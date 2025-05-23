В Угорщині фіксується збільшення шпигунської діяльності України, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Угорщині ведеться активна шпигунська діяльність та звинуватив Україну у проведенні розвідувальних оперативних заходів на угорській території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише 24.hu.

Орбан наголосив, що Україна нібито проводить дезінформаційну кампанію, в рамках якої заарештовують шпигунів, яких вважають угорськими. Він запевняє, що Угорщина не має до цього жодного стосунку.

Орбан вважає, що в Угорщині діє провоєнна проукраїнська пропагандистська мережа. І як він стверджує, опозиційні партії Угорщини "мають глибокі зв'язки з українською спецслужбою".

"Угорські опозиційні партії мають зв’язки з Україною, це проблема, яку все ще потрібно вирішувати", - сказав він.

Угорський прем'єр також заявив, що нібито бачив відео, де українські агенти надають послуги та організовують візити для угорських опозиційних партій.

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Україно-угорський шпигунський скандал

9 травня Служба безпеки України вперше в історії викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні. Зазначається, що основним завданням шпигунів був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Як установило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифікували.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у той самий день заявив, що Угорщина не отримувала від України офіційного повідомлення щодо викриття мережі шпигунів, які нібито працювали на угорську воєнну розвідку на Закарпатті.

Пізніше Сійярто повдіомив, що Будапешт видворяє двох українських дипломатів нібито за "шпигунство під прикриттям". Він звинуватив Україну в поширенні "наклепницьких дій і антиугорської пропаганди".

10 травня угорські спецпризначенці затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта та звинуватили його у "шпигунстві".

13 травня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Служба Безпеки України хоче зірвати опитування щодо вступу України в Європейський Союз.