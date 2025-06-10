Зеленский: Орбан использует войну в Украине и мое лицо для выборов. Я не давал на это согласия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует тему войны России против Украины в собственных политических интересах перед парламентскими выборами.

Об этом глава государства сказал в интервью венгерскому изданию Válasz Online, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский назвал политику Орбана антиукраинской и отметил, что она не отражает позицию всего венгерского общества.

"Политика Виктора, к сожалению, направлена против Украины. И против Европы. Он использует это в своей внутренней политике: он хочет использовать войну в Украине в своих интересах на выборах. Это нечестно", - подчеркнул президент.

Он также добавил, что действия венгерского премьера являются "исторической ошибкой", которая может привести к радикализации общества и росту антиукраинских настроений в Венгрии.

"Я не могу улыбаться и обниматься, когда вижу, что происходит на самом деле. Потому что реальность не должна отличаться от политики. Если вы готовы к честным отношениям, мы найдем рамки. Но так, используя мое лицо для собственных выборов? Я не давал на это согласия. Я президент другой страны", - подчеркнул Зеленский.

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