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Новини Саміт НАТО у Гаазі
1 022 14

У попередній заяві саміту НАТО немає згадки про перспективу вступу України, - Bloomberg

Саміт НАТО. Що буде в декларації членів Альянсу

У заяві за підсумками саміту НАТО в Гаазі наразі відсутня згадка перспективи вступу України до Альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Bloomberg, що ознайомилось із попереднім проєктом декларації.

За даними журналістів, члени НАТО розглянуть можливість включення внесків на оборону України до нового цільового показника витрат, який, можливо, ухвалять на саміті цього місяця.

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Також Альянс запропонує працювати над усуненням бар'єрів у торгівлі оборонною продукцією. Водночас Bloomberg пише, що документ може зазнати змін, перш ніж остаточну версію узгодять на зустрічі в Гаазі.

Зараз декларація зосереджена на витратах на оборону, тоді як торішня заява містила обіцянку довгострокової допомоги Україні у сфері безпеки.

Торішня обіцянка Україні у розмірі 40 мільярдів доларів не була повернута на розгляд.

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У попередньому проєкті підтверджується зобов'язання союзників щодо колективної оборони, що напад на одного члена вважається нападом на всіх, і союзники вживатимуть відповідних заходів, тоді як Трамп раніше заявляв, що США не захищатимуть союзників, які не досягли цільового показника витрат.

Росію у заяві визнають "загрозою" євроатлантичній безпеці, але не визнають агресором України. Також у документі немає згадки про Китай, який раніше називали "вирішальним фактором, що сприяв" вторгненню Росії в Україну.

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Автор: 

НАТО (6561) саміт (794) членство в НАТО (1745)


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Топ коментарі
+3
Треба звикати що Трамп працює на хутина .
Байден обіцяв Україні для захисту мирного населення 20 000 ракет від "Шахедів", а Трамп вирішив інакше…
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11.06.2025 09:55 Відповісти
+2
Ну та так, опозиція під санкціями, корупція така, що більше ніде на планеті такої немає, суди виносять рішення по дзвінку, а будь-яке підприємтсво може зупинити навіть прибиральниця з податкової.
Але погані усі інші крім нас)
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11.06.2025 09:57 Відповісти
+1
Без надії сподіваюсь
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11.06.2025 09:43 Відповісти
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Без надії сподіваюсь
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11.06.2025 09:43 Відповісти
На одну моркву на мотузці стало менше.
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11.06.2025 09:48 Відповісти
моркву відв'язали за вказівкою Трампа
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11.06.2025 10:00 Відповісти
Нове підтвердження що світ цинічний,жорстокий,брехливий.Па-Раша не визнається країною- агресором Коли так,то вже признайте її-ПА-РАШУ країною-миротворцем.ДВУЛИЧНИЕ СУКИ!
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11.06.2025 09:49 Відповісти
Якщо Україна буде держати у секреті свої технічні розробки і не продавати зброю в інши краіни , як учора пістив шістка пинчука Железняк, то НАТО само буде звертатися до України з проханнями
БО ТАКОГО ДОСВІДУ , як у українців, ні в кого у світі нема
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11.06.2025 09:49 Відповісти
Залужний
Вибачте, але Я БУДУ ЧЕСНИМ! Україна має продавати НОВУ ДОКТРИНУ ВІЙНИ, а не просто зброю
https://www.youtube.com/watch?v=IAfpJgUFx6U
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11.06.2025 09:50 Відповісти
скурвилось НАТО "трампоном" ,чи то його куйло скурвив ...?
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11.06.2025 09:50 Відповісти
Треба звикати що Трамп працює на хутина .
Байден обіцяв Україні для захисту мирного населення 20 000 ракет від "Шахедів", а Трамп вирішив інакше…
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11.06.2025 09:55 Відповісти
не виключено .що від ракет відмовився шеф (офісу путлєра").котрий був перед тим з візитом у США ???
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11.06.2025 10:04 Відповісти
А нащо вони тоді віддали рідкоземельні Трампу і Маску?
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11.06.2025 10:56 Відповісти
Ну та так, опозиція під санкціями, корупція така, що більше ніде на планеті такої немає, суди виносять рішення по дзвінку, а будь-яке підприємтсво може зупинити навіть прибиральниця з податкової.
Але погані усі інші крім нас)
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11.06.2025 09:57 Відповісти
НАТО-фсьо. Сі кім та ху опустили нато в унітаз
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11.06.2025 10:15 Відповісти
Верно ли, что Рабинович выиграл «Волгу» в лотерею? - Все верно. Только не Рабинович, а Иванов. И не «Волгу», а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл. (с)
Щось подібне, Українці уже проходили з 2000 років, неодноразово!!
Шредер і меркельша, з друзями з Франції, можуть деталізувати, після випенрьожу прутіна, на Мюнхенській конференції!!
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11.06.2025 10:19 Відповісти
Новина ні про що.
Хто сказав, що ця згадка повиння бути у кожній заяві саміту НАТО
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11.06.2025 10:50 Відповісти
 
 