Угорщина заявила про виявлення українських шпигунів
Угорщина заявила про виявлення ще двох "українських шпигунів"

Угорщина заявляє про виявлення українських шпигунів

В Угорщині заявили про виявлення службами національної безпеки країни ще двох "українських шпигунів".

Про це в соцмережі Х повідомив державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач, інформує Цензор.НЕТ.

"Роланд Цебер, нелегальний співробітник української розвідки, налагодив зв'язки з опозиційними діячами; Іштван Голло перебуває під кримінальним розслідуванням за шпигунство",- написав Ковач.

За його словами, Цебер нібито організовував зустрічі з політичними та військовими діячами, щоб вплинути на позицію Угорщини щодо війни в Україні. Його зростаючий вплив призвів до заборони на в'їзд у 2024 році. Голло, громадянин України, шукав військову та енергетичну розвідувальну інформацію, пов'язану з воєнними вимогами України.

Ковач зазначив, що ця діяльність відповідає класичній операції впливу, спрямованій на дискредитацію Угорщини на міжнародному рівні та тиск на уряд, щоб він змінив свою політику щодо України.

Що передувало? 

Нагадаємо, СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Жінку, підозрювану в шпигунстві на користь Угорщини, також відправили під варту без права на заставу.

Як зʼясувала СБУ, йдеться про колишню військовослужбовицю Сил оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. Вона інформувала угорські спецслужби про літаки й гелікоптери в Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

У суботу, 10 травня, угорські спецпризначенці затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта та звинуватили його у "шпигунстві".

Читайте також: Угорщина висилає двох українських дипломатів за "шпигунство під прикриттям", - Сійярто

Топ коментарі
+7
На кого кацапи вкажуть той і шпигун
20.05.2025 18:37 Відповісти
+6
Ви новини не читали? Сталося те, шо викрита угорська шпигунська мережа на Закарпатті, яка шпигувала за ЗСУ і придивлялася за маршрутами вторгнення. Це був настільки епічний пройоб, шо цю тему піднімали навіть на останньому самміті НАТО. Ось вони і намагаються відволікти всіх від швидко розповзаючоюся коричневої плями на штанях.
З.І. Таке бува не часто, але так - Зєля тут нідочого.
20.05.2025 18:55 Відповісти
+6
Намагався поцупити секретний рецепт гуляша. На мухоморах. Саме той, шо тріскає Орбан.
20.05.2025 18:57 Відповісти
И только один вопрос что у этих цыган сидящих на шее ЕС такое секретное есть?
показати весь коментар
20.05.2025 18:39 Відповісти
20.05.2025 18:39 Відповісти
Почалося. Я щось не пам'ятаю, щоб з 2014-го і по 2019-ті роки Угорщина робила такі заяви, а тим більше антиукраїнські дії. Що сталося? Можливо провалена дипломатія, за яку відповідає Верховний Головнокомандувач? Бо крім Угорщини повністю провалені відносини зі Словаччіиною, поляки часто блокують кордон і в Румунії був шанс перемоги проросійського і антиукраїнського політика? Але хіба за відосами і "великим крадівництвом" є час на зовнішні відносини?
20.05.2025 18:39 Відповісти
Ви новини не читали? Сталося те, шо викрита угорська шпигунська мережа на Закарпатті, яка шпигувала за ЗСУ і придивлялася за маршрутами вторгнення. Це був настільки епічний пройоб, шо цю тему піднімали навіть на останньому самміті НАТО. Ось вони і намагаються відволікти всіх від швидко розповзаючоюся коричневої плями на штанях.
З.І. Таке бува не часто, але так - Зєля тут нідочого.
20.05.2025 18:55 Відповісти
Ну, як ні до чого...

Хибащо тим, що з Орбаном у нього більше спільного ніж здається. Страх перед опозицією - це їх спільне.
20.05.2025 19:11 Відповісти
Пам'ять відшибло? Постійно мадярщина Україні з 2014 року палки у колеса вставляла, блокувала самміти Україна-НАТО і так далі.
А зараз мадярщина образилась, що їх шпигунів піймали.
20.05.2025 19:09 Відповісти
да это ***** касящий под украинца гнилой бот
20.05.2025 23:08 Відповісти
****** потужно обісралися. Вони розуміють це, всі навкруги розуміють це, і вони розуміють шо всі навкруги розуміють. Тож намагаються з усіх сил зробити вигляд, шо обісралися не тільки вони. Але не виходить.
20.05.2025 18:52 Відповісти
Та що там шпигувать, маячня якась...
20.05.2025 18:54 Відповісти
Намагався поцупити секретний рецепт гуляша. На мухоморах. Саме той, шо тріскає Орбан.
20.05.2025 18:57 Відповісти
за "великой танковой армадой " и 30к армии_) с поварами и трубадурами)
20.05.2025 18:58 Відповісти
Та то українські спецслужби хочуть орбана в сортирі замочити, Буданов з Малюком кожного дня диверсантів через кордон нелегально переправляють! Мад'ярщина ж Вам не хухри-мухри зауральська мухоснанськ, а "потужна та демократична" європейська держава! 😁
20.05.2025 18:56 Відповісти
Знову намагались вкрасти секретний рецепт гуляшу.
20.05.2025 19:01 Відповісти
Тобто арештували по факту лоббістів, а не шпигунів. ******* діють по тій же схемі, що й московіти - намагаютсяь звинуватити кого у тому, чим займаються самі.
20.05.2025 19:08 Відповісти
Цебер нібито організовував зустрічі з політичними та військовими діячами, щоб вплинути на позицію Угорщини щодо війни в Україні.

А де тут шпигунство?
Чи в Угорщині зустріч з опозицією вже дорівнює злочину?
20.05.2025 19:09 Відповісти
Їм би, до психіатрів звернутися, орбану і оточенню, ще не все програно??
Але ж і алкаш, ніколи не визнає свого стану???
20.05.2025 19:10 Відповісти
Важко нашим дипломатам тепер в Угорщині бізнес вести,треба бідолагам жити на саму зарплату в декілька тисяч еврів,та ще й ТЦК не бачити роками,на ВЛК не ходити.
Сумно,сумно аж закрай.
20.05.2025 20:03 Відповісти
За даними https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8 перепису 2022 року, чисельність українців в Угорщині склала 24609 осіб...так що ще "шпійонів" вони ловити будуть і будуть
20.05.2025 20:08 Відповісти
ше два??!! ***** собі
20.05.2025 21:07 Відповісти
 
 