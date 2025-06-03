Совесть будет мучить меня, если я не сделаю все возможное для не вступления Украины в ЕС, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что сделает все от него зависящее, чтобы не допустить вступления Украины в Европейский Союз, мотивируя это тем, что действует в интересах своей страны.

Об этом он написал на своей Facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Двери снова широко открыты: расширение Европейского Союза, расширение и укрепление сообщества государств-членов - это благородная идея. Мы работаем над ней десятилетиями, например, со странами Западных Балкан.

Именно в этот пробел бюрократы в Брюсселе хотят вытолкнуть Украину, используя добрую волю европейских граждан. Для Брюсселя вступление Украины является жизненно важным вопросом: политическое спасение и хороший бизнес посреди проигрышной войны", - считает венгерский политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан снова выступил против вступления Украины в ЕС: Это опасная страна. Изощренные и умные преступники

"Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на укрепление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности. Конечно, бюрократам безразлично, куда пойдут деньги европейцев. Им безразлично, это Дебрецен или Харьков, Варшава или Киев, Братислава или Львов", - утверждает Орбан.

Венгерский премьер продолжил: через десять лет он "не сможет ответить перед своей совестью, перед своими внуками и перед страной", если не сделает сейчас "все возможное, чтобы защитить Венгрию и Европейский Союз от лихорадки брюссельской мечты о вступлении Украины".

Этим заявлением Орбан прорекламировал правительственный опрос по вступлению Украины в ЕС, полный многочисленных манипуляций и который даже перевели в онлайн для большего охвата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия в дальнейшем будет блокировать вступление Украины в ЕС из-за шпионажа, - министр по вопросам ЕС Бока