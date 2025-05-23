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Новини Угорщина заявила про виявлення українських шпигунів
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В Угорщині фіксується збільшення шпигунської діяльності України, - Орбан

Угорщина звинуватила Україну у шпигунстві

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Угорщині ведеться активна шпигунська діяльність  та звинуватив Україну у проведенні розвідувальних оперативних заходів на угорській території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  24.hu.

Орбан наголосив, що Україна нібито проводить дезінформаційну кампанію, в рамках якої заарештовують шпигунів, яких вважають угорськими. Він запевняє, що Угорщина не має до цього жодного стосунку.

Орбан вважає, що в Угорщині діє провоєнна проукраїнська пропагандистська мережа. І як він стверджує, опозиційні партії Угорщини "мають глибокі зв'язки з українською спецслужбою".

"Угорські опозиційні партії мають зв’язки з Україною, це проблема, яку все ще потрібно вирішувати", - сказав він.

Угорський прем'єр також заявив, що нібито бачив відео, де українські агенти надають послуги та організовують візити для угорських опозиційних партій.

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Україно-угорський шпигунський скандал

9 травня Служба безпеки України вперше в історії викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.  Зазначається, що основним завданням шпигунів був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Як установило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифікували.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у той самий день заявив, що Угорщина не отримувала від України офіційного повідомлення щодо викриття мережі шпигунів, які нібито працювали на угорську воєнну розвідку на Закарпатті.

Пізніше Сійярто повдіомив, що Будапешт видворяє двох українських дипломатів нібито за "шпигунство під прикриттям". Він звинуватив Україну в поширенні "наклепницьких дій і антиугорської пропаганди".

10 травня угорські спецпризначенці затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта та звинуватили його у "шпигунстві".

13 травня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Служба Безпеки України хоче зірвати опитування щодо вступу України в Європейський Союз.

Автор: 

Угорщина (2332) шпигунство (1011) Віктор Орбан (570)


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Топ коментарі
+7
А чи не фіксуються в Угорщині, наприклад, якісь відчутні економічні проблеми?
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23.05.2025 11:58
+6
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23.05.2025 11:57
+5
И не говори(пздц, шо творится). Из-за злодейской деятельности Украины, москве придется братский(ханты и манси привет!) венгерский народ "освободить". Ну не жоппа?( две п не опечатка).
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23.05.2025 12:01
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23.05.2025 11:57 Відповісти
А чи не фіксуються в Угорщині, наприклад, якісь відчутні економічні проблеми?
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23.05.2025 11:58 Відповісти
Воно так завжди тільки під диктатором хитається трон - з'являєть купа зовнішніх і внутрішніх ворогів
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23.05.2025 11:58 Відповісти
Під ліжком у Орбана завжди сидить бабайка український шпигун.
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23.05.2025 11:58 Відповісти
И не говори(пздц, шо творится). Из-за злодейской деятельности Украины, москве придется братский(ханты и манси привет!) венгерский народ "освободить". Ну не жоппа?( две п не опечатка).
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23.05.2025 12:01 Відповісти
московська гнида займається проекцією
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23.05.2025 12:03 Відповісти
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23.05.2025 12:05 Відповісти
Українська дівчинка, в Будапешті!
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23.05.2025 14:11 Відповісти
Какие могут быть секреты у мадьярской армии находящейся на 54-м месте в рейтинге,рецепт гуляша?
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23.05.2025 12:05 Відповісти
5 тис. особового складу і 60 танків, на фінансування яких виділяється 3,5% мадярського ВВП
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23.05.2025 12:10 Відповісти
В маренях Орбана щось мені здалося схожим на те, як касапські гебісти показали відео, як "люди Порошенка" отримують бабло в аеропорту Внуково...
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23.05.2025 12:09 Відповісти
Коли вже нажеруться.
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23.05.2025 15:56 Відповісти
Надеюсь,что он прав.Шпионы в тылу врага-это нормально,а Венгрия враг.Ей не хватает рашкиного размаха,но только потому,что руки коротки.
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23.05.2025 12:18 Відповісти
Видно запрацювала новітня система пошуку українських шпигунів "Пакемон-Го"...
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23.05.2025 12:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=55z0EL8aJ0A - «Мадьяр в плен не брать!»: почему венгров ДАЖЕ В ПЛЕН НЕ БРАЛИ
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23.05.2025 13:57 Відповісти
посилання на кацапо-пропагандонську передачу? серйозно?
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23.05.2025 14:00 Відповісти
Мабуть хочуть викрасти секретний рецепт гуляшу!
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23.05.2025 13:58 Відповісти
Ну а чим повинні займатися, спецслужби недружніх країн?
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23.05.2025 14:13 Відповісти
 
 