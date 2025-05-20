РУС
Новости Венгрия заявила об обнаружении украинских шпионов
Венгрия заявила об обнаружении еще двух "украинских шпионов"

Венгрия заявляет об обнаружении украинских шпионов

В Венгрии заявили об обнаружении службами национальной безопасности страны еще двух "украинских шпионов".

Об этом в соцсети Х сообщил государственный секретарь по вопросам публичной дипломатии и связей с общественностью Венгрии Золтан Ковач, информирует Цензор.НЕТ.

"Роланд Цебер, нелегальный сотрудник украинской разведки, наладил связи с оппозиционными деятелями; Иштван Голло находится под уголовным расследованием за шпионаж",- написал Ковач.

По его словам, Цебер якобы организовывал встречи с политическими и военными деятелями, чтобы повлиять на позицию Венгрии относительно войны в Украине. Его растущее влияние привело к запрету на въезд в 2024 году. Голло, гражданин Украины, искал военную и энергетическую разведывательную информацию, связанную с военными требованиями Украины.

Ковач отметил, что эта деятельность соответствует классической операции влияния, направленной на дискредитацию Венгрии на международном уровне и давление на правительство, чтобы оно изменило свою политику в отношении Украины.

Что предшествовало?

Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

Женщину, подозреваемую в шпионаже в пользу Венгрии, также отправили под стражу без права на залог.

Как выяснила СБУ, речь идет о бывшей военнослужащей Сил обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Она информировала венгерские спецслужбы о самолетах и вертолетах в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.

В субботу, 10 мая, венгерские спецназовцы задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже".

Читайте также: Венгрия высылает двух украинских дипломатов за "шпионаж под прикрытием", - Сийярто

Венгрия (2079) шпионаж (1443)
Топ комментарии
+7
На кого кацапи вкажуть той і шпигун
показать весь комментарий
20.05.2025 18:37 Ответить
+6
Ви новини не читали? Сталося те, шо викрита угорська шпигунська мережа на Закарпатті, яка шпигувала за ЗСУ і придивлялася за маршрутами вторгнення. Це був настільки епічний пройоб, шо цю тему піднімали навіть на останньому самміті НАТО. Ось вони і намагаються відволікти всіх від швидко розповзаючоюся коричневої плями на штанях.
З.І. Таке бува не часто, але так - Зєля тут нідочого.
З.І. Таке бува не часто, але так - Зєля тут нідочого.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:55 Ответить
+6
Намагався поцупити секретний рецепт гуляша. На мухоморах. Саме той, шо тріскає Орбан.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:57 Ответить
На кого кацапи вкажуть той і шпигун
показать весь комментарий
20.05.2025 18:37 Ответить
И только один вопрос что у этих цыган сидящих на шее ЕС такое секретное есть?
показать весь комментарий
20.05.2025 18:39 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2025 18:39 Ответить
Почалося. Я щось не пам'ятаю, щоб з 2014-го і по 2019-ті роки Угорщина робила такі заяви, а тим більше антиукраїнські дії. Що сталося? Можливо провалена дипломатія, за яку відповідає Верховний Головнокомандувач? Бо крім Угорщини повністю провалені відносини зі Словаччіиною, поляки часто блокують кордон і в Румунії був шанс перемоги проросійського і антиукраїнського політика? Але хіба за відосами і "великим крадівництвом" є час на зовнішні відносини?
показать весь комментарий
20.05.2025 18:39 Ответить
Ви новини не читали? Сталося те, шо викрита угорська шпигунська мережа на Закарпатті, яка шпигувала за ЗСУ і придивлялася за маршрутами вторгнення. Це був настільки епічний пройоб, шо цю тему піднімали навіть на останньому самміті НАТО. Ось вони і намагаються відволікти всіх від швидко розповзаючоюся коричневої плями на штанях.
З.І. Таке бува не часто, але так - Зєля тут нідочого.
З.І. Таке бува не часто, але так - Зєля тут нідочого.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:55 Ответить
Ну, як ні до чого...

Хибащо тим, що з Орбаном у нього більше спільного ніж здається. Страх перед опозицією - це їх спільне.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:11 Ответить
Пам'ять відшибло? Постійно мадярщина Україні з 2014 року палки у колеса вставляла, блокувала самміти Україна-НАТО і так далі.
А зараз мадярщина образилась, що їх шпигунів піймали.
А зараз мадярщина образилась, що їх шпигунів піймали.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:09 Ответить
да это ***** касящий под украинца гнилой бот
показать весь комментарий
20.05.2025 23:08 Ответить
****** потужно обісралися. Вони розуміють це, всі навкруги розуміють це, і вони розуміють шо всі навкруги розуміють. Тож намагаються з усіх сил зробити вигляд, шо обісралися не тільки вони. Але не виходить.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:52 Ответить
Та що там шпигувать, маячня якась...
показать весь комментарий
20.05.2025 18:54 Ответить
Намагався поцупити секретний рецепт гуляша. На мухоморах. Саме той, шо тріскає Орбан.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:57 Ответить
за "великой танковой армадой " и 30к армии_) с поварами и трубадурами)
показать весь комментарий
20.05.2025 18:58 Ответить
Та то українські спецслужби хочуть орбана в сортирі замочити, Буданов з Малюком кожного дня диверсантів через кордон нелегально переправляють! Мад'ярщина ж Вам не хухри-мухри зауральська мухоснанськ, а "потужна та демократична" європейська держава! 😁
показать весь комментарий
20.05.2025 18:56 Ответить
Знову намагались вкрасти секретний рецепт гуляшу.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:01 Ответить
Тобто арештували по факту лоббістів, а не шпигунів. ******* діють по тій же схемі, що й московіти - намагаютсяь звинуватити кого у тому, чим займаються самі.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:08 Ответить
Цебер нібито організовував зустрічі з політичними та військовими діячами, щоб вплинути на позицію Угорщини щодо війни в Україні.

А де тут шпигунство?
Чи в Угорщині зустріч з опозицією вже дорівнює злочину?
показать весь комментарий
20.05.2025 19:09 Ответить
Їм би, до психіатрів звернутися, орбану і оточенню, ще не все програно??
Але ж і алкаш, ніколи не визнає свого стану???
показать весь комментарий
20.05.2025 19:10 Ответить
Важко нашим дипломатам тепер в Угорщині бізнес вести,треба бідолагам жити на саму зарплату в декілька тисяч еврів,та ще й ТЦК не бачити роками,на ВЛК не ходити.
Сумно,сумно аж закрай.
Сумно,сумно аж закрай.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:03 Ответить
За даними https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8 перепису 2022 року, чисельність українців в Угорщині склала 24609 осіб...так що ще "шпійонів" вони ловити будуть і будуть
показать весь комментарий
20.05.2025 20:08 Ответить
ше два??!! ***** собі
показать весь комментарий
20.05.2025 21:07 Ответить
 
 