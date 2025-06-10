Зеленський: Орбан використовує війну в Україні та моє обличчя для виборів. Я не давав згоди
Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує тему війни Росії проти України у власних політичних інтересах перед парламентськими виборами.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зеленський назвав політику Орбана антиукраїнською та зазначив, що вона не відображає позицію всього угорського суспільства. "Політика Віктора, на жаль, спрямована проти України. І проти Європи. Він використовує це у своїй внутрішній політиці: він хоче використати війну в Україні в своїх інтересах на виборах. Це нечесно", - наголосив президент.
Він також додав, що дії угорського прем’єра є "історичною помилкою", яка може призвести до радикалізації суспільства та зростання антиукраїнських настроїв в Угорщині.
"Я не можу посміхатися і обійматися, коли бачу, що відбувається насправді. Бо реальність не повинна відрізнятися від політики. Якщо ви готові до чесних відносин, ми знайдемо рамки. Але так, використовуючи моє обличчя для власних виборів? Я не давав на це згоди. Я президент іншої країни", - підкреслив Зеленський.
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Атож!
Хто ж не знає, як у магії вуду можуть використати зображення людини!
Вова - твоїм обличчям таки можна налякати угорців - Орбан спокійнісінько може казати - якщо не я, то буде отаке небрите зелене чувирло - і угорців кидає в холодний піт.
P.S. Щоб у агента кремля вибити грунт з під ніг - зауважу, що я - не прихильник Зе-шапіто
Але Орбан - урази гірший.
Гірше лише пуйло і його пудель - ТАКО
Хоча стоп...
От тільки для цього Угорщині навіть війни з кацапією не потрібно
У Орбана треба вчитись як проводити зовнішню політику тим, хто вже воює 11 років на своїй розбомбленій території.
Факт чек : фейки
1) В Угорщині зараз інфляції найвищий у Європі
Тому про економіку Угорщини ти можеш так розповідати тим лохам хто не мають фактів
2) Орбан це приклад троянського коня
І в нього можна лише вчитись як НЕ ТРЕБА робити
3) Орбан по суті є диктатором , придушення мітингів опозиції за допомогою сльозогінного газу
Не дивно, що паскудам і тварюка з ТАКО-секти він довподоби
Але ЄС продовжує блокувати фінансування Угорщини саме через його диктаторсько діяльність
Лише паскуди по типу ТАКО-кремлівської шобли можуть топити за диктатора Орбана
Угорці ж при зустрічи у ЄС вибачаються за дії свого диктаторського виродка яким самі ж гидують
Знов тебе розмазав по факту , підкацапник *******
Це не на угорщину зараз рашка напала , а на нас
Такі дебіли як ви давали нам 3 дні , а у підсумку боремося 3 роки і вже 1 000 000 ваших рашиських друзів у грунт поклали
А ЄС , дяка богові, навідмінно від твого ФША , не тільки не зупинили поставки зброї , а нарощують її замінюючи , нехай і поступово, ті 50% зброї ,які нам тепер не поставляє твій , "пудель Кремля" - ТАКО
Бачучи всю цю фашизацію і перетворення США у ФША інші , притомні, країни почали обирати анти-трампістів
Канада , Австралія , Германія і навіть Румунія
Бо таке лайно , як зараз в ФША - нікому не треба
Вирок : дебіл знов попущен фактами Скавчи далі , шавко, мені , українцю - це довподоби
зе!гніду зневажаю, кожною клітиною свого тіла.
Мені важливи обидва ,бо у обох рило у пушку
трамп, використовує обличчя зе!поца.
орбан використовує обличчя зе!скомороха.
плєшива крємлядь використовує обличчя зе!гніди.
ісус із назарета, один в один обличчя зе!гундоса. тим більше що вони сородичі.
Ні.
То для чого це робити аби винлядати ще слабшим і не здатним покарати тих, хто пейрейшов вже всі ознаки притомності в своїх передвиборчих брудних перегонах. Орбан гімно рідке, але усіідомив шо наслідкив за цю зухвалість не буде.
коли сказав що Україна приймає з усіх боків.
ось і угорщина ззаду прилаштувалася.
Точніше буде - президент від іншої країни.
І Орбан робить помилку,коли показує обличчя "слуги народу". Термін "слуга народу"-це сталінський термін і не лише,а також спосіб управління тоталітарною державою при сприянні народних депутатів,яких Сталін з насмішкою називав "слугами народу".
Якщо Орбан вчепитися за сталінський термін "слуга народу",який касапи повісили на одного недоумка,то він програє,що зрештою, не так і погано для самих мадьярів буде...