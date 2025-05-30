Орбан снова выступил против вступления Украины в ЕС: Это опасная страна. Искушенные и умные преступники
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 80% банковского мошенничества в стране осуществляется украинцами.
Об этом сообщают венгерские СМИ со ссылкой на его слова в радиоэфире Kossuth, информирует Цензор.НЕТ.
Орбан отметил, что украинцы "изощренные и умные преступники", обманывающие рядовых венгров, а не спекулянтов. Он привел данные о кражах в размере 8 миллиардов форинтов ежегодно, из которых удалось вернуть только 1,5 миллиарда. Премьер-министр подчеркнул, что украинцев не следует принимать в ЕС, чтобы не усложнять борьбу с мошенничеством.
"Украина - опасная страна", - сказал Орбан.
Кроме того, Орбан считает, что Украина использует войну для усиления своего влияния в Европе. Он назвал вступление Украины в ЕС трагедией, которая якобы угрожает венгерским пенсиям, сельскому хозяйству и экономике в целом.
В то же время венгерский премьер заявил, что с Украиной можно сотрудничать, однако не предоставлять ей равных прав с членами ЕС. Договоренности с Киевом, по его словам, должны быть достигнуты в секторальном формате, чтобы они были выгодными как для Венгрии, так и для Евросоюза.
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"Витончені і розумні злочинці"
оцінка такого мафіозі як орбан дорогого стоіт
.
В ЄС здається є стаття за розпалювання ворожнечі по національному признаку.
Якби ж то. І не розумні, і не витончені - ворують тупо, нахабно, на очах в усієї України. І тримається це все тільки на продажності і корумпованості "правоохоронців" та телячої безмовності основної маси наріду. Жменька патріотів та журналістів, які ще б'ються з останніх сил - нічого вдіяти не можуть.
Зелена пліснява доїдає Україну під регіт виборців Зеленського....
а у 2010 щось змінилось з орбаном. пуйло свого куя занадто глибоко засунув ?
"Умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені іноземцем караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років"
А, може, ти сам бандитів кришуєш, раз їх ніхто спіймати не може?
Бездіяльність = легалізація самого існування таких циганських фокусів, які можуть призвести до деградації свіх країн Євросоюзу і персональної втрати влади для теперішньої верхівки країн Європи.