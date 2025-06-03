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Новости Антиукраинская позиция Орбана Позиция Венгрии относительно Украины
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Совесть будет мучить меня, если я не сделаю все возможное для не вступления Украины в ЕС, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что сделает все от него зависящее, чтобы не допустить вступления Украины в Европейский Союз, мотивируя это тем, что действует в интересах своей страны.

Об этом он написал на своей Facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Двери снова широко открыты: расширение Европейского Союза, расширение и укрепление сообщества государств-членов - это благородная идея. Мы работаем над ней десятилетиями, например, со странами Западных Балкан.

Именно в этот пробел бюрократы в Брюсселе хотят вытолкнуть Украину, используя добрую волю европейских граждан. Для Брюсселя вступление Украины является жизненно важным вопросом: политическое спасение и хороший бизнес посреди проигрышной войны", - считает венгерский политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан снова выступил против вступления Украины в ЕС: Это опасная страна. Изощренные и умные преступники

"Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на укрепление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности. Конечно, бюрократам безразлично, куда пойдут деньги европейцев. Им безразлично, это Дебрецен или Харьков, Варшава или Киев, Братислава или Львов", - утверждает Орбан.

Венгерский премьер продолжил: через десять лет он "не сможет ответить перед своей совестью, перед своими внуками и перед страной", если не сделает сейчас "все возможное, чтобы защитить Венгрию и Европейский Союз от лихорадки брюссельской мечты о вступлении Украины".

Этим заявлением Орбан прорекламировал правительственный опрос по вступлению Украины в ЕС, полный многочисленных манипуляций и который даже перевели в онлайн для большего охвата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия в дальнейшем будет блокировать вступление Украины в ЕС из-за шпионажа, - министр по вопросам ЕС Бока

Автор: 

Венгрия (2001) членство в ЕС (1055) Виктор Орбан (477)


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Топ комментарии
+18
Витя там де у тебе колись совість була, щось виросло
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03.06.2025 19:07 Ответить
+15
уйобіще кацапське. Мадяр фашискій
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03.06.2025 19:07 Ответить
+13
мразота
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03.06.2025 19:08 Ответить
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Витя там де у тебе колись совість була, щось виросло
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03.06.2025 19:07 Ответить
Ніхера не виросло! Всохлося. 😊
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03.06.2025 19:51 Ответить
не совість його буде мучити, бо її вже немає, а ...

чорти гвалтуматимуть в ср..ку на розпеченій пательні

.
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03.06.2025 19:54 Ответить
Довб@#4б тупорилий
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03.06.2025 19:07 Ответить
Одним словом-****** !!))
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03.06.2025 19:18 Ответить
шавка пуйла цей орбан
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03.06.2025 19:32 Ответить
уйобіще кацапське. Мадяр фашискій
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03.06.2025 19:07 Ответить
мразота
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03.06.2025 19:08 Ответить
Не може мучити те-чого немає...
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03.06.2025 19:10 Ответить
Кончена тварюка. Як і основна маса МУДЬЯр.
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03.06.2025 19:10 Ответить
Олександр Духнович: "У них (мадярів) всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина. Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями".

Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"

Загугліть собі "мадяризація"
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03.06.2025 20:51 Ответить
шо-то малыш не над тем работает....
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03.06.2025 19:11 Ответить
Хай тоді йому лоб бронебійний вшивають. Бо такого легше викреслити ніж десятиліттями щось йому пояснювати.
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03.06.2025 19:11 Ответить
Тільки рейд по Мукачеву, Берегову тощо допоможе.
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03.06.2025 19:12 Ответить
самовбилась би там вже ця жаба довбана
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03.06.2025 19:12 Ответить
В нього совістю називаються
недоотримані кацапські гроші
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03.06.2025 19:12 Ответить
йо@ане кончене одоробло
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03.06.2025 19:12 Ответить
Ты смотри, какая лицемерная гнида. Тут ЕС собираются вас ссаными тряпками лишать права голоса - но ты никак не уймешься. Видимо крепко его держат за его седые причиндалы. Хотя он дешевый, таких за миллион баксов можно пучок купить.
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03.06.2025 19:12 Ответить
Прізвище могилєвічь ще зіграє з цим уйобком.

В ящик.
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03.06.2025 19:15 Ответить
Схоже за кожен такий висер Орбан отримує щось для безтурботного життя на пенсії, зрозуміло від кого.
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03.06.2025 19:15 Ответить
шо-шо тебе там пучить?...
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03.06.2025 19:16 Ответить
По факту це піздьож для своіх, він фактично вже не може як раніше, сказав ні, і всі мусят відмовитися, це не НАТО, тут вже використовуют метод "орбан іде на ***", бо якби було не так, ця потвора би блокувала санкціі, а ні, не може, так шо хай собі там патякає на здоровля!
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03.06.2025 19:18 Ответить
Авжеж мучатиме. І багато років мучатиме коли буде сидіти в тюрячці (мадяри видадуть коли добре попрохати). А злочин його в тому що сприяв як військовій агресії рашки так і намагався в ній приймати участь за допомогою армії Угорщини.
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03.06.2025 19:20 Ответить
Щоб Україна не ,,висосала,, форинти Угорщині потрібно вийти із складу ЄС. Це моя пропозиція Орбану.
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03.06.2025 19:20 Ответить
Про санкции кстати молчит) потому что нужно будет голосовать в ближайшие дни. А вот на теме Украины и ЕС можно и попиарится перед своими пейзанами. Перспектива все равно отдаленная.
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03.06.2025 19:24 Ответить
мне кажется, что это не совесть, а жаба
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03.06.2025 19:25 Ответить
Ох завив, чує падло, що кінець близько!
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03.06.2025 19:27 Ответить
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03.06.2025 19:28 Ответить
Судячи з його слів в Віті совість москальського п.дара.
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03.06.2025 19:28 Ответить
самокат тебе в подарок
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03.06.2025 19:29 Ответить
Таку гниду ще пошукати...
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03.06.2025 19:29 Ответить
Пора давіть охеревших угорців Берегова.
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03.06.2025 19:31 Ответить
Совість мучитиме...

