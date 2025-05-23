Орбан о вступлении Украины в ЕС: "Если мы ее впустим, она высосает все ресурсы, как губка"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что граждане страны поддержат правительственную позицию и выскажутся против членства Украины в Евросоюзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Орбана, Украина планирует содержать армию численностью до миллиона человек, а расходы на ее финансирование, по его мнению, лягут на плечи европейских налогоплательщиков. "Содержание этой армии будем оплачивать мы, европейцы, вместо того, чтобы укреплять свои собственные западноевропейские вооруженные силы", - заявил венгерский премьер.

Также он выразил опасения, что вступление Украины в ЕС приведет к чрезмерной нагрузке на европейские бюджеты. "Если мы ее впустим, она высосет все ресурсы, как губка", - сказал Орбан.

Кроме того, политик снова раскритиковал энергетическую политику ЕС и намерения отказаться от закупок нефти и газа из России. По его словам, это решение обойдется Венгрии в дополнительные 800 миллиардов форинтов в год, а коммунальные расходы для населения значительно возрастут. В частности, он прогнозирует, что электроэнергия подорожает вдвое, а счета за отопление - в четыре раза.

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