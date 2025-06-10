РФ хоче виведення військ НАТО з Балтії для закінчення війни в Україні, - ЗМІ

Росія вимагає від НАТО вивести війська з країн Балтії, для завершення війни в Україні.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Newsweek.

Він стверджує, що виведення військ НАТО з країн Балтії допоможе покласти край війні.

"Американська сторона вимагає практичних кроків, спрямованих на усунення корінних причин фундаментальних суперечностей між нами у сфері безпеки. Серед цих причин на першому плані стоїть розширення НАТО. Без вирішення цієї фундаментальної та найгострішої для нас (РФ – ред.) проблеми просто неможливо вирішити нинішній конфлікт у євроатлантичному регіоні", - каже Рябков.

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За його словами, розширення НАТО на схід було серед першопричин війні, і коріння конфлікту лежить не лише в самій Україні, а й у НАТО.

Коментарі російського топпосадовця знаменують собою зміну позиції Кремля, пише Newsweek.