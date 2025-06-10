РФ хоче виведення військ НАТО з Балтії для закінчення війни в Україні, - ЗМІ
Росія вимагає від НАТО вивести війська з країн Балтії, для завершення війни в Україні.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Newsweek.
Він стверджує, що виведення військ НАТО з країн Балтії допоможе покласти край війні.
"Американська сторона вимагає практичних кроків, спрямованих на усунення корінних причин фундаментальних суперечностей між нами у сфері безпеки. Серед цих причин на першому плані стоїть розширення НАТО. Без вирішення цієї фундаментальної та найгострішої для нас (РФ – ред.) проблеми просто неможливо вирішити нинішній конфлікт у євроатлантичному регіоні", - каже Рябков.
За його словами, розширення НАТО на схід було серед першопричин війні, і коріння конфлікту лежить не лише в самій Україні, а й у НАТО.
Коментарі російського топпосадовця знаменують собою зміну позиції Кремля, пише Newsweek.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
.
Ось до чого приводить політика умиротворення бандита! Воно з кожним разом все більше нагліє і висуває фантасмогоричні вимоги!
Якщо рижий барига на таке поведеться, то його точно хтось пристрелить!
невже не видно, що вони абсолютно недієздатні?
путіну слід було починати не з України, а з Європи. давно вже все б завершилось у Лісабоні
Дебіл вимагає вивести з країн Балтії їхні власні армії !!
І одразу хотєлки в рєпоєдів зникнуть навіки!
І нехай касапи з трампом (агентом кгб Красновим) хоч як хочуть виють, що будуть розмовляти лише з Україною - на це зважати не потрібно. Не будуть сідати в переговори - то й не треба; це вони так відмовляються від них.
Але, тепер, після кидка України процес піде легше...