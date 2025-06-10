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Новини Вимоги РФ щодо припинення війни
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РФ хоче виведення військ НАТО з Балтії для закінчення війни в Україні, - ЗМІ

Сергій Рябков

Росія вимагає від НАТО вивести війська з країн Балтії, для завершення війни в Україні.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Newsweek.

Він стверджує, що виведення військ НАТО з країн Балтії допоможе покласти край війні.

"Американська сторона вимагає практичних кроків, спрямованих на усунення корінних причин фундаментальних суперечностей між нами у сфері безпеки. Серед цих причин на першому плані стоїть розширення НАТО. Без вирішення цієї фундаментальної та найгострішої для нас (РФ – ред.) проблеми просто неможливо вирішити нинішній конфлікт у євроатлантичному регіоні", - каже Рябков.

Читайте: Моє завдання – вести переговори щодо територій з Путіним, який їх захопив, - Зеленський

За його словами, розширення НАТО на схід було серед першопричин війні, і коріння конфлікту лежить не лише в самій Україні, а й у НАТО.

Коментарі російського топпосадовця знаменують собою зміну позиції Кремля, пише Newsweek.

Автор: 

НАТО (6557) росія (66125) Прибалтика (8) війна в Україні (4771)


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Топ коментарі
+13
Війська НАТО у Балтиці - тому напали на Україну.... навіть не знаю як це назвати...
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10.06.2025 21:57 Відповісти
+10
ХУ ху не ХОхо під..си гнойні
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10.06.2025 21:52 Відповісти
+9
З Балтії???? А з Фінляндії та Швеції???? Це гра затягування війни і не про які перемовини річ не їде!!! Чи воно розраховує що трамп йому в цьому допоможе!!!
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10.06.2025 21:57 Відповісти
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ХУ ху не ХОхо під..си гнойні
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10.06.2025 21:52 Відповісти
Як трамп з йухлом порішають так і буде
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10.06.2025 22:02 Відповісти
Думаєте їм вдасться порішати? П'ять місяців їх "порішань" щось великого успіху не мали. Сумнівно, що більше часу принесе якісь плоди, бо з обох боків видно лише імітацію якихось переговорів...
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10.06.2025 22:21 Відповісти
Вони вже порішали, зараз ламають Європу...
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10.06.2025 22:23 Відповісти
здається мені, що цих обох старих кідарів самих порєшают.

.
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10.06.2025 22:32 Відповісти
Зараз ми живемо в 30-х минулого сторіччя і наочно бачимо реалізацію Молотова -Ріббентропа...
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10.06.2025 22:34 Відповісти
вернем всьо в зад !

