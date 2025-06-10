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Новини Вимоги РФ щодо припинення війни Меморандум про припинення вогню
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Моє завдання – вести переговори щодо територій з Путіним, який їх захопив, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська делегація на перемовинах у Стамбулі визнала, що їхній "мирний меморандум" – ультиматум для України. Він готовий обговорювати питання повернення окупованих територій України лише з диктатором РФ.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю угорському виданню Válasz Online, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи меморандум, який пропонує Україна для переговорів з РФ, та чому на переговорах 2 червня не згадувалося про кордони 1991 року, Зеленський зазначив, що український меморандум є основою для переговорів.

При цьому українська делегація в Стамбулі має мандат на обговорення гуманітарних питань –– питання військовополонених та викрадених дітей –– або припинення вогню.

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"Однак у них (росіян — ред.) немає мандата на обговорення суверенітету та територіальної цілісності України. Це наше власне конституційне питання. Це моя робота — вести переговори щодо територій — і Путіна, який їх захопив. Я не буду обговорювати свою позицію з цього приводу ні з ким іншим", - наголосив Зеленський. 

Президент нагадав, що Україна за жодних обставин не готова визнавати на юридичному рівні окуповані території російськими.

Водночас якщо Україна отримає адекватні гарантії безпеки, то територіальні питання можна буде вирішити дипломатичним шляхом, а не військовим.

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"Ми хочемо покласти край війні, але для цього потрібна воля обох сторін. Якщо інша сторона не готова до цього, вона завжди щось придумає. Вони навіть сказали нашій делегації: "Ми знаємо, що наш меморандум – це ультиматум, і ви його не приймете". Таким чином, питання не в якості стамбульського формату, а в тому, що робити з брехнею росіян", - зазначив він.

Саме тому, за словами голови держави, Україні потрібні сильні посередники — щоб РФ не могла відмовитися від домовленостей, досягнутих на переговорах.

"Сполучені Штати нині не виглядають сильним посередником: росіяни сказали їм не сідати за стіл переговорів, і вони просто пішли. Чому? Через їхню м'яку політику щодо Росії", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24374) територіальна цілісність (178) переговори з Росією (1303) війна в Україні (4750)


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Топ коментарі
+12
зе!лідар, живий бох во плоті!
сам собі ставить завдання. сам собі їх виконує.
всьо! приїхали!
фляга засвистіла по повній.
сьомий рік необраного виконуючого.
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10.06.2025 16:04 Відповісти
+7
Заглянуть тіпа в очко тупіна?
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10.06.2025 16:08 Відповісти
+7
за словами голови держави

Голова держави. ОЦЕ. Голова держави. Яка ж то держава, у якої ОЦЕ - голова?
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10.06.2025 16:12 Відповісти
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зе!лідар, живий бох во плоті!
сам собі ставить завдання. сам собі їх виконує.
всьо! приїхали!
фляга засвистіла по повній.
сьомий рік необраного виконуючого.
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10.06.2025 16:04 Відповісти
Так скажи своїм кацапам, щоб здриснули з України, тоді ВР відмінить воєнний стан та призначить вибори всіх гілок влади. А патякати про нелегітимного багато розуму не треба. Ти скжи як їх провести ці вибори не порушуючи Конституцію України.
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10.06.2025 16:14 Відповісти
Твоя робота - показати де анонсована балістика й мільйон дронів. Будуть ракети - будуть переговори.
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10.06.2025 16:07 Відповісти
Заглянуть тіпа в очко тупіна?
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10.06.2025 16:08 Відповісти
Пустозвон пафосний
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10.06.2025 16:08 Відповісти
за словами голови держави

