Венгрия заявила об обнаружении еще двух "украинских шпионов"

В Венгрии заявили об обнаружении службами национальной безопасности страны еще двух "украинских шпионов".

Об этом в соцсети Х сообщил государственный секретарь по вопросам публичной дипломатии и связей с общественностью Венгрии Золтан Ковач, информирует Цензор.НЕТ.

"Роланд Цебер, нелегальный сотрудник украинской разведки, наладил связи с оппозиционными деятелями; Иштван Голло находится под уголовным расследованием за шпионаж",- написал Ковач.

По его словам, Цебер якобы организовывал встречи с политическими и военными деятелями, чтобы повлиять на позицию Венгрии относительно войны в Украине. Его растущее влияние привело к запрету на въезд в 2024 году. Голло, гражданин Украины, искал военную и энергетическую разведывательную информацию, связанную с военными требованиями Украины.

Ковач отметил, что эта деятельность соответствует классической операции влияния, направленной на дискредитацию Венгрии на международном уровне и давление на правительство, чтобы оно изменило свою политику в отношении Украины.

Что предшествовало?

Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

Женщину, подозреваемую в шпионаже в пользу Венгрии, также отправили под стражу без права на залог.

Как выяснила СБУ, речь идет о бывшей военнослужащей Сил обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Она информировала венгерские спецслужбы о самолетах и вертолетах в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.

В субботу, 10 мая, венгерские спецназовцы задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже".