Не совість мучитиме цього Орбана, а паяльник у дупі.
Його хазяї у кремлі мастаки на такі "совістливі" штуки.
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03.06.2025 19:32 Ответить
Совість мучатиме, що у ***** азяв бабосики в ніюха не зробив? Так то не совість, а очко жим-жим
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03.06.2025 19:34 Ответить
Малюк з мостами закінчить 😉і займеться твоєю совістю продажною
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03.06.2025 19:35 Ответить
У этого цыгана совести как у папуаса снега..
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03.06.2025 19:35 Ответить
Коли ж цього цинічного путінского запроданця вже достане справедлива карма.
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03.06.2025 19:37 Ответить
******** путінський!
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03.06.2025 19:38 Ответить
Орбана, мучить страх, як і його попередників, портнова, кушнарьова, захарченка….
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03.06.2025 19:38 Ответить
Какое противодействие даже ЕС. Нечисть лубянская в портянки аж дрыщет. Нище.***!!!
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03.06.2025 19:41 Ответить
Шоу маст гоу он)))
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03.06.2025 19:43 Ответить
Записуйся в чергу до кобзона.
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03.06.2025 19:44 Ответить
«Совість ФСБ мучитиме мене, якщо не зроблю все можливе для невступу України до ЄС, - Орбан»
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03.06.2025 19:46 Ответить
Яка там може в біса бути совість у цієі продажноі політичноі повіі? Орбан відкрито виконує і відпрацьовує роль «крота» путіна в Євросоюзі....І він зараз відверто поводить себе на міжнародній арені так, ніби він і є насправді уповноваженим представником російського диктатора . Ставлення угорського прем'єр-міністра орбана до України усім добре відоме. Як тільки в Європейському Союзі, чи НАТО мова заходить про допомогу Україні у її війні з росією, як тут відразу ж з'являється як чорт із табакерки орбан, який миттєво висуває купу надуманих причин, чому ці структури мусять відмовити Українській державі. Варто лише пригадати, які коники він постійно викидає під час головування Угорщини в Євросоюзі.....«Орбанізм» - це ракова пухлина у спільному європейському організмі... Але не дивлячись на це Євросоюз дивно дуже слабо реагує, що в його лавах перебуває політик, котрий неприховано працює на інтереси росії. Майбутнім історикам доведеться скрупульозно досліджувати сумнівну спадщину цього заангажованого слуги москви...
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03.06.2025 19:48 Ответить
орбан вже давно є синонімом слова підар. ми кажемо орбан, маємо на увазі підар, ми кажемо підар, а це таки знов орбан.
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03.06.2025 19:51 Ответить
Якби так вболівав за Україну хоча б один з Європейських лідерів,як Орган проти....та за путлєра..
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03.06.2025 19:53 Ответить
Він вболіває за валізу від ху...ла, тому і підтримує постійно цю тему. А так йому все одно як його сприймають у світі
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03.06.2025 21:01 Ответить
В орбана підгорає)
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03.06.2025 19:55 Ответить
Совість може мучити лиш живого)А ти подумав,що мертвому все одно))
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03.06.2025 19:58 Ответить
орбаноїдна жаба.
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03.06.2025 20:02 Ответить
Пекло тебе чекає!
Рашистька тварь! Чорти тебе будуть варити за гроши, котрі ти отримувал постійно від рашки, з 90-х!
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03.06.2025 20:07 Ответить
Ми , зачекаємо . За цей час , або емір умре , або ішак здохне .
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03.06.2025 20:12 Ответить
И этот РiDоR приезжал к нам жрало наше сало...
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03.06.2025 20:40 Ответить
Приедит на Отсосало
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03.06.2025 20:47 Ответить
Шлюшандра мавзолейная
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03.06.2025 20:42 Ответить
Бегемотище товстошкіре! у тебе фантомні болі! Совість ампутована давно. Там бовтається кавалок гівна.
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03.06.2025 20:43 Ответить
Це в кого совість? У агента КГБ Орбана? Якому Пуйло в Берліні колись передавав чемодан з бабаками, щоб боровся проти Європейських намірів Угорщини?
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03.06.2025 20:46 Ответить
Мабуть ху...ло валізи спутав
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03.06.2025 20:57 Ответить
А ми йому нафту російську, і світло ще продаємо по супер ціні.
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03.06.2025 20:48 Ответить
Там де у людей совість, там у тебе хрен висит, тебе давно кабздон чекає
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03.06.2025 20:56 Ответить
 
 