.
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10.06.2025 22:34 Відповісти
Яка вишукана гра дипломатів-гопників з рашки! Ось так всі в Європі встали і побігли виганяти Балтію з НАТО! А наступного дня пуйло "сором'язливо" зразу ж запустить туди свої шахеди-герані, бо щось на кшталт нашого Павутиння їм придумать западало - нє царскоє ето дєло!
Ось до чого приводить політика умиротворення бандита! Воно з кожним разом все більше нагліє і висуває фантасмогоричні вимоги!
Якщо рижий барига на таке поведеться, то його точно хтось пристрелить!
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10.06.2025 22:34 Відповісти
Невже навіть після подібних публічних висловів державних осіб росії країни НАТО промовчать?
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10.06.2025 21:54 Відповісти
озаботяться...
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10.06.2025 22:07 Відповісти
промовчать.
невже не видно, що вони абсолютно недієздатні?
путіну слід було починати не з України, а з Європи. давно вже все б завершилось у Лісабоні
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10.06.2025 22:17 Відповісти
Згоден.
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10.06.2025 22:19 Відповісти
Згоден у сенсі що так би й було. Але не згоден якби так реально трапилось. Бо в нас навіть шансів би не було куди евакуйовувати родини. Тобто, напавши на Україну, ***** дало шанс і нам, і європейцям. Нам як мінімум вижити. Бажано перемогти. В коаліції з світом точно перемогти Москву.
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10.06.2025 22:24 Відповісти
А К У Є Т Ь...
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10.06.2025 21:54 Відповісти
Тампону це покажіть. Хоча, він одразу скаже, що США таки виходять з НАТО.
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10.06.2025 21:55 Відповісти
не одразу,ще 2 тижні думати буде.
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10.06.2025 22:05 Відповісти
+24 години і 100 днів × Х
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10.06.2025 22:13 Відповісти
Х = хто зна скільки
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10.06.2025 22:14 Відповісти
китай ось підсуне донні маленького азійського куя під ніс - донні прибіжить назад в НАТО
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10.06.2025 22:09 Відповісти
Выносить это.. единственное адекватное решение.
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10.06.2025 21:55 Відповісти
Хер вам , уб лю дки!)))
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10.06.2025 21:56 Відповісти
Трамп - слюнтяй !
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10.06.2025 21:57 Відповісти
Війська НАТО у Балтиці - тому напали на Україну.... навіть не знаю як це назвати...
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10.06.2025 21:57 Відповісти
А ще, вони нанавидять США, тому й напали на Україну
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10.06.2025 22:03 Відповісти
шизоїдна маячня кацапа рябкова.
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10.06.2025 22:07 Відповісти
Раиссия хочет? Так хотеть оно не вредно а по факту кацапы пойдут НАХ, от и все хотелки...
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10.06.2025 21:57 Відповісти
З Балтії???? А з Фінляндії та Швеції???? Це гра затягування війни і не про які перемовини річ не їде!!! Чи воно розраховує що трамп йому в цьому допоможе!!!
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10.06.2025 21:57 Відповісти
Там є війська інших країн ?
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10.06.2025 22:08 Відповісти
😂😂😂
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10.06.2025 21:58 Відповісти
А далі з Чехії , Польші та і НДР потрібно відновити ? )
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10.06.2025 21:59 Відповісти
Слідуючою хотєлкою буде шоб НАТО склало зброю
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10.06.2025 21:59 Відповісти
Так воно її і не брало до рук, щоб складати
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10.06.2025 22:01 Відповісти
Польща ж літаки піднімає
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10.06.2025 22:03 Відповісти
Але як зброю боїться їх використовувати
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10.06.2025 22:04 Відповісти
Поки є українці - для чого воно їй
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10.06.2025 22:06 Відповісти
А коли українців остаточно зламають вони готові будуть до подібного спротиву? Чи спочатку за Віслу відступлять, а може зразу навіть за Одру?
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10.06.2025 22:10 Відповісти
Казали їх очільники - коли кацапи рипнуться - вони зразу за Віслу і там гарненько дадут їм жару
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10.06.2025 22:13 Відповісти
Так може і нам потрібно було зразу стати по Дніпрі і хай кацапи спробують її форсанути?
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10.06.2025 22:17 Відповісти
Маргиналы болотные!
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10.06.2025 22:00 Відповісти
Не звертайте уваги, воно буде кожного разу виставляти вимоги на які ніхто взагалі не піде. Навіть розглядати не буде, причому В кремлі це добре знають.
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10.06.2025 22:01 Відповісти
Стесняюсь спросить рыжего дурака, мол Украина каким боком к Балтии в НАТО? ЗЫ... Трамп устроил у себя в стране бойню, чтобы откосить от Украины.
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10.06.2025 22:01 Відповісти
За 3 роки поняли, що справді з себе означає НАТО от і починають вже і його на вшивість провіряти
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10.06.2025 22:02 Відповісти
вони про це говорили ще восени 21-го року. навіть договорами там якимись трусили. їх навіть американці читали. і послали тих каців нах разом з їхнім ультиматумом. і замість манатків НАТИ до кордонів 97-го року, НАТА стала ще ближчою до цапів прийнявши у свої ряди фінів і шведів.
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10.06.2025 22:11 Відповісти
Ситуація з 21 року сильно змінилася, багато хто дійсно вірив у якусь там колективну міць НАТИ, але тепер все стало зрозуміло
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10.06.2025 22:15 Відповісти
змінилася. НАТО стало ще більшим, прийняло до своїх лав 2 країни і ослабило свого стратегічного ворога кацапню не втративши при цьому жодного свого солдата.
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10.06.2025 22:19 Відповісти
Ну нарахунок ослабили це як сказати, я думаю навпаки, що наша і кацапська армія набираються досвіду і вміння у війні нового покоління, де танки і літаки грають другорядну роль.
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10.06.2025 22:25 Відповісти
Типово для кацапні. "І щоб була я царицею морською і золота рибка була у мене на посилках"
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10.06.2025 22:03 Відповісти
Не, там попроще... типо, старый пыня заказал золотой рыбке бочку пива. Не успел моргнуть, рыбка нарисовала бочку. Пыня зачерпнул жбан, глыть-глыть-глыть.. И точно пиво, хвать золотую рыбку за хвост и давай ею охаживать о край стола, мол, ну ты, воблочка, дайошь.
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10.06.2025 22:09 Відповісти
Вони відчули,що можуть керувати кого в НАТО брати,чи не брати і вирішили спробувати,а може і таке влізе.
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10.06.2025 22:03 Відповісти
Ну а шо - лох піддається чому б і не дожать...
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10.06.2025 22:08 Відповісти
Тобто наступна ціль освободітєлєй чітко позначена...
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10.06.2025 22:06 Відповісти
Немає військ НАТО . В природі не існує . Є лише армії країн НАТО .
Дебіл вимагає вивести з країн Балтії їхні власні армії !!
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10.06.2025 22:06 Відповісти
А чого не з вивести війська НАТО з Польщі чи Фінляндії? Тільки з Балтії?
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10.06.2025 22:07 Відповісти
Тому що есвео з усіма розом не потягне, а от по черзі - норм...
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10.06.2025 22:10 Відповісти
Це все трампон ×уйла розпестив мінетами, тому свині і лізуть в хату.
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10.06.2025 22:09 Відповісти
трамп - ТАКО !!! нікчемна серлива кука в перекладі.
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10.06.2025 22:10 Відповісти
НАТО може поділитись з Україною ядеркою (пуйло ж надав ядерку білорусам та кндр)
І одразу хотєлки в рєпоєдів зникнуть навіки!
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10.06.2025 22:12 Відповісти
Трамп на все погодиться
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10.06.2025 22:12 Відповісти
От саме через те, що касапи ультимативно вимагають від НАТО фактично самороспуститися способом виключення з своїх членів попервах країн Балтії (далі - будуть ультиматуми стосовно інших) - от саме тому на будь-яких переговорах з касапами про т.зв. "про мир" поруч з Україною партнерами-союзниками на переговорах мають знаходитись члени НАТО. Можна, щоб і всі знаходились - але, якщо не хоче Трамп цього, то достатньо буде Британії, Німеччини, Франції, можливо, ще й Польщі, Литви, по бажанню.

