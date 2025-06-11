У попередній заяві саміту НАТО немає згадки про перспективу вступу України, - Bloomberg
У заяві за підсумками саміту НАТО в Гаазі наразі відсутня згадка перспективи вступу України до Альянсу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Bloomberg, що ознайомилось із попереднім проєктом декларації.
За даними журналістів, члени НАТО розглянуть можливість включення внесків на оборону України до нового цільового показника витрат, який, можливо, ухвалять на саміті цього місяця.
Також Альянс запропонує працювати над усуненням бар'єрів у торгівлі оборонною продукцією. Водночас Bloomberg пише, що документ може зазнати змін, перш ніж остаточну версію узгодять на зустрічі в Гаазі.
Зараз декларація зосереджена на витратах на оборону, тоді як торішня заява містила обіцянку довгострокової допомоги Україні у сфері безпеки.
Торішня обіцянка Україні у розмірі 40 мільярдів доларів не була повернута на розгляд.
У попередньому проєкті підтверджується зобов'язання союзників щодо колективної оборони, що напад на одного члена вважається нападом на всіх, і союзники вживатимуть відповідних заходів, тоді як Трамп раніше заявляв, що США не захищатимуть союзників, які не досягли цільового показника витрат.
Росію у заяві визнають "загрозою" євроатлантичній безпеці, але не визнають агресором України. Також у документі немає згадки про Китай, який раніше називали "вирішальним фактором, що сприяв" вторгненню Росії в Україну.
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БО ТАКОГО ДОСВІДУ , як у українців, ні в кого у світі нема
Вибачте, але Я БУДУ ЧЕСНИМ! Україна має продавати НОВУ ДОКТРИНУ ВІЙНИ, а не просто зброю
https://www.youtube.com/watch?v=IAfpJgUFx6U
Байден обіцяв Україні для захисту мирного населення 20 000 ракет від "Шахедів", а Трамп вирішив інакше…
Але погані усі інші крім нас)
Щось подібне, Українці уже проходили з 2000 років, неодноразово!!
Шредер і меркельша, з друзями з Франції, можуть деталізувати, після випенрьожу прутіна, на Мюнхенській конференції!!
Хто сказав, що ця згадка повиння бути у кожній заяві саміту НАТО