Голова держави. ОЦЕ. Голова держави. Яка ж то держава, у якої ОЦЕ - голова?
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10.06.2025 16:12 Відповісти
Ти не пересічний українець, а ботяра кацапсяча.
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10.06.2025 16:15 Відповісти
І чому ж це?.... Чи ти згодний з тим, що оце - голова України?
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10.06.2025 16:16 Відповісти
До чого тут згодний чи не згодний? Я за нього не голосував в 2019-му, але вумний нарід зробив свій вибір. Але зараз ті хто за нього голосував його критикують та вимагають іншого. А от як це зробити під час бойових дій та введеного воєнного стану в країні цьому вумному наріду невідомо. Аби попиНдіти... Вони і в 2019-му прикололись і зараз ще раз хочуть приколотись.
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10.06.2025 16:33 Відповісти
Найперше, що треба зрозуміти - продовження "керування" зелених гнид Україна не витримає. НЕ витримає. Тобто - "переможемо, потім розберемося" - дурня - бо не буде можливості "розібратися". Якщо це усвідоміти - тоді треба не шукати аргументи - чому НІ, а шукати шляхи - ЯК це зробити, коли Ви вірно зазначили - війна.
Законний і легітимний шлях є. Потрібно тільки аби патріоти України перестали талдичити "не на часі"... Бо точно "на часі"...
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10.06.2025 16:46 Відповісти
Ну то озвуч цей шлях. Я провести вибори?
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10.06.2025 17:10 Відповісти
Не вибори. Вибори дійсно провести не можна. Є інший шлях - законний і результативний.
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10.06.2025 17:14 Відповісти
Так який? Сформувати уряд порятунку України? А хто його буде формувати? Ті ж самі зелені?
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10.06.2025 17:16 Відповісти
а ти чий ботяра що так активно сереш на кожен допис??? подоляцький???
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10.06.2025 16:27 Відповісти
Я нічий, я сам пособі
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10.06.2025 16:34 Відповісти
Це ти про Мерца?
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10.06.2025 17:23 Відповісти
Про шо переговори? - те шо путлєр захопив він не віддасть - мир і коли рашці стане недобре - можна відбити
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10.06.2025 16:12 Відповісти
І ФСЬО ?!?
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10.06.2025 16:15 Відповісти
Фсьо! Для всього решти є Єрмак. І тут він не збрехав.
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10.06.2025 16:27 Відповісти
ЗГИНЬ ГНОЙ
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10.06.2025 16:16 Відповісти
Взагалі-то правильно не "гной", а "гній". Хоча, чого тобі у Нідерландах перейматися?
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10.06.2025 17:27 Відповісти
Яка мета цього? Якщо немає конкретної мети це звичайний цирк який вже не діє ні на кого
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10.06.2025 16:18 Відповісти
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10.06.2025 16:20 Відповісти
Хлафная задача каштантилипацы вовремя сыбацца на бычачий холм. 🤣🤣🤣
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10.06.2025 16:20 Відповісти
Взагалі то робота влади - звільнення України від орди, а переговори то таке, ППР.
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10.06.2025 16:23 Відповісти
Владімір Алєксандровіч все норовіт заглянути одному діду пришелепкуватому в анус...
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10.06.2025 16:26 Відповісти
Точно? Почитати Конституцію і свої посадові обов'язки за 6 років так і не спромігся?
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10.06.2025 16:26 Відповісти
Согласно статье 102 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Конституции Украины, Президент Украины является Главой государства и выступает от его имени, является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина.
А не предателем и звиздоболом
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10.06.2025 16:28 Відповісти
А Конституції на суфлері не було, хто її прочитає!
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10.06.2025 16:35 Відповісти
твоє завдання відвоювати і повернути українські теріторії ,які ти конченне 🤡 рило ,здало після Стамбулу в 2022 р !!!
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10.06.2025 16:56 Відповісти
Моя задача - вести переговоры о территориях с Путиным, который их захватил, - Зеленский Источник: https://censor.net/ru/n3557138
==============
Так твоя шобла у Стамбулі, у 2022 році, підписала капітуляцію з москалями
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10.06.2025 16:56 Відповісти
ЗЕбіл,ти що дурак?100% що пуйло не піде ніколи на повернення територій,ти це розумієш?Про що можна з ним домовитись,тим паче що ти вже раз хотів подивитись йому не то в очі,не то в дупу.Тільки жорсткі санкції від котрих через місяць ножки Трампа попросили і озброєння ЗСУ(найкращий дипломат всього часу і народів).Над цим ти повинен працювати (не Єрмак,бо з ним західні лідери не дуже хочуть зустрічатись).Ти і Сибіга з послами і дипломатами.Не можете самі,підключайте попередніх дипломатів і президентів у яких є вага в світі і з ними рахуються.
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10.06.2025 17:15 Відповісти
 
 