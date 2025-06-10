Моє завдання – вести переговори щодо територій з Путіним, який їх захопив, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська делегація на перемовинах у Стамбулі визнала, що їхній "мирний меморандум" – ультиматум для України. Він готовий обговорювати питання повернення окупованих територій України лише з диктатором РФ.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю угорському виданню Válasz Online, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи меморандум, який пропонує Україна для переговорів з РФ, та чому на переговорах 2 червня не згадувалося про кордони 1991 року, Зеленський зазначив, що український меморандум є основою для переговорів.

При цьому українська делегація в Стамбулі має мандат на обговорення гуманітарних питань –– питання військовополонених та викрадених дітей –– або припинення вогню.

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"Однак у них (росіян — ред.) немає мандата на обговорення суверенітету та територіальної цілісності України. Це наше власне конституційне питання. Це моя робота — вести переговори щодо територій — і Путіна, який їх захопив. Я не буду обговорювати свою позицію з цього приводу ні з ким іншим", - наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що Україна за жодних обставин не готова визнавати на юридичному рівні окуповані території російськими.

Водночас якщо Україна отримає адекватні гарантії безпеки, то територіальні питання можна буде вирішити дипломатичним шляхом, а не військовим.

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"Ми хочемо покласти край війні, але для цього потрібна воля обох сторін. Якщо інша сторона не готова до цього, вона завжди щось придумає. Вони навіть сказали нашій делегації: "Ми знаємо, що наш меморандум – це ультиматум, і ви його не приймете". Таким чином, питання не в якості стамбульського формату, а в тому, що робити з брехнею росіян", - зазначив він.

Саме тому, за словами голови держави, Україні потрібні сильні посередники — щоб РФ не могла відмовитися від домовленостей, досягнутих на переговорах.

"Сполучені Штати нині не виглядають сильним посередником: росіяни сказали їм не сідати за стіл переговорів, і вони просто пішли. Чому? Через їхню м'яку політику щодо Росії", - додав Зеленський.

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