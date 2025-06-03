Совесть будет мучить меня, если я не сделаю все возможное для не вступления Украины в ЕС, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что сделает все от него зависящее, чтобы не допустить вступления Украины в Европейский Союз, мотивируя это тем, что действует в интересах своей страны.
Об этом он написал на своей Facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.
"Двери снова широко открыты: расширение Европейского Союза, расширение и укрепление сообщества государств-членов - это благородная идея. Мы работаем над ней десятилетиями, например, со странами Западных Балкан.
Именно в этот пробел бюрократы в Брюсселе хотят вытолкнуть Украину, используя добрую волю европейских граждан. Для Брюсселя вступление Украины является жизненно важным вопросом: политическое спасение и хороший бизнес посреди проигрышной войны", - считает венгерский политик.
"Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на укрепление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности. Конечно, бюрократам безразлично, куда пойдут деньги европейцев. Им безразлично, это Дебрецен или Харьков, Варшава или Киев, Братислава или Львов", - утверждает Орбан.
Венгерский премьер продолжил: через десять лет он "не сможет ответить перед своей совестью, перед своими внуками и перед страной", если не сделает сейчас "все возможное, чтобы защитить Венгрию и Европейский Союз от лихорадки брюссельской мечты о вступлении Украины".
Этим заявлением Орбан прорекламировал правительственный опрос по вступлению Украины в ЕС, полный многочисленных манипуляций и который даже перевели в онлайн для большего охвата.
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чорти гвалтуматимуть в ср..ку на розпеченій пательні
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Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
Загугліть собі "мадяризація"
недоотримані кацапські гроші
В ящик.
Не совість мучитиме цього Орбана, а паяльник у дупі.
Його хазяї у кремлі мастаки на такі "совістливі" штуки.
«СовістьФСБ мучитиме мене, якщо не зроблю все можливе для невступу України до ЄС, - Орбан»
Рашистька тварь! Чорти тебе будуть варити за гроши, котрі ти отримувал постійно від рашки, з 90-х!