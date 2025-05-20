Угорщина заявила про виявлення ще двох "українських шпигунів"

В Угорщині заявили про виявлення службами національної безпеки країни ще двох "українських шпигунів".

Про це в соцмережі Х повідомив державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач, інформує Цензор.НЕТ.

"Роланд Цебер, нелегальний співробітник української розвідки, налагодив зв'язки з опозиційними діячами; Іштван Голло перебуває під кримінальним розслідуванням за шпигунство",- написав Ковач.

За його словами, Цебер нібито організовував зустрічі з політичними та військовими діячами, щоб вплинути на позицію Угорщини щодо війни в Україні. Його зростаючий вплив призвів до заборони на в'їзд у 2024 році. Голло, громадянин України, шукав військову та енергетичну розвідувальну інформацію, пов'язану з воєнними вимогами України.

Ковач зазначив, що ця діяльність відповідає класичній операції впливу, спрямованій на дискредитацію Угорщини на міжнародному рівні та тиск на уряд, щоб він змінив свою політику щодо України.

Що передувало?

Нагадаємо, СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Жінку, підозрювану в шпигунстві на користь Угорщини, також відправили під варту без права на заставу.

Як зʼясувала СБУ, йдеться про колишню військовослужбовицю Сил оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. Вона інформувала угорські спецслужби про літаки й гелікоптери в Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

У суботу, 10 травня, угорські спецпризначенці затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта та звинуватили його у "шпигунстві".

