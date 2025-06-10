Зеленський: Орбан використовує війну в Україні та моє обличчя для виборів. Я не давав згоди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує тему війни Росії проти України у власних політичних інтересах перед парламентськими виборами.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський назвав політику Орбана антиукраїнською та зазначив, що вона не відображає позицію всього угорського суспільства. "Політика Віктора, на жаль, спрямована проти України. І проти Європи. Він використовує це у своїй внутрішній політиці: він хоче використати війну в Україні в своїх інтересах на виборах. Це нечесно", - наголосив президент.

Він також додав, що дії угорського прем’єра є "історичною помилкою", яка може призвести до радикалізації суспільства та зростання антиукраїнських настроїв в Угорщині.

"Я не можу посміхатися і обійматися, коли бачу, що відбувається насправді. Бо реальність не повинна відрізнятися від політики. Якщо ви готові до чесних відносин, ми знайдемо рамки. Але так, використовуючи моє обличчя для власних виборів? Я не давав на це згоди. Я президент іншої країни", - підкреслив Зеленський.

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