меры, тогда как Трамп ранее заявлял, что США не будут защищать союзников, которые не достигли целевого показателя расходов.

Россию в заявлении признают "угрозой" евроатлантической безопасности, но не признают агрессором Украины. Также в документе нет упоминания о Китае, который ранее называли "решающим фактором, способствовавшим" вторжению России в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В долгосрочной перспективе Украина станет членом НАТО, - президент Эстонии Карис

Автор: 

НАТО (10105) саммит (1206) членство в НАТО (1539)


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Топ комментарии
+4
Нове підтвердження що світ цинічний,жорстокий,брехливий.Па-Раша не визнається країною- агресором Коли так,то вже признайте її-ПА-РАШУ країною-миротворцем.ДВУЛИЧНИЕ СУКИ!
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11.06.2025 09:49 Ответить
+4
Треба звикати що Трамп працює на хутина .
Байден обіцяв Україні для захисту мирного населення 20 000 ракет від "Шахедів", а Трамп вирішив інакше…
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11.06.2025 09:55 Ответить
+2
Якщо Україна буде держати у секреті свої технічні розробки і не продавати зброю в інши краіни , як учора пістив шістка пинчука Железняк, то НАТО само буде звертатися до України з проханнями
БО ТАКОГО ДОСВІДУ , як у українців, ні в кого у світі нема
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11.06.2025 09:49 Ответить
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Без надії сподіваюсь
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11.06.2025 09:43 Ответить
На одну моркву на мотузці стало менше.
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11.06.2025 09:48 Ответить
моркву відв'язали за вказівкою Трампа
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11.06.2025 10:00 Ответить
...і путєна
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11.06.2025 13:14 Ответить
Нове підтвердження що світ цинічний,жорстокий,брехливий.Па-Раша не визнається країною- агресором Коли так,то вже признайте її-ПА-РАШУ країною-миротворцем.ДВУЛИЧНИЕ СУКИ!
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11.06.2025 09:49 Ответить
Якщо Україна буде держати у секреті свої технічні розробки і не продавати зброю в інши краіни , як учора пістив шістка пинчука Железняк, то НАТО само буде звертатися до України з проханнями
БО ТАКОГО ДОСВІДУ , як у українців, ні в кого у світі нема
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11.06.2025 09:49 Ответить
Залужний
Вибачте, але Я БУДУ ЧЕСНИМ! Україна має продавати НОВУ ДОКТРИНУ ВІЙНИ, а не просто зброю
https://www.youtube.com/watch?v=IAfpJgUFx6U
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11.06.2025 09:50 Ответить
Пінчук дбає суто про себе, тому набрав за бабки продажне кубло, розкуритив на волонтерці, до якої є теж багато, а далі буде ще більше. Це пінчука боєвий загін який методично нищив і нищіть залишки незалежності в керуванні країно, підмінаючі під себе тиском иак званих міжнародників та передачу влади фактично оцим кодлом обраним ********** радам, яким щедро ми сплачуємо зі своїх кішень. Це паралельна влада тнк, де пінчуки путєним брати на все життя.
Тепер ще дронами вирішили рашці.допомогти і не тільки їми.
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11.06.2025 13:23 Ответить
скурвилось НАТО "трампоном" ,чи то його куйло скурвив ...?
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11.06.2025 09:50 Ответить
Треба звикати що Трамп працює на хутина .
Байден обіцяв Україні для захисту мирного населення 20 000 ракет від "Шахедів", а Трамп вирішив інакше…
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11.06.2025 09:55 Ответить
не виключено .що від ракет відмовився шеф (офісу путлєра").котрий був перед тим з візитом у США ???
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11.06.2025 10:04 Ответить
А нащо вони тоді віддали рідкоземельні Трампу і Маску?
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11.06.2025 10:56 Ответить
Це був в несок у власну безпеку напівшостого.
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11.06.2025 14:07 Ответить
Ну та так, опозиція під санкціями, корупція така, що більше ніде на планеті такої немає, суди виносять рішення по дзвінку, а будь-яке підприємтсво може зупинити навіть прибиральниця з податкової.
Але погані усі інші крім нас)
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11.06.2025 09:57 Ответить
НАТО-фсьо. Сі кім та ху опустили нато в унітаз
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11.06.2025 10:15 Ответить
Верно ли, что Рабинович выиграл «Волгу» в лотерею? - Все верно. Только не Рабинович, а Иванов. И не «Волгу», а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл. (с)
Щось подібне, Українці уже проходили з 2000 років, неодноразово!!
Шредер і меркельша, з друзями з Франції, можуть деталізувати, після випенрьожу прутіна, на Мюнхенській конференції!!
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11.06.2025 10:19 Ответить
Новина ні про що.
Хто сказав, що ця згадка повиння бути у кожній заяві саміту НАТО
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11.06.2025 10:50 Ответить
Поки при владі в Штатах ця банда з рудою,обіссяною собакою на чолі,про перспективи на членство у НАТО можна забувати.
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11.06.2025 11:45 Ответить
Не приймають в НАТО країни з невирішиниими територіальними суперечками !
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11.06.2025 11:55 Ответить
та вже йдіть до біса, бо нам буде теж насрати коли до вас прийдуть у "гості" кацапи.
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11.06.2025 19:48 Ответить
 
 