І нехай касапи з трампом (агентом кгб Красновим) хоч як хочуть виють, що будуть розмовляти лише з Україною - на це зважати не потрібно. Не будуть сідати в переговори - то й не треба; це вони так відмовляються від них.
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10.06.2025 22:12 Відповісти
как раша идёт вперед и захватывает территории и с ее экономикой, я бы вообще просил чтоб НАТО нахер закрылось и сидели тихо
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10.06.2025 22:14 Відповісти
Как можно вывести войска НАТО из стран Балтии если страны Балтии являются членами НАТО.
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10.06.2025 22:14 Відповісти
Мабуть є війська інших країн, а їх 2 тисячі, залишаться
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10.06.2025 22:19 Відповісти
Очевидно шляхом виключення країн Балтії з НАТО.
Але, тепер, після кидка України процес піде легше...
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10.06.2025 22:19 Відповісти
Самі по собі вони становлять небезпеку тільки собі, у них може навіть танк є для параду.
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10.06.2025 22:25 Відповісти
Ну у вас танків теж поменшало так що ви з ними нарівні...
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10.06.2025 22:30 Відповісти
Це до теми американців «це не наша війна». На самому початку ті ж претензії були і Захід мовчав! Тепер що скажуть? Чия війна, панове в Білому домі?
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10.06.2025 22:14 Відповісти
Цікаво, а Чубчик погодиться Білий дім підірвати? Ну, для усунення першопричин...
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10.06.2025 22:16 Відповісти
Ця заява рабсіян- оголошення про майбутній напад на країни Балтії.
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10.06.2025 22:16 Відповісти
Ти чьо, заднєпріводний! На початку СВО вимога була - кордони НАТО на 97-й рік. Може кувалдой по ***** захотів?
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10.06.2025 22:16 Відповісти
Та давай вивід військ Нато з Угорщини
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10.06.2025 22:22 Відповісти
Трампушка стопами Чемберлена семимильними шагами крокує до третьої світової війни. Браво, Америка!
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10.06.2025 22:22 Відповісти
та да , беріть розбіг ...щаззз...досить шо на угоду русні ,українське ЯО з літаками віддали рашистам ...а тепер ше НАТО, посунути забагали ...то ху* ло хай свою забаганку сі з кімом запропонує як альтернативу ...своєї бункерної валізи ...шоб всі втрьох розмістилися ...
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10.06.2025 22:33 Відповісти
Скільки проблем у кацап..в від сусідів.. То воно краще каца..ів знищити і у нас проблем не буде і їм в раю буде нормас..І планета земля буде існувати в іділії
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10.06.2025 22:33 Відповісти
 
 