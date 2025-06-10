Зеленский: Орбан использует войну в Украине и мое лицо для выборов. Я не давал на это согласия
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует тему войны России против Украины в собственных политических интересах перед парламентскими выборами.
Об этом глава государства сказал в интервью венгерскому изданию Válasz Online, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский назвал политику Орбана антиукраинской и отметил, что она не отражает позицию всего венгерского общества.
"Политика Виктора, к сожалению, направлена против Украины. И против Европы. Он использует это в своей внутренней политике: он хочет использовать войну в Украине в своих интересах на выборах. Это нечестно", - подчеркнул президент.
Он также добавил, что действия венгерского премьера являются "исторической ошибкой", которая может привести к радикализации общества и росту антиукраинских настроений в Венгрии.
"Я не могу улыбаться и обниматься, когда вижу, что происходит на самом деле. Потому что реальность не должна отличаться от политики. Если вы готовы к честным отношениям, мы найдем рамки. Но так, используя мое лицо для собственных выборов? Я не давал на это согласия. Я президент другой страны", - подчеркнул Зеленский.
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Атож!
Хто ж не знає, як у магії вуду можуть використати зображення людини!
Вова - твоїм обличчям таки можна налякати угорців - Орбан спокійнісінько може казати - якщо не я, то буде отаке небрите зелене чувирло - і угорців кидає в холодний піт.
P.S. Щоб у агента кремля вибити грунт з під ніг - зауважу, що я - не прихильник Зе-шапіто
Але Орбан - урази гірший.
Гірше лише пуйло і його пудель - ТАКО
Хоча стоп...
От тільки для цього Угорщині навіть війни з кацапією не потрібно
І у тебе застарілі данні
У мад'ярів 8.5%
При цьому вони на подсосі у Кремля і жодна ракета не впала на них.
Навідмінно від України
Ось тобі факти , яких ти не можеш ігнорувати , якщо ти звісно освічений , а не який кремлівський-троль
У Орбана треба вчитись як проводити зовнішню політику тим, хто вже воює 11 років на своїй розбомбленій території.
Факт чек : фейки
1) В Угорщині зараз інфляції найвищий у Європі
Тому про економіку Угорщини ти можеш так розповідати тим лохам хто не мають фактів
2) Орбан це приклад троянського коня
І в нього можна лише вчитись як НЕ ТРЕБА робити
3) Орбан по суті є диктатором , придушення мітингів опозиції за допомогою сльозогінного газу
Не дивно, що паскудам і тварюка з ТАКО-секти він довподоби
Але ЄС продовжує блокувати фінансування Угорщини саме через його диктаторсько діяльність
Лише паскуди по типу ТАКО-кремлівської шобли можуть топити за диктатора Орбана
Угорці ж при зустрічи у ЄС вибачаються за дії свого диктаторського виродка яким самі ж гидують
Знов тебе розмазав по факту , підкацапник *******
Це не на угорщину зараз рашка напала , а на нас
Такі дебіли як ви давали нам 3 дні , а у підсумку боремося 3 роки і вже 1 000 000 ваших рашиських друзів у грунт поклали
А ЄС , дяка богові, навідмінно від твого ФША , не тільки не зупинили поставки зброї , а нарощують її замінюючи , нехай і поступово, ті 50% зброї ,які нам тепер не поставляє твій , "пудель Кремля" - ТАКО
Бачучи всю цю фашизацію і перетворення США у ФША інші , притомні, країни почали обирати анти-трампістів
Канада , Австралія , Германія і навіть Румунія
Бо таке лайно , як зараз в ФША - нікому не треба
Вирок : дебіл знов попущен фактами Скавчи далі , шавко, мені , українцю - це довподоби
Нічого іншого від ТАКО-чорта і не очікував
А справжні угорці борються , щоб відсторонити шавку кремля - орбана від влади
Погугли протести опозиції , бо тобі про них по Fake(fox) news не розповідають
І перш ніж свого брудного ФШАшского рота відкривати на ЄС , який не тільки продовжує поставляти нам свої 50% зброї , а ще і збільшує цю кількість , щоб закрити прогалини , які утворили через твої тупість.
Бо саме такі паскуди ,як ти посадили у білий дім нациста-ТАКО , який є шавкою кремля.
зе!гніду зневажаю, кожною клітиною свого тіла.
Мені важливи обидва ,бо у обох рило у пушку
трамп, використовує обличчя зе!поца.
орбан використовує обличчя зе!скомороха.
плєшива крємлядь використовує обличчя зе!гніди.
ісус із назарета, один в один обличчя зе!гундоса. тим більше що вони сородичі.
Ні.
То для чого це робити аби винлядати ще слабшим і не здатним покарати тих, хто пейрейшов вже всі ознаки притомності в своїх передвиборчих брудних перегонах. Орбан гімно рідке, але усіідомив шо наслідкив за цю зухвалість не буде.
коли сказав що Україна приймає з усіх боків.
ось і угорщина ззаду прилаштувалася.
Точніше буде - президент від іншої країни.
І Орбан робить помилку,коли показує обличчя "слуги народу". Термін "слуга народу"-це сталінський термін і не лише,а також спосіб управління тоталітарною державою при сприянні народних депутатів,яких Сталін з насмішкою називав "слугами народу".
Якщо Орбан вчепитися за сталінський термін "слуга народу",який касапи повісили на одного недоумка,то він програє,що зрештою, не так і погано для самих мадьярів буде...