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Новости Позиция Венгрии относительно Украины
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Орбан о вступлении Украины в ЕС: "Если мы ее впустим, она высосает все ресурсы, как губка"

Венгрия поддержит санкции против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что граждане страны поддержат правительственную позицию и выскажутся против членства Украины в Евросоюзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Орбана, Украина планирует содержать армию численностью до миллиона человек, а расходы на ее финансирование, по его мнению, лягут на плечи европейских налогоплательщиков. "Содержание этой армии будем оплачивать мы, европейцы, вместо того, чтобы укреплять свои собственные западноевропейские вооруженные силы", - заявил венгерский премьер.

Также он выразил опасения, что вступление Украины в ЕС приведет к чрезмерной нагрузке на европейские бюджеты. "Если мы ее впустим, она высосет все ресурсы, как губка", - сказал Орбан.

Кроме того, политик снова раскритиковал энергетическую политику ЕС и намерения отказаться от закупок нефти и газа из России. По его словам, это решение обойдется Венгрии в дополнительные 800 миллиардов форинтов в год, а коммунальные расходы для населения значительно возрастут. В частности, он прогнозирует, что электроэнергия подорожает вдвое, а счета за отопление - в четыре раза.

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Автор: 

членство в ЕС (1048) Виктор Орбан (475)


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Топ комментарии
+18
27 мая Совет ЕС обсудит возможность лишения Венгрии права голоса на основании статьи 7 Договора о Европейском союзе (установлены факты серьёзного и постоянного нарушения государством ценностей сообщества).
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23.05.2025 12:06
+15
У смоктанні Орбан є профі
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23.05.2025 12:07
+12
це перший крок далі перестануть підтримувати їх форинт і усе далі або викидають це лайно з президенського крісла або подають заявку на вихідб але гроші які ЄС вклав треба буде повернути.)))
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23.05.2025 12:21
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27 мая Совет ЕС обсудит возможность лишения Венгрии права голоса на основании статьи 7 Договора о Европейском союзе (установлены факты серьёзного и постоянного нарушения государством ценностей сообщества).
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23.05.2025 12:06 Ответить
це перший крок далі перестануть підтримувати їх форинт і усе далі або викидають це лайно з президенського крісла або подають заявку на вихідб але гроші які ЄС вклав треба буде повернути.)))
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23.05.2025 12:21 Ответить
А далі вони вступають в БРІКС?
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23.05.2025 12:32 Ответить
Хай попробують. В круговій ізоляції. По воді, по землі і повітрям. Їх задача - стулити рило і плисти за ЄС.
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23.05.2025 12:44 Ответить
У смоктанні Орбан є профі
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23.05.2025 12:07 Ответить
секретутки так себе поводять, коли підсиджують законну жінку шефа і самі стають законною жінкою шефа
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23.05.2025 12:09 Ответить
То так. У кого що болить, той про те і говорить
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23.05.2025 12:16 Ответить
Він мріє бути єдиною губкою в ЄС, "любімой женой гаспадіна".
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23.05.2025 13:18 Ответить
Отримав наказ захищати від України те, що має бути висмоктано до росії через трубу.
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23.05.2025 12:09 Ответить
Для пуйла це ...бало - корисний ідіот.
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23.05.2025 12:10 Ответить
Європаразит панікує!
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23.05.2025 12:10 Ответить
поки що угорщина з орбаном найбільше смокчуть в євросоюзі...
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23.05.2025 12:10 Ответить
Якщо ви не виженете угорщину, вона зруйнує не тільки ЄС, але ще й НАТО.
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23.05.2025 12:10 Ответить
НАТУ вже не має, що руйнувати,вона НАТА давно зруйнована.
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23.05.2025 12:21 Ответить
Угорщина буде викинута з ЄС, а її місце займе Україна!
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23.05.2025 12:12 Ответить
Орбану смокче у ***** і тому всіх по собі міряє.😃
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23.05.2025 12:19 Ответить
Орбан у всіх смокче - у ЕС, у *****, у Сі...
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23.05.2025 12:22 Ответить
Очевидно любить воно сосати😃
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23.05.2025 12:24 Ответить
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23.05.2025 12:22 Ответить
Та ваші збройні сили вже б давно ***** дупло підставили! Так шо змирися ****** та задовольняйся тим шо тобі ***** дає за твої висери.
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23.05.2025 12:23 Ответить
Орбан це звичайний громовідвід, який каже те що потрібно і відвертає увагу від серйозних європейських гравців типу Німеччини і Франції, яким Україна в ЄС також не дуже потрібна.
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23.05.2025 12:29 Ответить
Ага, а всі ці цезарі які виготовлять цього року то чомусь Франція віддає Україні.
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23.05.2025 12:38 Ответить
орбан таке ж чмо як і зєля,і пуйло!
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23.05.2025 12:29 Ответить
от су* о брехлива ! знає шо Україна пів світу годує і Угорщину теж !!!
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23.05.2025 12:36 Ответить
Заспівала хвойда, питання про призупинення фінансування угорщини піднімут все одне, а от не продались би кремлю все було би добре!
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23.05.2025 12:42 Ответить
Орбан добре знається на відсмоктувані ресурсів із ЄС
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23.05.2025 12:49 Ответить
Якщо ЕС не виключить Угорщину з ЕС, то Угорщина виключить ЕС.
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23.05.2025 12:56 Ответить
Ну какие же ресурсы в венгрии, Карл?! Объясни мне! Что же ты, черт побери, несешь постоянно?!
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23.05.2025 13:11 Ответить
Вони опариші вирощують і імпортують(не жарт).
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23.05.2025 13:23 Ответить
ДЕБІЛ!!!!
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23.05.2025 13:21 Ответить
Він один хоче смоктати, причому не тільки у єврочиновників а і у ху...ла...
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23.05.2025 13:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=55z0EL8aJ0A - «Мадьяр в плен не брать!»: почему венгров ДАЖЕ В ПЛЕН НЕ БРАЛИ
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23.05.2025 13:55 Ответить
Как говорил какой-то писатель, надо отвечать за тех кого приручили.
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23.05.2025 14:13 Ответить
Не як губка а як Угорщина.
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23.05.2025 14:28 Ответить
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23.05.2025 14:42 Ответить
Саме ти нікчемна прорашиська істота сидиш на дотаціях ЄС ,здохни разом з путіном.
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23.05.2025 14:43 Ответить
Це каже той , хто смокче відразу з двох цицьок!?
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23.05.2025 14:55 Ответить
Казковий долбойоб.
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23.05.2025 15:49 Ответить
 
 