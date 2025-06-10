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Новини Антиукраїнська позиція Орбана
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Зеленський: Орбан використовує війну в Україні та моє обличчя для виборів. Я не давав згоди

Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує тему війни Росії проти України у власних політичних інтересах перед парламентськими виборами.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський назвав політику Орбана антиукраїнською та зазначив, що вона не відображає позицію всього угорського суспільства. "Політика Віктора, на жаль, спрямована проти України. І проти Європи. Він використовує це у своїй внутрішній політиці: він хоче використати війну в Україні в своїх інтересах на виборах. Це нечесно", - наголосив президент.

Він також додав, що дії угорського прем’єра є "історичною помилкою", яка може призвести до радикалізації суспільства та зростання антиукраїнських настроїв в Угорщині.

"Я не можу посміхатися і обійматися, коли бачу, що відбувається насправді. Бо реальність не повинна відрізнятися від політики. Якщо ви готові до чесних відносин, ми знайдемо рамки. Але так, використовуючи моє обличчя для власних виборів? Я не давав на це згоди. Я президент іншої країни", - підкреслив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24374) Віктор Орбан (574) війна в Україні (4750)


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Топ коментарі
+12
Та кому ти там треба? Відкрию секрет - ти і тут ***** нікому не потрібен.
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10.06.2025 13:18 Відповісти
+8
Орбан використовує війну в Україні та моє обличчя для виборів

Вова - твоїм обличчям таки можна налякати угорців - Орбан спокійнісінько може казати - якщо не я, то буде отаке небрите зелене чувирло - і угорців кидає в холодний піт.
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10.06.2025 13:20 Відповісти
+6
Обана🤣🤣🤣
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10.06.2025 13:17 Відповісти
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Обана🤣🤣🤣
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10.06.2025 13:17 Відповісти
Звязда образилася.
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10.06.2025 13:22 Відповісти
Вирішив шо з орбана можна бабло збити за використання його морди🤣🤣🤣
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10.06.2025 13:23 Відповісти
От я б на місці звязди використав би без згоди обличчя Орбана.
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10.06.2025 13:25 Відповісти
Орбан використовує війну в Україні та моє обличчя для виборів. Я не давав згоди

Атож!
Хто ж не знає, як у магії вуду можуть використати зображення людини!
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10.06.2025 13:18 Відповісти
Та кому ти там треба? Відкрию секрет - ти і тут ***** нікому не потрібен.
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10.06.2025 13:18 Відповісти
А ти за "всіх" не розписуйся!..
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10.06.2025 13:47 Відповісти
Невже ти перший, хто визнає, що голосував за зелебобіка?) Невже визнаєш, що ти один із 73%?)
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10.06.2025 13:51 Відповісти
Мені потрібний. До кінця війни. І так думає більшість українців згідно опитувань. Тільки кацапські боти-провокатори хочуть зміни верховного головнокомандувача і вибори в Україні зараз.
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10.06.2025 14:31 Відповісти
Орбан використовує війну в Україні та моє обличчя для виборів

Вова - твоїм обличчям таки можна налякати угорців - Орбан спокійнісінько може казати - якщо не я, то буде отаке небрите зелене чувирло - і угорців кидає в холодний піт.
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10.06.2025 13:20 Відповісти
Якщо для вас Орбан краще за Зе то ви дійсно не розумієтесь ані в Українській ані в Угорській ситуації
P.S. Щоб у агента кремля вибити грунт з під ніг - зауважу, що я - не прихильник Зе-шапіто
Але Орбан - урази гірший.
Гірше лише пуйло і його пудель - ТАКО
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10.06.2025 13:23 Відповісти
Для мене Орбан не кращий за Зеленського. Але мова йде про угорців - а для них Орбан таки кращий за Зеленського.
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10.06.2025 13:25 Відповісти
Безумовно Орбан гірший. Інфляція, війни, зубожіння народу, масова еміграція в інші країни, майже всі пенсіонери за межею бідності... Таки вірно, Орбан просто капець яке мудило

Хоча стоп...
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10.06.2025 13:26 Відповісти
Не яких стопів , Серьожка, ти вірно описав Угорщину
От тільки для цього Угорщині навіть війни з кацапією не потрібно
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10.06.2025 13:53 Відповісти
Як подивитись. Якщо порівнювати Угорщину із іншими країнами Європи, то так, справи там не дуже. Рівень інфляції у січні в Угорщині складав 5,7%, тоді як середній показник по Європі - 2.8. Але, тут мова йде про батл гундосого і орбана. В нас інфляція 15.7%, тому краще б гундосий вже мовчав би
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10.06.2025 14:15 Відповісти
Орбан їсть європейську євро-капусту і дешеві кацапські енергоресурси одночасно. При цьому сидить собі в мирній Угорщині в ЄС і НАТО.
У Орбана треба вчитись як проводити зовнішню політику тим, хто вже воює 11 років на своїй розбомбленій території.
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10.06.2025 13:26 Відповісти
Лол , не дивно , що прибічники ТАКО захищають його шавку Орбана , але
Факт чек : фейки
1) В Угорщині зараз інфляції найвищий у Європі
Тому про економіку Угорщини ти можеш так розповідати тим лохам хто не мають фактів
2) Орбан це приклад троянського коня
І в нього можна лише вчитись як НЕ ТРЕБА робити
3) Орбан по суті є диктатором , придушення мітингів опозиції за допомогою сльозогінного газу
Не дивно, що паскудам і тварюка з ТАКО-секти він довподоби
Але ЄС продовжує блокувати фінансування Угорщини саме через його диктаторсько діяльність

