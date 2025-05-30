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Новости Позиция Венгрии относительно Украины
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Орбан снова выступил против вступления Украины в ЕС: Это опасная страна. Искушенные и умные преступники

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 80% банковского мошенничества в стране осуществляется украинцами.

Об этом сообщают венгерские СМИ со ссылкой на его слова в радиоэфире Kossuth, информирует Цензор.НЕТ.

Орбан отметил, что украинцы "изощренные и умные преступники", обманывающие рядовых венгров, а не спекулянтов. Он привел данные о кражах в размере 8 миллиардов форинтов ежегодно, из которых удалось вернуть только 1,5 миллиарда. Премьер-министр подчеркнул, что украинцев не следует принимать в ЕС, чтобы не усложнять борьбу с мошенничеством.

"Украина - опасная страна", - сказал Орбан.

Читайте также: Орбан о вступлении Украины в ЕС: "Если мы ее впустим, она высосет все ресурсы, как губка"

Кроме того, Орбан считает, что Украина использует войну для усиления своего влияния в Европе. Он назвал вступление Украины в ЕС трагедией, которая якобы угрожает венгерским пенсиям, сельскому хозяйству и экономике в целом.

В то же время венгерский премьер заявил, что с Украиной можно сотрудничать, однако не предоставлять ей равных прав с членами ЕС. Договоренности с Киевом, по его словам, должны быть достигнуты в секторальном формате, чтобы они были выгодными как для Венгрии, так и для Евросоюза.

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Автор: 

членство в ЕС (1053) Виктор Орбан (477)


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Топ комментарии
+12
Це вже нацизм по національному признаку? Чи ще почекати?
В ЄС здається є стаття за розпалювання ворожнечі по національному признаку.
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30.05.2025 14:00
+10
У мадярів є економіка? Тричі "Ха-Ха"!
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30.05.2025 13:54
+8
Ага. Розкажи як українці обманюють угорських циган. Це прямо як анекдот якийсь
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30.05.2025 14:01
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Слідкуй за кишенями! - обдеруть як липку! - зівака не дадуть
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30.05.2025 13:52 Ответить
+ 100 !
"Витончені і розумні злочинці"

оцінка такого мафіозі як орбан дорогого стоіт

.
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30.05.2025 14:08 Ответить
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30.05.2025 14:09 Ответить
я теж звернув увагу-і хер з ним,що злочинці.зате-витончені і розумні.цікаво,якби циган задумав захватити Закарпаття,за три дні ЗСУ були би в Будапешті,чи ще дали би трохи часу,щоб Циган все спиж...ене встиг до кацапів вивезти?
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30.05.2025 15:07 Ответить
У мадярів є економіка? Тричі "Ха-Ха"!
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30.05.2025 13:54 Ответить
А би у нас була влада, а не квартальне зелене шапіто на чолі з татаровим, - давно б розірвали дипломатичні відносини з циганською наволочью.
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30.05.2025 13:56 Ответить
Мадяри не цигани.
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30.05.2025 15:10 Ответить
Ну , якщо він про наших 5-6 менеджерів , то правда .
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30.05.2025 13:56 Ответить
Циган вонючий!
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30.05.2025 13:59 Ответить
Це вже нацизм по національному признаку? Чи ще почекати?
В ЄС здається є стаття за розпалювання ворожнечі по національному признаку.
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30.05.2025 14:00 Ответить
Ага. Розкажи як українці обманюють угорських циган. Це прямо як анекдот якийсь
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30.05.2025 14:01 Ответить
Хаїм вийшов на вокзалі - до нього підійшли цигани з "золотим" ланцюжком - Хаїм дав 100 "доларів" - 40 дол здачі були справжніми - цигани довго були в ****
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30.05.2025 14:08 Ответить
Он до3,14здится что их самих турнут из ЕС
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30.05.2025 14:01 Ответить
Витончені і розумні злочинці

Якби ж то. І не розумні, і не витончені - ворують тупо, нахабно, на очах в усієї України. І тримається це все тільки на продажності і корумпованості "правоохоронців" та телячої безмовності основної маси наріду. Жменька патріотів та журналістів, які ще б'ються з останніх сил - нічого вдіяти не можуть.
Зелена пліснява доїдає Україну під регіт виборців Зеленського....
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30.05.2025 14:01 Ответить
"Дружище" Орбан во всей красе. Скоро заявит, шо и ключ от дверей, где деньги лежат, украинцы скоммуниздили...
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30.05.2025 14:01 Ответить
Це цей придурок про своіх співвідчизників які проживають в Україні але мають два паспорта і беруть 2 пенсіі? То ми можемо це поправити, але не скигліть тоді про "права ущємляють"!
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30.05.2025 14:02 Ответить
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30.05.2025 14:02 Ответить
Це вже приниження не просто керівництва, а цілої нації. В такому випадку послів висилають з деожави. Мало того, що українці підпирають браму Європи плечима, то їх ще й демонізує старий мадярський чорт. Таке не можна дозволяти!
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30.05.2025 14:04 Ответить
дивно це чути, бо у 2008 році цей підр орбан по іншому співав про Україну і про її місце в європейській родині.

а у 2010 щось змінилось з орбаном. пуйло свого куя занадто глибоко засунув ?
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30.05.2025 14:04 Ответить
Мразота ************* вже не знає що вигадати. То про фошистів і нацистів в Україні воно верещало, тепер звинувачує Україну що в Вугорщині пенсії маленькі і жрать нічого. Хоча коли жрати нічого то навпаки вугорці повинні радіти що в Вугорщину зайдуть дешеві українські харчі
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30.05.2025 14:05 Ответить
А ось це нацистсько-расистська полiтика по-мадярськи. Хоча ця циганва забула , що висить дотацiйним зашморгом на шиi Евросоюзу. Дотого ж, висить витончено з поняттям розумного злочинця.
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30.05.2025 14:06 Ответить
А ще УКРАЇНЦІ "Христа розіп"яли"...
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30.05.2025 14:09 Ответить
час ставити крапку на цій паскуді. Ст. 111 п.3 КК України аж плаче по цій мерзоті
"Умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені іноземцем караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років"
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30.05.2025 14:09 Ответить
А шо так мало грошей повернули? Хреново силові міністерства працюють. Може розпустити нахер такий неспроможний кабінет міністрів разом з прем'єр-міністром.
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30.05.2025 14:10 Ответить
гарно прочитав записку від Лаврова - молодець
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30.05.2025 14:12 Ответить
А шахраї тіки в Україні
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30.05.2025 14:14 Ответить
Відвезіть цього ханти-мансійця на родіну, в Югру.
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30.05.2025 14:15 Ответить
Це він, часом, не закарпатських мад'ярського походження українців звинувачує у злочинах, шахрайстві в банківській сфері? Бо інших там в Угоршині нема... Ребров зі своїми пташками вже давно виїхав звідти.
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30.05.2025 14:15 Ответить
без лоха (мадяра) и жизнь плоха))))
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30.05.2025 14:18 Ответить
Він обізвав цілий народ злочинцями?
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30.05.2025 14:24 Ответить
ну і що? Хіба що Сибіга мад'ярського посла викличе, і втик дасть, Так посли і наймаються на роботу, щоб витримувати втики!
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30.05.2025 14:26 Ответить
Ну, так хто тобі заважає ловити злочинців? Тобі влади та правоохоронців замало?
А, може, ти сам бандитів кришуєш, раз їх ніхто спіймати не може?
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30.05.2025 14:42 Ответить
НЕМАЄ БІЛЬШИХ СВІТОВИХ ЗЛОЧИНЦІВ,АФЕРИСТІВ І КОРУПЦІОНЕРІВ , ЯК РАШИСТИ І ЙОГО ХОЛУЇ,НЕМАЄ БІЛЬШОЇ ЗАГРОЗИ ДЛЯ НАТО І ЄС .ЯК РАШИСТСЬКА АГЕНТУРА УГОРЩИНИ І СЛОВАЧИНИ...
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30.05.2025 14:43 Ответить
Воно, орбаноїд, номер один по корупції в Угорщині, про це воно забуло повідомити ЄС!!! Правда в тому що йому і його країні змагатися з Україною не по силам!!!
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30.05.2025 14:59 Ответить
Стільки років цей полупокер розкрадає бюджет угорщини, а винні в цьому українці? Він нічого не переплутав?
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30.05.2025 14:59 Ответить
Це вже звичайний нацизм, та дегуманізація українців.
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30.05.2025 15:32 Ответить
Треба Україні з дружбаном Мерцом, Макроном та іншими поговорити, що Україна вступить в Євросоюз на рівних, тільки, якщо циганва політично буде поставлена на своє місце біля параші, де вони економічно, технологічно та військово знаходяться при мафіозній диктатурі *********** шістки.
Бездіяльність = легалізація самого існування таких циганських фокусів, які можуть призвести до деградації свіх країн Євросоюзу і персональної втрати влади для теперішньої верхівки країн Європи.
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30.05.2025 15:33 Ответить
прямо садісти та овочеводи !
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30.05.2025 15:45 Ответить
 
 