Лише паскуди по типу ТАКО-кремлівської шобли можуть топити за диктатора Орбана
Угорці ж при зустрічи у ЄС вибачаються за дії свого диктаторського виродка яким самі ж гидують
Знов тебе розмазав по факту , підкацапник *******
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10.06.2025 13:57 Відповісти
Залишилось тільки порівняти вищевиригане з українськими успіхами в безпеці, економіці і демократії. Ну зате словесної підтримки і схваленнь від ЄС куди більше ніж для Угорщини - а це, як відомо, визначальний фактор потужних реформ і перемог.
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10.06.2025 14:00 Відповісти
Не дивно, що справжні американці звуть вас, ТАКО-сектантів - погано образованими.
Це не на угорщину зараз рашка напала , а на нас
Такі дебіли як ви давали нам 3 дні , а у підсумку боремося 3 роки і вже 1 000 000 ваших рашиських друзів у грунт поклали
А ЄС , дяка богові, навідмінно від твого ФША , не тільки не зупинили поставки зброї , а нарощують її замінюючи , нехай і поступово, ті 50% зброї ,які нам тепер не поставляє твій , "пудель Кремля" - ТАКО
Бачучи всю цю фашизацію і перетворення США у ФША інші , притомні, країни почали обирати анти-трампістів
Канада , Австралія , Германія і навіть Румунія
Бо таке лайно , як зараз в ФША - нікому не треба
Вирок : дебіл знов попущен фактами Скавчи далі , шавко, мені , українцю - це довподоби
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10.06.2025 14:07 Відповісти
В тому й проблема, що поки мадяри жеруть бограч з вином і слухають про свого поганого Орбана, українці кожної ночи слухають ракетно-дронові обстріли і героїчні запевнення єврозйобіків про потужні поставки зброї, пекельні санкції, тотальну боротьбу і знищення мільйонів кацапів (з одночасним просуванням фронту на Захід)
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10.06.2025 14:13 Відповісти
от, особисто мені насрати на орбана з говерли.
зе!гніду зневажаю, кожною клітиною свого тіла.
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10.06.2025 13:28 Відповісти
А мені не насрати , що ця прокремлівська паскуда Орбан ********** анти-українські наративи Кремля
Мені важливи обидва ,бо у обох рило у пушку
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10.06.2025 13:45 Відповісти
що це таке за Válasz Online, чим дихає, який розмір, є місцеві, що скажите?
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10.06.2025 13:21 Відповісти
Ми уже таке Знаємо . Перед виборами стеляться і клянуться виконати усі наші забаганки , - а коли прийдуть до влади забувають про всіх кроми своїх дітей.І не гребують ні чим плазують до корита рачки .
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10.06.2025 13:22 Відповісти
Какое лицо? Ты его не то что потерял, ты его и не находил. Можешь запатентовать своё е..ло и выпускать препарат в виде своего фото для вызывания рвоты, ну типо шоб с перепою два пальца в рот не совать. Хоть какая-то польза будет.
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10.06.2025 13:23 Відповісти
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10.06.2025 13:25 Відповісти
Пасибки блин! Я ж с кофеем сидел, монитор теперь отмывать.
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10.06.2025 13:28 Відповісти
Від цього фото капустянка дохне. Перевірено!
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10.06.2025 13:40 Відповісти
це звьоздний час криворагульского малороса зе!владіміра.
трамп, використовує обличчя зе!поца.
орбан використовує обличчя зе!скомороха.
плєшива крємлядь використовує обличчя зе!гніди.
ісус із назарета, один в один обличчя зе!гундоса. тим більше що вони сородичі.
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10.06.2025 13:23 Відповісти
Безкоштовно використовує, тому ніякої згоди
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10.06.2025 13:24 Відповісти
Так робили і в Грузії. Були такі саме попередження з боку президента. Чи хтось зробив хоч крок в нароямку покарання влади Грузії на маніпуляціях і крові українців?
Ні.
То для чого це робити аби винлядати ще слабшим і не здатним покарати тих, хто пейрейшов вже всі ознаки притомності в своїх передвиборчих брудних перегонах. Орбан гімно рідке, але усіідомив шо наслідкив за цю зухвалість не буде.
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10.06.2025 13:25 Відповісти
А я б дав згоду, і не лише на обличчя. Цілком тебе віддав би!
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10.06.2025 13:26 Відповісти
взагалі то давав.
коли сказав що Україна приймає з усіх боків.
ось і угорщина ззаду прилаштувалася.
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10.06.2025 13:32 Відповісти
гадаю якщо з Орбаном шось станеться то ніхто горювати не буде
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10.06.2025 13:34 Відповісти
Орбану теж бажає стати як Зеленський диктатором ?
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10.06.2025 13:36 Відповісти
Орбан використовує ... моє обличчя для виборів. До или после понюшки?
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10.06.2025 13:46 Відповісти
"Я президент іншої країни".
Точніше буде - президент від іншої країни.
І Орбан робить помилку,коли показує обличчя "слуги народу". Термін "слуга народу"-це сталінський термін і не лише,а також спосіб управління тоталітарною державою при сприянні народних депутатів,яких Сталін з насмішкою називав "слугами народу".
Якщо Орбан вчепитися за сталінський термін "слуга народу",який касапи повісили на одного недоумка,то він програє,що зрештою, не так і погано для самих мадьярів буде...
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10.06.2025 13:50 Відповісти
то лицо должно быть в каждом доме на туалетной бумаге
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10.06.2025 13:53 Відповісти
Клінічний ідіот
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10.06.2025 13:54 Відповісти
Ну прям Иисус-суперзвезда. Будь прокляты те кто за него проголосовал и ваши дети и внуки.
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10.06.2025 15:02 Відповісти
 
 